Berlin - „Fenchel, Hummer, grüner Spargel und dazu... Blanchet! Artischocken, frische Austern und ein Glas... Blanchet! Lachsforelle, Blattsalate und ein Schluck... Blanchet!“ Na, erkennen Sie das wieder? Lesen Sie es noch einmal und stellen Sie sich dabei einen Werbejingle aus den 90er-Jahren vor. So einen ganz schlechten, gespielt auf dem Keyboard. Dabei wird Ihnen der Text vorgelesen. Ein tolle Werbung. Nicht ganz!

Mit etwas Glück erinnern Sie sich an diesen „trockenen Franzosen mit Niveau“ nicht mehr. Denn eigentlich war dieser Weißwein nicht viel besser als ein Tankstellenwein. Nur mit diesen kulinarischen Zeilen aggressiv beworben, haben bestimmt viele Deutsche (damals waren die meisten noch Banausen!) Blanchet gekauft. Ein echtes Marketing-Meisterstück aus den 90er-Jahren.

Gezielt wurden dafür sogenannte „Premium-Lebensmittel“ mit dem zu bewerbenden Produkt in Verbindung gebracht. Wahrscheinlich, damit dieser grauenvolle Massenwein, aus minderwertigen Grundweinen aus ganz Frankreich zusammengepanscht, von überhaupt irgendwem gekauft wird. Rückblickend fast eine Ohrfeige für den Konsumenten. Aber es scheint funktioniert zu haben, denn den Fusel gibt es heute tatsächlich immer noch.

Und auch bei mir hat das gewirkt, denn immer wenn ich an die Begriffe Hummer und Krustentiere denke, geistert dann auch Blanchet in meinen Vorderhirn umher. Aber damit tun wir diesen kleinen und großen Ungeheuern unser Ozeane wirklich Unrecht. Denn es gibt so viele verschiedene schmackhafte Vielbeiner: vom Kaisergranat über die Sandkrabbe, den Hummer, den ordinären Taschenkrebs, die (klimaunfreundliche) Süßwassergarnele aus Aquakultur, bis hin zum (wirklich sehr sehr schmackhaften, aber leider bedrohten) Bärenkrebs.

Von Alvensleben Manche sagen Hummer leiden in kochendem Wasser...wir denken, Quatsch!

Theodor Fontane liebte das Borchardt

Von der Liste der obigen Krabbeltiere interessieren wir uns vor allem für die Krustentiere. Diese gelten heute als Delikatesse. Luxus! Das war jedoch nicht immer so. In einigen Teilen der Erde kamen diese Krebstiere so reichlich vor, dass sie als Gefangenenfraß oder Sklavenessen galten; mein Kollege Albrecht von Alvensleben hat davon in seinem Text vor zwei Wochen erzählt. Flusskrebse waren zuweilen in Deutschland so ein Plage, dass es verboten war, seinem Gesinde mehr als dreimal wöchentlich Krebse vorzusetzen. So steht es auch in Theodor Fontanes „Frau Jenny Treibel“. Muss ja also stimmen, gilt Fontane doch als einer der bedeutendsten Vertreter des Realismus, der übrigens auch das Borchardt liebte. In einer Zeit, in der man dort wirklich noch gut essen konnte. Das ist ja heute nicht mehr so.

Wie dem auch sei, lassen Sie uns die Tiere mal grob kategorisieren. Was gibt es da also alles? Aus dem Süßwasser ist es vor allem der Flusskrebs, auch Edelkrebs genannt. Es gibt einige Arten wie beispielsweise amerikanische Sumpfkrebse, Steinkrebse oder Marmorkrebse. Aus kulinarischer Sicht aber quasi immer die gleiche Sache. Lassen Sie uns also einfach bei dem Begriff Flusskrebs bleiben.

Hinzu kommen die eingeschleppten Blaukrabben. Die kleinen Schwimmkrabben haben ihren Ursprung an der Atlantikküste Süd- und Nordamerikas und wurden bereits Anfang des 20. Jahrhunderts nach Europa eingeschleppt. Bekannt sind sie vor allem als „Butterkrebse“, wenn sie frisch gehäutet sind. Dann kann man sie am Stück frittieren und genießen. Klingt barbarisch, findet aber unter dem Namen soft shell crab in hippen Sushi- und Seafood-Restaurants großen Anklang. Und gibt es auch in Berlin.

Von Alvensleben Schöne Helgoländer Hummer und keine TK-Ware, empfiehlt Felix Hanika!

Ein Angriff, für den Putin ausnahmsweise nicht verantwortlich ist

Im Salzwasser tummeln sich schon ein paar mehr Tierchen. Fangen wir also mal an: Der Hummer ist wohl der bekannteste Vertreter. Er unterscheidet sich von der Languste dadurch, dass er kräftige und fleischige Scheren hat. Die Languste hat nur lange Antennen. Beide aber einen kräftigen und fleischigen Schwanz. Ähnlich der kleinere Kaisergranat, in Italien Scampi genannt (Nebenbei gesagt: Tiefkühlte Garnelen in kräuteriger Knoblauchbutter fälschlicherweise als Scampi zu verkaufen ist ein Unding und sollte strafrechtlich verfolgt werden. Die meisten italienischen Restaurants machen das, fallen Sie darauf ja nicht herein, liebe Leser!). All diese Vertreter haben einen länglichen Körper. Vor allem ist der Schwanz von hohem kulinarischen Interesse.

Ein weiterer Vertreter ist die Königs- oder Kamtschatkakrabbe. Dieses Ungetüm, das mannsgroß werden kann, erinnert mehr an eine Spinne. Sie hat sechs lange Beine am runden Körper und vorne zwei kleine Scheren. Diese Viecher sehen wirklich nach Fantasy-Horror-Film aus, sind aber ganz harmlos für den Menschen. Ökologisch richten sie allerdings viel Schaden an, da sie aus der russischen Barentssee bis nach Norwegen in die Nordsee wandern. Auch wenn sie nicht von Putin geschickt wurden, kann man ihre Wanderung als Invasion bezeichnen.

In Russland wurden sie in der 60er-Jahren angesiedelt. Ihr Ursprung liegt eigentlich im Pazifik, vor allem in Japan und in Alaska. In Russland und Nordeuropa haben sie sich aber rasant ausgebreitet, bevölkern nun den Meeresboden und fressen alles, was sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen kann. Teilweise wirklich ein erschreckender Anblick. Von ihnen isst man nur die langen Beine. Am besten noch frisch auf dem Boot gekocht, mit einer schönen Mayonnaise. Auch wenn die Dinger eine Plage sind, für sie bezahlt man einen stolzen Preis.

Das ist das edelste und schmackhafteste Krustentier: der Bärenkrebs.

Garnelen sind für Menschen mit Weber-Grill und Brillen von Porsche Design

Ganz anders beim artverwandten Taschenkrebs. Dieser kompakte Krebs hat kräftige und fleischige Scheren und aus kulinarischer Sicht eher sinnlose Beinchen. Dafür kann man aber große Teile des Körpers verzehren. Aus dem Kopffleisch kann man etwa eine Pastasoße kochen oder eine Terrine machen. Schmeckt gut, ist aber keine Offenbarung.

Und dann kommen noch all die Garnelen, in Spanien übrigens Gambas genannt. Diese Tiere haben meist einen langgestreckten Körper, dünne Beinchen und lange Fühler. Es gibt ewig viele Varianten. Einige Bezeichnungen klingen fast nach WWF Wrestling. Echt toll! Zum Beispiel: Giant Tiger Prawn, Black Tiger oder Carabinero. Ist was für Menschen mit Bassrolle im Kofferraum, Weber-Grill und Porsche-Design-Brille.

Aber lassen wir mal all den Spott! Weiter im Programm: Wir schauen uns noch zwei meiner Meinung nach wichtige Vertreter dieser Gruppe an. Zunächst die Eismeergarnele – wie ich finde: völlig unterschätzt. Denn auf einer Scheibe guten Vollkornbrots mit mayonnaisigem Eiersalat, etwas Brunnenkresse und Gurke sind diese Garnelen unschlagbar. Genau wie die von mir heißgeliebten Nordseekrabben, am besten aus Büsum. Warum? Weil man Krabben eben mit der Halbinsel Büsum verbindet.

Bei uns wird das Granat genannt. Natürlich selber gepult. Die Schalen koche ich in reichlich Öl aus. Aus diesem Öl mache ich mir dann ein Mayonnaise. In die Mayo kommt das Krabbenfleisch mit Dill und Schnittlauch; auf ein wenig Brot: unschlagbar! Dazu Jever, Flens oder Dithmarscher Bier aus der Flasche. Geht schon ab 6 Uhr morgens gut zusammen und muss man sich nicht dafür schämen.

Und dann die Wachtel-Spiegeleier mit Nordseekrabben auf Pumpernickel. Mit viel Butter versteht sich. Sie wissen ja: viel Butter, viel lecker!

Was am Ende bleibt, ist die Einsicht: Leider sind alle Krustentiere ziemlich teuer und heutzutage kein Armeleute-Essen mehr. Besonders schade, denn in der kalten Jahreszeit schmecken sie am besten! Warum? Weil das Wasser so schön kalt und frisch ist. In Frankreich schmecken die schwangeren Austern im Sommer auch nicht so gut wie im Winter. Solange also noch Winter ist, hier ein paar Rezepte: Eines von mir und eines von meinem Freund Albrecht. Der hat so geschwärmt von den Lobster Rolls aka Hummerröllchen, da wollte ich doch gleich mal von ihm wissen, wie man die selber macht. Von mir eine ziemlich klassische Vorspeise:

Rezept: Einfache Krebssuppe

Zutaten für 4 Personen: 2 Töpfe, ein Sieb, 20 Flusskrebse (lebend, ist doch klar!), 1 bis 2 Schnapsgläser Cognac oder Armagnac, 1 Glas Riesling Spätlese (gerne schön in die Jahre gekommen! Mhhm!), 1 Karotte, eine halbe Stange Lauch (nur das Weiße davon), 2 Schalotten, 1 Stange Staudensellerie, 1,5 Liter Gemüse- oder Geflügelbrühe, 1 Becher Sahne, Butter, Dill, Salz und weißer Pfeffer (aus der Mühle, versteht sich!).

Zubereitung: Kochen Sie die Krebse drei Minuten in der Brühe. Nach drei Minuten holen Sie die Krebse heraus und schrecken diese gut ab. Nun drehen Sie die Schwänze ab und lösen das Fleisch heraus. Wer die Geduld hat (ich habe sie immer!) löst auch das Fleisch aus den Scheren. Das Fleisch bewahren Sie für später auf. Die ganzen Krusten verarbeiten wir nun weiter. Die Körper werden vorher der Länge nach halbiert.

Schwitzen sie nun die Krusten in schäumender Butter an, ca. vier bis fünf Minuten (achten Sie auf das Temperaturmanagement, die Butter soll nicht verbrennen). Dann geben Sie das bereits gewürfelte Gemüse dazu. Haben Sie doch vorher alles vorbereitet, oder etwa nicht? Nun löschen wir mit Cognac ab. Wer es sich zutraut, flambiert.

Lassen Sie alles etwas einkochen und geben anschließend den Wein dazu. Den kochen wir auf ein Drittel ein. Dann kommt die Brühe hinzu (in der haben wir vorher die Krebse gekocht). Jetzt lassen wir alles gute 45 Minuten köcheln, dann weitere 30 Minuten ziehen. Anschließend geben wir alles durch ein Sieb. Diese Suppe wird dann mit der Sahne (am besten geschlagen!), Salz und weißem Pfeffer abgeschmeckt. Erst jetzt kommt das Krebsfleisch wieder hinzu. Und der gehackte Dill. Würden wir diese Zutaten vorher hinzugeben, würde alles völlig verkochen und das will keiner, glauben Sie mir. Wer möchte, kann die Suppe noch binden. Mit Speisestärke, einem Eigelb oder einer Mehlbutter.

Von Alvensleben Das können Sie auch selber: Lobster Roll.

Rezept: Die besten Lobster Rolls selbst gemacht

Vor einigen Wochen habe ich in der Berliner Zeitung über ein Lobster Roll-Pop-up berichtet und nun wo doch der langersehnte Sommer vor der Tür steht, möchte ich Ihnen zeigen wie schnell und einfach sie so ein Röllchen zu Hause aus dem Ärmel zaubern. Das wichtigste ist ein guter Hummer, man könnte auch Hummer Fleisch aus der TK nehmen, aber das geht meiner Meinung nach mal gar nicht! Bitte kaufen Sie von einem guten Fischhändler einen lebenden Hummer und bereiten sie diesen selbst zu!

Zutaten für 4 Personen: Ein ganzer Hummer ca. 1.5-2kg, selbstgemachte Mayonnaise, 1 Selleriestange, Butter, Brioche Hotdog-Rolls, 1 Limette oder Zitrone, schwarzer Pfeffer.

Zubereitung: Mit einem großen Messer setzten Sie in der Mitte des Kopfes an und ziehen das Messer mit einem starken Schwung nach vorne gerichtet aufs Brett. So ist der Hummer am schnellsten tot und leidet nicht im kochenden Wasser. Er wird so lange gekocht bis er knallrot ist, je nach Größe, 5-10 Minuten. Abgeschreckt mit kalten Wasser und dann der länge nach in zwei Hälften geteilt. Nun entnehmen sie dem Hummer das weiße Fleisch aus Schwanz und Scheeren und teilen es in grobe Stücke. Man will ja noch erkennen können um welches Tier es sich hier handelt!

Eine selbstgemachte Mayonnaise vermengen Sie mit etwas Limettensaft, schwarzem Pfeffer und sehr dünn (hauchdünn!) geschnittenen Staudensellerie. So kommt etwas frische und Crunch in das Sandwich. Vermengen Sie Fleisch, Sellerie und Mayonnaise (bitte auf das Verhältnis achten, das Fleisch soll nur leicht benetzt sein von der Mayo!).

Fast wichtiger als der Hummer selbst ist die Wahl und die zubereitung des Buns (deutsch: Brötchen). Bitte geben sie sich die Mühe um Brioche-Hotdog-Brötchen zu finden, die sind schön weich und fast klebrig! Eigentlich sollten es New-England-Rolls sein, aber die gibt es in Deutschland leider nicht zu kaufen! Schneiden Sie nun die Seiten etwas ab und taosten sie die Brötchen mit Butter bestrichen in der Pfanne golden knusprig!

Die Innenseiten der Buns werden jetzt noch mit der Hummerbutter aus dem Hirn bestrichen und schon kann das ganz mit einer Mischung aus dem Hummerfleisch und der Mayonnaise befüllt werden. Eine Zitronenspalte, Salt & Vinager-Chips dazu sind das Gemüse und ein kaltes Bier aus der Flasche gönnen Sie sich selbstverständlich auch dazu!

