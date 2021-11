Berlin - Bevor ich mit dieser Polemik beginne, muss ich kurz gestehen: Ich bin glücklicher Mieter einer Zweizimmerwohnung in Berlin-Kreuzberg und habe die letzte Wohnungssuche, die mich persönlich betrifft, Ende 2017 erlebt. Seit 2003 lebe ich in Berlin (mit teils langen Unterbrechungen), kann also nervlich ziemlich gut einordnen und ungefähr nachvollziehen, was eine Wohnungssuche in der Hauptstadt mit der eigenen Psyche anrichtet – und in welcher Form sich die Strapazen in den vergangenen 20 Jahren verändert und, ja, dramatisiert haben.