Vor Weihnachten lag im Briefkasten ein Brief von meiner Krankenkasse, ein 46-seitiges Update der AGBs von der eCare-App, meiner digitalen Patientenakte. Als ich mich im Frühjahr 2021 für den Dienst anmeldete, hatte die Krankenkasse schon eine ähnliche Menge von Papierseiten geschickt. So geht Digitalisierung!

Die 46 Seiten habe ich zügig recycelt. Eine Mail mit einem Link zu den AGBs hätte gereicht. Wer heftet noch ausgedruckte AGBs in Leitz-Ordnern ab? Sehr wahrscheinlich nicht Krankenkassenmitglieder, die explizit einen digitalen Service wählen, um solche Papierberge abzuschaffen.

Der Aufwand, sich für diesen digitalen Service zu registrieren, war groß, die Sicherheitsvorkehrungen ließen sich offenbar nur auf dem Postweg einhalten. Bis heute übrigens alles umsonst: Meine Hausärztin bietet die digitale Patientenakte noch nicht an. Sie hat gerade Wichtigeres zu tun.

Sind Deutschlands Entwickler seit Jahren krankgeschrieben?

Dieses kleine, aber für Deutschland nicht außergewöhnliche Beispiel unterstreicht eine Wahrheit über die Behörden und andere Institutionen hierzulande: Sie sind süchtig nach Komplexität, so sinnlos sie oft auch sein mag. Freundlicher könnte man es so ausdrücken: Die Deutschen, entgegen aller Klischees, sind keineswegs effizient, dafür sie sind gründlich, wahnsinnlich gründlich und verlieren sich dabei im Klein-Klein, außerhalb der Realität des menschlichen Erlebens. Informationsfluten und im Großen schlecht durchdachte Vorgänge sind oft die Folge.

Besucht man die Onlinepräsenz des Berliner Senats, entsteht der Eindruck, die Entwickler seien seit einem Jahrzehnt krankgeschrieben. Oder nehmen wir Elster, das Programm für die elektronische Steuererklärung: Letztes Jahr habe ich eine kleine GbR für eine Filmproduktion angemeldet. Das Ganze hat Stunden gedauert - aus keinem ersichtlichen Grund.

Ein Beispiel aus der physischen Realität. Sind Sie schon mit dem Zug zu unserem neuen Hauptstadtflughafen gefahren? Man steigt im BER-Kellerbahnhof aus. Dort gibt es zu wenige Rolltreppen nach oben, die Menschen stauen sich. Wenn man in der nächsten Etage ankommt, steht man erst ein paar Minuten herum, um sich in dem verwirrenden Dschungel von Treppen, Gängen, Aufzügen und seltsamen weinroten Schildern zurechtzufinden. Man fühlt sich wie im Bauch einer riesigen Maschine, in der die eigene menschliche Existenz nichts zu bedeuten hat. Flow? Nö. Wohlbefinden? Egal. Menschengerechte Architektur? Fehlanzeige. Ähnlich geht es mir im Hauptbahnhof (auch von den Star-Architekten Gerkan, Marg und Partner gebaut!), diese mehrstufige Stahl-und-Beton-Hölle, die ein wenig an die unmöglichen Grafiken des niederländischen Künstlers M.C. Escher erinnert.

Neue Regierung, neues Glück?

Aber ich möchte nicht nur herummeckern. Wir haben ein neues Jahr, eine neue Bundesregierung, die für Aufbruch, Modernisierung und Erneuerung steht. Meine persönliche Bitte an Team Scholz: Kümmert euch um Deutschlands User Experience – oder UX. Der Begriff aus der Software-Entwicklung bedeutet soviel wie die Summe aller Eindrücke, Erfahrungen und Emotionen, die der Nutzer während seiner Interaktion mit einem Produkt oder einer Dienstleistung hat.

Ein Land ist zwar kein Unternehmen und Bürger sind keine Kunden, trotzdem könnte Deutschland was von diesen fantastisch erfolgreichen Megafirmen aus Kalifornien (aber auch Berlin) in Sachen Benutzerfreundlichkeit lernen. Warum nicht Elster so einfach und verständlich gestalten wie etwa den Zalando-Onlineshop? Es gibt auf Landesebene schon einen Datenschutzbeauftragten. Warum nicht einen Benutzerfreundlichkeitsbeauftragten? Für mich, und ich glaube, es geht vielen so, ist das Wissen darum, dass die Nutzung einer Dienstleistung des Staates unkompliziert verläuft (egal ob man durch einen Flughafen navigiert oder einen Kindergeldantrag ausfüllt) genauso wichtig wie Datenschutz.

Ich höre schon die Einwände von links: „Über deine Benutzerfreundlichkeit willst du eigentlich den schlanken, neoliberalen Staat über die Hintertür installieren.“ Das Ganze klingt irgendwie megakapitalistisch und profitorientiert. Und war es nicht Friedrich Merz, der Inbegriff des deutschen Neoliberalismus, der einmal die Bierdeckelsteuererklärung vorgeschlagen hat? Ja, ganz recht.

Darauf antworte ich: Ideologisch muss man nicht auf einer Linie mit dem neuen CDU-Parteivorsitzenden sein, um anzuerkennen, dass das keine dumme Idee war. Über eine Vereinfachung könnte man zum Beispiel viele Steuerschlupflöcher schließen, von denen primär Gutverdienende und Vermögende profitieren. Nebenbei hätten die Steuerzahler das angenehme Gefühl, dass der Staat ihr Wohlbefinden ernst nimmt, dass der Staat so modern und bürgernah (statt kundennah) agiert wie die besten Dienstleister aus der Privatwirtschaft. Der Staat würde gewinnen: Eine angenehmere Erfahrung in der Interaktion mit Behörden, Flughäfen, Webseiten würde für mehr Akzeptanz in der Bevölkerung sorgen. Letztendlich hätten wir zufriedenere, glücklichere, weniger frustrierte Bürger.

Sieben Punkte für glückliche Bürger

Wie kommen wir dahin? Natürlich verfügt Deutschland als eine der führenden Industrienationen über eine Menge Designer und andere Profis, die genau wissen, wie man das Land benutzerfreundlich machen könnte. Trotzdem produziert das deutsche Gesamtsystem eine riesige Menge an unangenehmen Erfahrungen, wie oben geschildert, und oft noch viel schlimmer. Vielleicht hilft hier ein kurzer Ausflug durch die Basics des UX-Designs.

Der Brite Peter Morville praktiziert Information Architecture, also die Strukturierung von Informationen, seit 1994 und hat zahlreiche Bücher zum Thema UX geschrieben. Er ist bekannt für seinen „User Experience Honeycomb“, eine einfache Grafik, die seine sieben Prinzipien des UX-Designs zusammenfasst, dargestellt durch sieben ineinander greifende Sechsecke. Gehen wir sie mal schnell durch: (1) Nützlich: die angebotene Erfahrung soll dem Nutzer helfen. (2) Benutzbar: das System soll leicht zu nutzen sein. (3) Begehrenswert: der Service sollte attraktiv gestaltet sein, damit der Nutzer sich auf die Erfahrung freut. (4) Auffindbar: man soll alles leicht finden können, egal ob digital oder in der realen Welt. (5) Zugänglich: verschiedene Nutzer mit verschiedenen Hintergründen, mit verschiedenen Fähigkeiten und mit verschiedenen Geräten sollen einen gleichermaßen leichten Zugang haben. (6) Glaubwürdig: das Design der Erfahrung soll durch ein reibungsloses, sicheres Funktionieren Zuversicht erzeugen. (7): Wertvoll: der Nutzer soll das Gefühl bekommen, dass er durch die Erfahrung einen echten Mehrwert erhalten hat.

Im Zeitalter der digitalen Ökonomie hört sich das alles so selbstverständlich und elementar an. Trotzdem ist das tägliche Leben in Deutschland in vielen Hinsichten ein UX-Desaster, egal ob man eine Firma gründen (ein Albtraum) oder einen Kitagutschein beantragen möchte. Ich glaube, es geht um etwas Grundsätzliches: Es fehlt in diesem Land ein Sinn für das Einfache, für das Schlichte. Komplexität wird als seriös und glaubwürdig angesehen. Einfachheit ist suspekt.

Einfachst loesung sein gutst loesung

Einer hat das kapiert, und zwar schon in den Nullerjahren. Rafael Horzon, Designer, Geschäftsmann, Szene-Kasper und Erfinder des legendären Horzon-Bücherregals aus Berlin-Mitte. Horzon hatte damals eine Agentur, ein weißes Ladenbüro – schlichter als jeder Apple Store – in der Torstraße namens REDESIGNDEUTSCHLAND gegründet. Horzon hatte damals schon für sich erkannt, dass Deutschland an Überkomplexität leidet. Er und sein Team wollten das Alpha und das Omega dieses Landes radikal vereinfachen, sogar die verschachtelte deutsche Sprache. Sein Zehn-Punkte-Manifest aus dieser Zeit kommt mir heute noch extrem relevant vor und enthält sprachliche Köstlichkeiten (Rededeutsch nannte er das) wie „Neu gestalten deutschland in allen bereichs“ oder „Entwickeln strategies und produkts fuer gross gemeinschaft von gluecklich und gleichberechtigt menschs“ oder „Einfachst loesung sein gutst loesung.“

Die vereinfachte Sprache hört sich albern an, aber sie bringt es auf den Punkt. Leider ist Horzons Botschaft bis heute nicht im Mainstream angekommen. Es gibt aber einen Hoffnungsschimmer. Es sieht so aus, als ob die Ampelkoalition das UX-Problem erkannt hat. Im Koalitionsvertrag steht: „Wir werden konsequent aus der Nutzungsperspektive heraus denken.“ Oder: „Es geht darum, das Leben einfacher zu machen.“ Team-Scholz, ihr habt das Go!

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.