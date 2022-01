Regelmäßige Leserinnen und Leser der Berliner Zeitung am Wochenende wissen, dass wir seit Monaten schon ein ganz besonderes Ziel verfolgen: Das beste China-Restaurant in Berlin zu finden. Sie werden jetzt anmerken: „Das beste China-Restaurant? Das ist doch Geschmackssache!“ Stimmt natürlich. Dennoch spornt die Frage an und führt dazu, dass wir genau hinschauen und vor allem nach Orten suchen, wo auch Chinesinnen und Chinesen sich wohl fühlen und nach dem Essen sich genüsslich die Bauchgegend reiben.