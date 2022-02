Omran El. H. erinnert sich noch an die Stimme seine Beifahrers. „Omraaan“, habe dieser geschrien. Dann müsse er irgendwie die Kontrolle über sein Auto verloren haben, sagt Omran El H. mit leiser Stimme. Nach eigenen Worten stand er plötzlich vor dem Autowrack. Er habe nach den Jungs gerufen. Sein Freund Hamudi brannte. Auch die anderen zwei Bekannten von Omran El. H., die mit ihm im Auto saßen, überlebten den Crash nicht. Der Fahrer des Wagens sagt, er sei sicher 80 oder sogar auch 100 Kilometer pro Stunde gefahren. Das Gaspedal durchgedrückt habe er aber nicht.

Omran El H. ist 22 Jahre alt. Seit diesem Freitag steht er wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge vor dem Berliner Landgericht. Die Staatsanwältin Satenig von Lilien-Waldau geht davon aus, dass sich der Angeklagte am Abend des 2. Februar vorigen Jahres mit seinem 450-PS-starken Sportwagen grob verkehrswidrig und rücksichtslos verhalten habe, um mit seinem Auto die höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.

Auf einem Tempo-30-Abschnitt der Straße am Treptower Park soll er kurz nach 22.30 Uhr den von einem Nachbarn geborgten Audi RS5 auf 150 Kilometer pro Stunde beschleunigt und die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Der Wagen prallte gegen zwei Bäume, einen Verteilerkasten und einen Bauschuttcontainer. Er ging sofort in Flammen auf und zerriss in zwei Teile. Zwei der drei Mitinsassen, 19 und 20 Jahre alt, waren sofort tot. Der dritte junge Mann erlitt schwere Brandverletzungen an 80 Prozent seiner Körperoberfläche. Er starb vier Tage später im Unfallkrankenhaus. Der Fahrer Omran El H. konnte sich leichtverletzt aus dem Unfallwagen retten.

Zeugen des Crashs sagen am ersten Verhandlungstag, der Sportwagen sei mit enormer Geschwindigkeit auf der dreispurigen, regennassen Straße unterwegs gewesen, habe im Zick-Zack andere Autos überholt. „Ich schätze, der Wagen hatte 200 drauf“, sagt etwa der 31-jährige Pascal G. Die Scheiben seines Wagens hätten vibriert, als der Audi ihn überholt habe.

Eine 51-Jährige beschreibt, wie der Audi RS5 ihren Wagen „wahnsinnig schnell“ überholt habe, sodass sie durch den dadurch entstandenen Luftzug Probleme gehabt habe, ihr Auto in der Spur zu halten. Sie habe den Unfall gesehen. Danach sei sie zwei Monate nicht mehr in ein Auto gestiegen. „Ich hatte Angst.“

Omran El H. hat den im Prozess anwesenden Familie seiner getöteten Freunde sein Beileid ausgedrückt und sich entschuldigt. „Ich wünschte, dass ich gestorben wäre und nicht die“, sagt er. Die Bilder von dem Crash würden ihn bis zu seinem Tod nicht loslassen. Er werde nie wieder Auto fahren. „Meinen Führerschein möchte ich nicht zurück“, sagt der junge Mann, der im Mai seine Ausbildung zum Hotelfachmann beenden will. Ihm droht bei einer Verurteilung eine hohe Haftstrafe.

