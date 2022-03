Die Autorinnen dieses Textes sind Expertinnen und Experten aus dem Büro für Außenpolitik der polnischen Linkspartei „Razem“. Die Partei „Razem“ hat auch ein Ableger in Berlin.

Die Solidarität mit dem ukrainischen Volk darf nicht nur ein leeres Schlagwort bleiben. Wir müssen weitreichende militärische, humanitäre und wirtschaftliche Unterstützung leisten. Der Erlass der Auslandsschulden der Ukraine ist keine abstrakte linke Idee, sondern ein realistischer Weg, unserem östlichen Nachbarn zu helfen. 1953 haben wir Westdeutschland die Hälfte der Schulden gestrichen. Jetzt müssen wir dasselbe für die Ukraine tun, die allein gegen einen imperialistischen Aggressor steht und zu Recht unsere Unterstützung fordert.

Am 8. März trafen sich linke Parteien aus der Ukraine, Polen, Litauen, Finnland und der Tschechischen Republik im polnischen Parlament. Wir unterstützten den Appell unserer ukrainischen Freunde von der Sozialen Bewegung (Sotsialniy Rukh) und forderten die Europäische Zentralbank auf, die Kosten für die Bedienung der Auslandsschulden der Ukraine zu übernehmen. Wir kamen zusammen und sprachen mit einer Stimme. Jetzt hören Sie uns zu.

Die ukrainische Schuldenlast

Die Übernahme der Auslandsschulden der Ukraine ist ein wirksames Mittel, um wirtschaftliche und humanitäre Hilfe zu leisten. Schon vor der Invasion war der Staat mit einer massiven Auslandsverschuldung konfrontiert. Nach Angaben der ukrainischen Nationalbank belief sie sich Ende 2020 auf 125,7 Milliarden US-Dollar.

Das Problem für die ukrainische Wirtschaft ist jedoch nicht nur die Höhe der Auslandskredite, sondern auch deren hohe Zinsen. Dies ist vor allem auf die Bedingungen zurückzuführen, die die Gläubiger für den Aufschub und die Umstrukturierung der ukrainischen Schulden im Jahr 2015 festgelegt hatten. Damals befand sich das Land in einer schweren politischen Krise, die durch die Annexion der Krim durch die Russische Föderation und die von Russland inspirierten Unabhängigkeitserklärungen der Volksrepubliken Donezk und Luhansk verursacht wurde. Infolgedessen muss die Ukraine jährlich etwa 10-15 Prozent ihres BNE für den Schuldendienst aufwenden.

Jetzt muss die Ukraine mehr denn je von der Last der Auslandsschulden befreit werden. In diesem Jahr werden sich die Schuldendienstkosten voraussichtlich auf etwa 6,2 Milliarden Dollar belaufen. Das sind etwa 12 Prozent der staatlichen Haushaltsausgaben. Angesichts der russischen Invasion muss der Staat militärische Ausrüstung und Nahrungsmittel für die Armee und die territorialen Verteidigungseinheiten bereitstellen.

Es werden Mittel für den Schutz der Zivilbevölkerung, für die Unterbringung der Vertriebenen und für die Versorgung der Verwundeten mit Medikamenten benötigt. Außerdem müssen die regulären Tätigkeiten des Staates aufrechterhalten werden, z. B. die Zahlung der Gehälter der Beamten und Renten. Das Geld, das die Ukraine für den Schuldendienst ausgibt, kann ihr hier und jetzt helfen.

Die deutsche Vergangenheit gibt die Richtung vor

Deutschland hat im Zusammenhang mit dem Schuldenerlass eine einzigartige Erfahrung gemacht. Im Jahr 1953 war Westdeutschland ein völlig anderes Land als sein heutiger Nachfolger. Die hohe Verschuldung – ein Erbe der Reparationen nach dem Ersten Weltkrieg und des Wiederaufbaus nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs – behinderte die wirtschaftliche Entwicklung. Da das Land von den Gläubigern misstrauisch beäugt wurde, hatte es auch Probleme beim Zugang zu Kapital. Für den Wiederaufbau der staatlichen Infrastruktur nach dem Krieg waren immer noch enorme Investitionen erforderlich, und die Devisen zur Rückzahlung der Auslandsschulden waren begrenzt.

Und dann - am 27. Februar 1953 - wurden die Londoner Schuldenabkommen unterzeichnet. Die Regierungen der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs, Frankreichs, Kanadas und sechzehn weiterer Länder kamen zusammen und einigten sich auf den Erlass der Hälfte der Schulden Westdeutschlands. In den folgenden Jahren schlossen sich ihnen die Regierungen von Ägypten, Argentinien, Belgisch-Kongo, Kambodscha, Kamerun, Neuguinea und der Föderation von Rhodesien und Njassaland an, so dass die Londoner Schuldenabkommen ein einzigartiges Beispiel für einen Schuldenerlass dieser Größenordnung darstellen.

Diese weltweiten Bemühungen führten zu hervorragenden Ergebnissen. In den Jahren nach dem Schuldenerlass erlebte Westdeutschland die höchste Wachstumsrate in Europa – bekannt als „Wirtschaftswunder“ oder „The Miracle on the Rhine“. Ein Teil dieses Erfolges ist dem Schuldenerlassprogramm zuzuschreiben. Nach Ansicht der Wirtschaftswissenschaftler Galofré-Vilà, Meissner, McKee und Stuckler schufen die Londoner Schuldenabkommen „fiskalischen Spielraum für öffentliche Investitionen und Sozialausgaben, stellten die volle Konvertierbarkeit der D-Mark wieder her und stabilisierten die Inflation“.

Wie ein anderer Wirtschaftswissenschaftlerin, Rombeck-Jashinski, hervorhebt, profitierte die deutsche Wirtschaft immens von der daraus resultierenden Stärkung der deutschen Kreditaufnahmekapazität und den Kapitalströmen zu niedrigen Zinssätzen. Obwohl der Schuldenerlass nicht die einzige Komponente des westdeutschen Wirtschaftswunders war, wäre die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Umfang ohne ihn nicht möglich gewesen.

Die Stabilität der Ukraine ist auch unsere Stabilität

Schon vor der Invasion war die Ukraine eines der ärmsten Länder Europas. Aber auch der aktuelle Kampf Davids gegen Goliath fordert seinen Tribut. Wie die Soziale Bewegung berichtet, zerstört das russische Militär „Standorte und Unternehmen der strategischen und kritischen Infrastruktur, Verkehrsadern und das wirtschaftliche Potenzial unseres Landes“. Jeden Tag zeigen uns die Medien neue Bilder von Städten, die durch das russische Bombardement zerstört wurden. Einigen Schätzungen zufolge könnte der Wiederaufbau nach dem Krieg mehr als eine Billion Dollar erfordern, wenn Russland die Ukraine weiterhin in dem derzeitigen Tempo bombardiert.

Der Verzicht auf die Bedienung der Auslandsschulden reicht natürlich nicht aus, um alle Kosten des laufenden Krieges zu decken, geschweige denn die ukrainische Wirtschaft wieder aufzubauen. Doch wie das westdeutsche Beispiel zeigt, sollte die Wirtschaftshilfe mit einem Schuldenerlass einhergehen. Die derzeitige Verschuldung ist bereits eine Belastung für den kämpfenden Staat. Es ist zu erwarten, dass sie auch die ukrainischen Bemühungen um den Wiederaufbau des Landes nach der Invasion behindern wird, da sie einen großen Teil der Wirtschaftshilfe auffrisst und den Zugang zu Kapital, das für umfangreiche Investitionen benötigt wird, blockiert. Der Wiederaufbau nach dem Krieg wird ein günstiges wirtschaftliches Umfeld erfordern, das nur durch einen Schuldenerlass erleichtert werden kann.

In Zeiten wirtschaftlicher und politischer Verflechtungen ist die Frage nach der Stabilität der Ukraine auch eine Frage nach der Stabilität unserer Volkswirtschaften. Schon in den ersten Tagen der Invasion haben wir gesehen, wie stark sich die Ereignisse dort auf die Situation in unserer Region auswirken. Die Stabilität der Ukraine wird uns direkt zugute kommen. Das haben die Gläubiger 1953 gesehen. Das ist es, was wir jetzt sehen müssen.

Die Ukraine hat sich für Europa entschieden. Doch selbst wenn sie offiziell als EU-Beitrittskandidat anerkannt wird, ist ein formeller Beitritt noch in weiter Ferne. Damit die Erweiterungsbemühungen der Europäischen Union Wirkung zeigen, muss die Ukraine zumindest über die finanziellen Mittel verfügen, um ihren Verwaltungsapparat am Laufen zu halten. Die Befreiung der Ukraine von ihrer Schuldenlast unterstützt auch ihre europäischen Bestrebungen.

Die westdeutschen Gläubiger waren sehr daran interessiert, der Ukraine die Hälfte ihrer Schulden zu erlassen, da sie darin eine Garantie für die wirtschaftliche und politische Stabilität des Landes sahen. Die Londoner Schuldenabkommen sind ein Musterbeispiel dafür, wie der Wiederaufbau nach dem Krieg unterstützt werden kann. Jetzt müssen wir das Gleiche für die Ukraine tun.

Haben Sie eine Meinung zu diesem Text? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.