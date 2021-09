Berlin - War der Sommer 2021 in Berlin wirklich so schlecht? Und wie stehen andere Städte da? Ein Gespräch mit dem Meteorologen Jörg Kachelmann über das Wetter.

Berliner Zeitung am Wochenende: Herr Kachelmann, in Berlin sitzt man jetzt bei Schauer und Wolken bei Freunden zusammen und glaubt sich um den Sommer 2021 betrogen. Was sagen die Daten? War der Sommer 2021 in Berlin wirklich so schlecht, wie jetzt in Gesprächen vermutet wird?

Jörg Kachelmann: Wenn man die letzten rund 300 Messjahre ansieht, war der Sommer 2021 der siebzehntwärmste, gleichermaßen wie der Sommer 2020. Den letzten im Schnitt kühleren Sommer gab es 2017. Der Juni war sehr heiß, dann kam ein moderaterer Juli und nur die letzte Augustwoche war sehr grau, was dann zusammen mit der ohnehin völlig abseitigen Vorstellung vieler Menschen, wie ein durchschnittlicher Berliner Sommer aussehen müsste, das Gefühl abrundete – dass alles ganz furchtbar gewesen sein soll, was völliger Blödsinn ist. Es gab insgesamt 10 bis 13 Tropennächte mit Tiefstwerten nicht unter 20 Grad, allerdings erstmals seit 2009 keine im August.

Wie steht der Berlin im gesamten Durchschnitt da? Wo sah es in Deutschland besser und wo sah es schlechter in diesem Sommer aus?

Leicht überdurchschnittlich zu warm und zu nass, durchschnittliche Sonnenscheindauer – es war nirgendwo anders besser von den Zahlen her.

Also ist der Eindruck vom schlechten Sommer reine Psychologie?

Der Berliner Sommer war nicht schlecht. Es gibt nur die völlig wohlstandsverwahrloste Wahrnehmung, dass Berlin neuerdings am Mittelmeer läge und deshalb ein entsprechender Sommer zu erwarten wäre.

Kann man eigentlich Prognosen über den Berliner Sommer 2022 jetzt schon machen oder wäre das reine Spekulation?

Irgendjemand macht das sicher bald, aber es ist derselbe frei erfundene Blödsinn wie aktuelle Vorhersagen über den kommenden Winter.

Und wie sieht es mit dem Eindruck aus, dass es in Berlin im Sommer 2021 viel Regen gab?

In Berlin gab es nicht viel Regen, aber es gab das große Regenereignis in der Uckermark, was natürlich auch in Berlin hätte stattfinden können. Klimakrise ist, wenn ein durchschnittlich besonnter Sommer der siebzehntwärmste in 300 Jahren wird. Eine wärmere Welt ist auch im Schnitt eine nassere Welt, verhaltensauffällige Regenereignisse werden zunehmen.

Wo würden Sie den Berliner raten, hinzuziehen, die einen sonnigen nächsten Sommer brauchen?

Wer keinen Berliner Sommer möchte, weil gelernt wurde, dass Berlin doch nicht am Mittelmeer liegt, muss für einen garantiert sonnigen Sommer ans Mittelmeer. Dort fällt seit Jahrhunderten in den Sommermonaten wenig bis kein Regen. Das liegt wiederum nicht am Klimawandel, sondern war schon immer so und ich habe gehört, dass sich dort eine Tourismusindustrie entwickelt haben soll, die wegen des sommertrockenen Mittelmeerklimas gewisse Erfolge erleben konnte.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.