Vor ein paar Jahren ließ ich mich von meinem Partner überreden, auf Kreta Urlaub zu machen. Im August. Ich hatte wohl mal wieder nur mit einem Ohr zugehört. Was hatte ich getan? Kreta wurde von einer Hitzewelle heimgesucht, die herzlichen Kreten ertrugen die Hitze mit Gleichmut, während ich mir ständig hektisch Luft mit einem Fächer wedelte wie eine Flamencotänzerin auf Speed. Die meiste Zeit verbrachten wir in vollklimatisierten Reisebussen, draußen flimmerte und flirrte die Inselluft bei 40 Grad, wir saßen im Bus, tiefgekühlt wie in einem Vier-Sterne-Gefrierfach. Jetzt fühlt es sich auch in unseren Breitengraden an wie auf Kreta, die Sommerhitze ist da. Viele Menschen sind ja dann völlig von Sinnen und faseln was von der einzigen Jahreszeit, in der ein Mensch sich wie ein Mensch fühlen könne, und beteuern dies jedes Jahr aufs Neue, sich wiederholend wie ein Tourette-Patient.

Die Hitze gar nicht erst reinlassen

So ein Quatsch! Ganz ehrlich: Ich hasse dieses Wetter, ich schwitze wie Butter in der Sonne, sobald das Thermometer die 26 Grad überschreitet, der Sommer fordert mich von allen Jahreszeiten am meisten heraus. Im Winter bin ich fit, im Sommer ächze und stöhne ich mich durch den Tag. Um den Spaß noch zu vergrößern, wohne ich unterm Dach und fühle mich dementsprechend morgens regelmäßig wie ein Hotdog. Eine erholsame Nachtruhe ist bei diesen Temperaturen kaum möglich. Was also kann man tun?

Der gängigste Trick, um die Hitze draußen zu halten, ist natürlich, sie gar nicht erst reinzulassen. Lüften Sie morgens alles gut durch, solange die Temperaturen noch halbwegs erträglich sind, und schließen Sie dann die Fenster. Ich persönlich finde das allerdings nicht sehr angenehm, denn mit einer Südseiten-Wohnung sitzt man dann ab mittags in der verschlossenen Bude und röstet vor sich hin. Ich lasse also alles auf und ziehe die Vorhänge zu. Das macht zwar die Wärme nicht erträglicher, aber wenigstens ist es nicht so stickig. Ein wenig Erfrischung bringt ein nasses Laken, das man vor die Fenster hängen kann. Allerdings trocknet der in der Regel dünne Stoff schnell, sodass man ihn alle halbe Stunde erneut nass machen muss.

Steifer Nacken und Bindehautentzündung

Sinken die Temperaturen auch in der Nacht nicht mehr unter die 20-Grad-Marke, so wird auch der Schlaf zur Qual. Hier hilft recht wenig, außer, das Fenster zu öffnen und möglichst wenig bekleidet zu schlafen, am besten in einem T-Shirt oder Top aus Baumwolle und Boxershorts. Nackt schlafen ist zwar angenehm, hat aber den Nachteil, dass der Schweiß direkt auf der Haut trocknet und kühlt, was eventuell zu einem Schnupfen führt. Mir egal, ich bin Nacktschläfer, jedes bisschen weniger Stoff ist ein Geschenk. Was Sie nicht tun sollten, ist, die Bettwäsche vor dem Schlafengehen in den Kühlschrank zu legen. Das hört man zwar immer wieder, aber es hat den Nachtteil, dass das Bettzeug dann feucht ist. Das ist nicht gesund.

Abraten muss ich von zwei angeblichen Hilfsmitteln. Zum einen vom klassischen Ventilator, der ohnehin nur warme Luft verquirlt und flugs zu einem steifen Nacken und Bindehautentzündungen führen kann. Ebenfalls mäßige Erfahrungen habe ich mit elektrischen Luftbefeuchtern gemacht. Meiner war ein hässlich grauer Kasten, den man mit Wasser und Desinfektionsmittel befüllt in einer Raumecke parkte, von wo aus er dann surrend das Zimmer erfrischen sollte. De facto erfrischte er nichts, außer man legte sein Gesicht genau auf die Lüftungsschlitze des Kastens, der mit 120 Euro auch nicht gerade billig war. Er steht nun im Keller, wo es übrigens angenehm kühl ist.

