Berlin - Das angesagte Berlin ist ja oft (wie seine Bewohner) ziemlich ernsthaft und humorlos angelegt. Die Krönung dessen ist zum Beispiel ein Club-Besuch im Berghain. Es geht schon in der Schlange los. Die meisten Leute sind schwarz gekleidet. Viele haben sich für den Besuch extra diese Farbe ausgesucht, obwohl sie sonst nie etwas Schwarzes tragen würden.

Und drinnen geht es weiter mit kontrollierter Langeweile. Es wird nervige Techno-Musik statt Beyoncé gespielt. Und es werden auch nicht alle verschiedenen Spirituosen wild durcheinander getrunken, sodass man nie weiß, was als nächstes passiert. Nein, der Berliner Profi-Raver nimmt eine Chemikalie (meist in Tablettenform) ein und trinkt gar kein Jägermeister oder Cola-Korn, sondern höchstens ganz viel Wasser, Granini-Fruchtsäfte, und zwischendurch einen Espresso an der langen Bar. Mit Feiern hat das wirklich wenig zu tun. Die Arbeit in einer Agentur ist für den Berliner Clubgänger nur Mittel zum Zweck und soll den Clubbesuch finanzieren, der sich dann nur leider auch wieder wie Arbeit anfühlt.

Die meisten angesagten Berliner Bars sind ein Abbild dessen. Hier wird man oft von sehr, sehr unfreundlichen Barmenschen mit schwarzen Kaftanen wie von einer zornigen Gouvernante getadelt, wenn man nur einen Long-Island-Icetea mit Schirmchen, kandierter Kirsche und Fruchtgarnitur haben will, anstatt irgendeine regionale Old-Fashioned-Variante mit selbstgemachten Tröpfchen aus der Pipette. Wer auf diese abscheuliche Form der Freizeit-Askese (es fehlen nur noch die Trecking-Stöcke) keine Lust hat, dem sei ein Besuch der kürzlich eröffneten Bar Bellboy in der (Noch-)Mohrenstraße am Gendarmenmarkt dringend ans Herz gelegt. Denn hier können Sie sich wieder wie ein Mensch fühlen, liebe Leser!

Maximilian Both Der „Tokyo Swizzle“: Cognac aus dem Strohhalm. Wunderbar!

Harald Glööckler hätte seine Freude

Warum? Weil diese Bar, die die exakte Kopie des gleichnamigen und sehr erfolgreichen Barkonzepts aus der Berdyczewski-Straße Nummer 14 in Tel Aviv ist. Und das schönste ist: Im Bellboy herrscht kein minimalistischer Techno-Kultur-Realismus, sondern ausladender Pomp. Harald Glööckler würde so etwas „pompöös“ oder zumindest „pralinöös“ nennen und sich hier sicher sehr wohl fühlen. Und das sorgt natürlich gleich mal für gute Stimmung, die noch davon getoppt wird, dass man hier nicht nach Blockwart-Manier angepöbelt, sondern amerikanisch liebevoll umsorgt wird.

Daher tummeln sich in der Bar an diesem Dienstag (ohne Reservierung geht leider gar nichts!) auch viele Bewohner dieser Stadt, die sich sonst ausgeschlossen fühlen. Viele feiern hier sogar Geburtstag. Die Frauen bekommen eine Krone und die Männer eine glänzende Schärpe mit dem Schriftzug „Miss Bellboy“. So geht moderne gender fluidity.

Das Klientel besteht aus kichernden asiatischen Mädchen, einem Mini-Oligarchen, der mit Taschenlampe die Karte studiert, Immobilienentwicklern und viel Botox. Also aus einem auf sehr angenehme Weise unangenehmen Publikum, das insgesamt sehr nett ist.

Cognac, Mezcal, Absinth und Pisco: Alles da!

Und so spielerisch wie das Konzept sind auch die insgesamt sehr guten Drinks im Bellboy. Mein Kollege Maximilian Both, der mit mir im Bellboy für ein paar Augenblicke den stressigen Alltag eines Verlagshauses im Umbruch vergessen möchte, bestellt als Japan-Liebhaber den Drink „Tokyo Swizzle“ (15 Euro). Serviert wird der auf einem Holztablett, eine weiße Blumenvase mit einem Gesöff aus Cognac- und Sake. Garniert wird mit einer goldenen Winkekatze und einem Schälchen Wasabi-Nüsse. Cognac aus dem Strohhalm! Warum bin ich nicht früher darauf gekommen.

Ich bestelle einen „Señor Smokey“ (15 Euro) mit der Grundzutat Mezcal. Der Drink ist gut, nur leider wird er in einem ganz normalen Martini-Glas mit Chili-Haaren serviert. Ich hätte den Cocktail gerne wie die asiatischen Nachbarn am Nebentisch aus einem Wikingerhorn getrunken. Schade! Aber es gibt ja noch 27 weitere Signature-Drinks auf der Karte. Auf zur nächsten Runde!

Jesko zu Dohna Der Cocktail „Tooth Fairy“ wird in einem riesigen Backenzahn serviert!

Wir entscheiden uns gegen den Drink, der in einem roten Handschuh serviert wird und auch gegen den, wo ein Glas in einer riesigen grünen Faust steckt. Kollege Both bestellt einen „Masha on Fire“ (15 Euro) und zieht damit visuell den Zonk. Denn serviert wird eine Bloody-Mary-Abwandlung mit einer heißen Scheibe Bacon. Eine gute Mahlzeit. Mich selber haut ein „Tooth Fairy“ (16 Euro, Basis: Pisco & Absinth), der in einem riesigen Zahn mit Zahnbürste und alkoholhaltiger Zahnpasta serviert wird, ziemlich aus den Latschen. Warum trinken wir Menschen nicht immer aus Backenzähnen? Das Leben könnte so einfach sein.

Nach so viel Aufregung müssen der Kollege und ich erstmal Ruhe hinter dem Geheimgang (mit einem leichten Stoß öffnet sich das Bücherregal) in der Raucherlounge finden. Gut gemacht, wie auch die anschließende Reise durch den Fake-Aufzug aufs Klo. Hier lässt es sich „Hände waschen“ wie bei Alice im Wunderland (Kachelfarbe: rosa) genießen. Die Waschbecken von Damen- und Herren-Toilette liegen direkt gegenüber. Beim ersten Mal denkt man sich nichts weiter dabei. Erst als plötzlich diese geliftete Frau auf der anderen Seite auftaucht, fällt einem auf: Da ist ja gar kein Spiegel!

Jesko zu Dohna Im Bellboy gibt es ambitioniertes Bar-Food, das man sogar essen kann.

Gegen Winterdepression und Frühjahrsmüdigkeit

Ach, und auch essen kann man im Bellboy an den kleinen Varieté-Tischen mit Lämpchen. Die Karte ist klein und enthält etwas zu ambitionierte Bar-Klassiker. Wir entscheiden uns für das Shrimptoast mit gegrilltem Käse (9,50 Euro). Und das ist völlig in Ordnung. Dann noch ein halbes Dutzend vegetarische Austern. Das sind halbe Romana-Salatherzen mit Dressing und Maistortilla (12 Euro). Wir essen die Lettuce Shells gerne. Dann gibt es noch ein Gericht mit dicken, gegrillten Schweinebauch-Würfeln (18 Euro). Eigentlich wäre das genau das Richtige für Betrunkene. Nur leider ist das Ganze zu frisch und zitronig angemacht. Das Essen schmeckt leider ein bisschen nach Kühlschrank. Aber weil wir so gut drauf sind, tut das der Stimmung keinen Abbruch. Bestellen Sie einfach Gillardeau-Austern. Die gehen immer.

Insgesamt ist die Bellboy-Bar wirklich eine Entdeckung und wird Sie sicher aus der Winterdepression oder der Frühjahrsmüdigkeit reißen, vorausgesetzt, Sie können sich als ein bisschen grummeliger Berliner Einwohner darauf einlassen. Aber wessen Herz könnte so kalt sein, dass es sich nicht durch einen Drink aus einem Backenzahn erwärmen ließe?

Bewertung: 4 von 5 Punkten!

Bellboy, Mohrenstraße 30, 10117 Berlin, geöffnet Dienstag bis Samstag 18–3 Uhr.

Maximilian Both Alles sehr aufwendig und gut gemacht! Die Bellboy Bar am Gendarmenmarkt.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.