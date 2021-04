Berlin - Daumen hoch fürs Original! Ja, die US-Politserie „House of Cards“, die 2013 auf Netflix startete, war ein riesiger Erfolg. Kevin Spacey wurde mit seiner Rolle des machthungrigen Politikers Frank Underwood zur Kultfigur. Doch die Serie ist nur ein langatmiges Remake des gleichnamigen britischen Originals von 1990, das Arte derzeit in englischer Sprache zeigt. Das Original verspricht mehr Sex und mehr feinen britischen Humor. Das liegt an der Hauptfigur Francis Urquart (Ian Ferguson). Der trägt nicht nur bessere Anzüge, sondern ist auch noch durchtriebener als die US-Kopie.

Bewertung: 5 von 5 Punkten