Berlin/Uckermark - Pünktlich zum 1. Advent, der ja zumindest den gefühlten Winteranfang markiert, kommt die Kälte zu uns. Die kalte Witterung, die – wenn man den Prognosen Glauben schenken darf – den ganzen Dezember anhalten soll und uns mit einer Wahrscheinlichkeit, die so hoch ist wie schon seit zehn Jahren nicht mehr, weiße Weihnacht bescheren könnte. Nun ist also wirklich der letzte Moment, an dem bestimmte Arbeiten im Garten ausgeführt werden sollten.

Das Laub wird wahrscheinlich schon überall von den Rasenflächen entfernt und unter den Sträuchern und Hecken ausgebracht worden sein. Dort bildet sich die nützliche Humusschicht, und die Frühlingsblüher, von denen sie hoffentlich viele an den Gehölzrand gepflanzt haben, werden vor dem Austrocknen geschützt. Wer wintergrüne Stauden oder Halbsträucher wie Heiligenkraut (Santolina), Currykraut (Helichrysum italicum) und Echten Lavendel (Lavandula angustifolia) im Garten hat, muss jetzt auch nachschauen, ob diese nicht unter einer Laubschicht zermatschen: am besten das Laub von oben rauskämmen.

Dahlien sollten jetzt schnellstens in den Keller gebracht werden

Und auch von allen Wegen, Stufen und Treppen sollten die herabgefallenen Blätter entfernt werden sowie von allen Holzterrassen (Achtung, Rutschgefahr!). Alle Zwiebeln, die jetzt noch nicht in der Erde sind, sollten möglichst schnell gesetzt werden. Nach Weihnachten ist es oft zu spät, denn werden Tulpen und Co. dann erst gepflanzt, bleiben sie meist recht klein – wenn sie nicht vorher schon verschimmelt, ausgetrocknet oder von Mäusen angeknabbert sind.

Dahlien (Dahlia) und andere nicht winterharte Pflanzen müssen jetzt schnellstens ins Haus (oder besser in einen trockenen und dunklen Keller) gebracht werden. In diesem Jahr habe ich beim Pflanzen die Sortenschilder der Dahlien gleich neben die Knollen gesetzt. Trotzdem finde ich sie nicht mehr alle wieder (vielleicht wurden sie von den Mäusen verschleppt?). Also muss ich, wie in vergangenen Jahren, die Dahlien kurz schriftlich beschreiben, bevor ich sie in Papiertüten verpacke. „Pompon, Lila, vielleicht Franz Kafka“, steht da also, oder „Dunkelrot, Kaktus“. Diese Notizen versuche ich mit alten Bestelllisten abzugleichen. Es ist erstaunlich, wie schnell das Gehirn Namen und Sorten aus dem Gedächtnis verbannen kann.

Imago Wer wintergrüne Stauden wie Lavendel im Beet hat, sollte jetzt nach ihnen schauen.

Wer ein Bewässerungssystem im Garten verbaut hat, muss jetzt alle Leitungen leeren. Genau wie alle Pumpen, Schläuche und so weiter von Wasser befreit werden müssen, damit sie durch den baldigen Frost nicht zerstört werden. Auch viele Tontöpfe sind nicht ganz winterhart. Diese sollten also in einer Ecke gesammelt und abgedeckt oder zumindest leicht erhöht abgestellt werden, damit das abfließende Wasser nicht auf dem Boden gefriert und die Topflöcher aufsprengt.

Bei frischen Pflanzungen empfiehlt es sich, eine Deckschicht zum Schutz des Bodens auszubringen. Ein sehr holziger Kompost (kein Mulch!) eignet sich bestens dafür. Er gibt Wärme ab (die Haufen dampfen momentan auf den Gartenbaustellen geduldig vor sich hin), unterdrückt Unkraut und versorgt die Erde langfristig mit Nährstoffen. Die saubere tiefschwarze Fläche sieht noch dazu ästhetisch sehr befriedigend aus.

Am kahlen Baum dekorierte Äpfelchen machen hungrige Vögel glücklich

Wenn man schon im Garten harkt, kann man auch gleich noch Futter für die Vögel ausbringen. Die Gärtnerin Ulrike Thews, die in Schleswig-Holstein im Besitz eines Gartens ist, der ursprünglich von der Gartenlegende Piet Oudolf gestaltetet wurde, hat vor ein paar Tagen bei Instagram (@ulrike_thews) eine sehr schöne Idee zum Thema gepostet: Sie hat einen Baum in Handarbeit mit unzähligen kleinen Äpfeln behangen. Auf einem Foto sieht man auch schon die ersten gefiederten und hungrigen Besucher, die sich hervorragend beobachten lassen.

Und wenn dann der Wind zu kühl wird und die ersten Flocken fallen, kann man sich ins Haus zurückziehen, eine Tasse Tee aufgießen und in Gartenbüchern nach neuen Ideen für die eigenen Beete suchen. Oder einfach von drinnen in den Garten starren. Auch das ist eine wichtige Tätigkeit! Denn was sich da draußen so alles verändert, was verbessert oder was rückgängig gemacht werden muss, sieht man nie besser als jetzt, wenn die Blütenfülle keine Ablenkung bietet.

Man sollte denken, dass bei mir im Garten schon alle Winterarbeiten vorbildlich ausgeführt wurden. Weit gefehlt! Hier liegen noch Zwiebeln in Tüten, dort stecken noch Dahlien in der Erde, auch das Laub liegt noch auf dem Rasen. Jetzt muss ich schnell arbeiten. Denn jedes Jahr denke ich, dass mir noch Wochen bleiben, und plötzlich ist es höchste Zeit. Da geht es mir ganz wie der Marschallin aus Strauss’ Oper „Der Rosenkavalier“. Wie singt sie doch so wahr und schön:

Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding. Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts. Aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.