Berlin - Gerade ist das neue Buch des Webportals Urlaubsarchitektur erschienen. Und weil ich mir schwerlich eine Publikation vorstellen kann, die mehr zum Träumen, Entdecken und Planen anregt, möchte ich diese unbedingt vorstellen.

Gegründet wurde Urlaubsarchitektur von Jan Hamer, der nicht nur eine Leidenschaft für besondere Häuser, sondern auch eine Vision hat: Er will entsprechende Miet-Objekte in seinem Netzwerk sammeln, was durchaus Sinn ergibt, denn wir alle kennen ja den Stress, mit dem die Urlaubsplanung verbinden sein kann. Das endlose Wälzen von Katalogen und Webseiten, mehr oder weniger gleichförmige langweilige Wohnungen und Häuser überall, bis endlich ein Objekt gefunden ist, in dem man gerne seine freie Zeit verbringen möchte.

Von herrschaftlichen Anwesen wie Schloss Prossen, über Design-Häuser (mehrere zum Beispiel geplant vom Architekten Thomas Kröger), bis zu kleinsten Domizilen wie dem Tiny House Laresch bringt Jan Hamer alles zusammen, was schön und urlaubstauglich ist. Und wenn man so durchs Buch blättert oder die Webseite besucht, wird schnell deutlich, dass es hier auch landschaftsplanerisch oder gartenanlagentechnisch viel zu sehen und zu lernen gibt.

Ramona Waldner Der Iselhof in Osttirol: In der Hochsaison will die Rasenpflege sorgfältig geplant sein.

Nicht nur, weil ich selbst für mehrere hier vertretene Immobilien Gärten geplant habe („Die kleine Acht“ zum Beispiel, das Haus Blankensee, Villa Auguste oder verschiedene Häuser an der Ostsee), kenne ich mich gut mit den Ansprüchen aus, die an Ferienhäuser gestellt werden. Im Prinzip unterscheiden sich Planung und Pflege eines solchen Gartens nicht von der Arbeit einer anderen, gewöhnlichen Anlage. Aber die Bedürfnisse werden hier sozusagen zugespitzt. Weil die Urlaubshäuser (und mit ihnen die Gärten) möglichst durchgehend vermietet sein sollen, werden sie nicht nur kontinuierlich beansprucht. Es gibt auch wenige Zeitfenster, in denen sich Pflegemaßnahmen vornehmen lassen. Und generell müssen vor allem praktische Erwägungen in den Vordergrund gestellt werden.

Autostellplatz in weiter Ferne, dafür Wildblumen soweit das Auge reicht

Ein Beispiel dafür ist der Ort der Stell- oder Parkplätze. Ich selbst habe mich dazu entschieden, das an unser Haus angebaute Carport als Terrasse umzubauen, und nehme dafür die zusätzlichen 40 Meter in Kauf, die ich zum neuen Autostellplatz laufe – das aber kann man im Falle eines Urlaubshauses nicht jedem Gast zumuten.

Wege, Sitzplätze und Rasenflächen wiederum sollten bei einem Feriendomizil so konzipiert sein, dass sie einer verstärkten Belastung standhalten. Während der laufenden Saison gibt es ja oft gar keine Möglichkeit für Ausbesserungsarbeiten oder Pflege. Natürlich werden die Urlaubenden damit einverstanden sein, dass der Rasen einmal in der Woche gemäht wird – aber wer will in seinen Ferien schon ständig einen arbeitenden Gärtner um sich haben?

Nelly Rodriguez Chasa Padrun im schweizerischen Guarda: Eine so schöne Umgebung macht einen angelegten Garten überflüssig.

Ich erinnere mich auch noch gut daran, wie wir dieses Problem beim Garten des Ferienhauses „Die kleine Acht“ umgangen sind. So, wie ich es gerne mache, haben wir ihn während beziehungsweise kurz vor Abschluss der Bauphase angelegt. Es war ein ungewöhnlich heißer Sommer, der auf einen ungewöhnlich trockenen Frühling gefolgt war.

Das heißt: Zwischen Ende März und Ende Juni hat es in diesem Jahr in der Uckermark überhaupt nicht geregnet. Für Neuanpflanzungen ist das natürlich fatal! Bis zum Beginn der Vermietung hatten wir aber einen zeitlichen Vorsprung, den wir dafür nutzten, eine Bewässerungsanlage einzubauen. Eine planerische Überlegung, die sich seitdem schon oft bezahlt gemacht hat, denn später hat man (gästebedingt) nur unregelmäßig Zugriff auf den Garten.

Julian Martitz Hübsch aufbereitet: Das neue Buch „Raum & Zeit“ von Urlaubsarchitektur kostet 46,95 Euro.

Das Haus Blankensee des Architekten Thomas Kröger wird ab März zur Vermietung freigegeben. Er hat einen eigenen Gartenentwurf für die räumliche Aufteilung des Grundstücks angefertigt, den ich dann nur noch mit Pflanzen „füllen“ musste. Sein Plan ist ein sehr gutes Beispiel für eine „geborgte Landschaft“: ein Begriff aus der Gartengestaltung, der das Einbeziehen umliegender Landschaften in den eigenen Garten beschreibt. Einfach gesagt: Man betont beispielweise den Kirchturm, den man vom Garten aus zwischen zwei Bäumen sieht, indem man eine Sichtachse herstellt, die auf ihn endet und so das eigene Grundstück visuell erweitert.

So ist das auch mit dem Haus Blankensee: Es gibt besagten Hofgarten, den ich mit Pflanzen befüllt habe, auf der anderen Seite öffnet die breite Fensterfront indes den Raum visuell nach außen – auf die sanfte Endmoränenlandschaft der Uckermark mit mehreren Söllen und einer Wildblumenwiese, die fast bis zum Horizont reicht. Das ganze Haus ist ausgerichtet auf den Blick nach draußen. Und durch dunkle Wände, Decken und Böden wird der Panoramablick ins Grüne noch einmal betont. Deshalb hatte ich die Idee, alle Pflanzen wie Juwelen in einer Schmuckschatulle anzulegen.

Ein weiteres Beispiel für die „geborgte Landschaft“ ist das ebenso im Buch vertretene Haus Benedicta, das den Wesen des Begriffs noch einmal verdeutlicht: Wenn die Landschaft drumherum so schön oder archetypisch ist, dann ist ein angelegter Garten manchmal einfach überflüssig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage: Aber manchmal ist weniger eben mehr – und manchmal bedeutet das sogar, auf einen Garten zu verzichten.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.