Berlin - Die Frage ist kurz: Warum eigentlich? Die Antwort, die sie geben, ist lang und trotzdem unvollständig: Weil es nichts brachte, auf Demonstrationen zu gehen oder Bäume zu pflanzen. Weil es nicht reichte, Vorträge über die Folgen des Klimawandels zu halten, Straßen zu blockieren oder sich mit den Handflächen an Rohre zu kleben. Weil selbst die Besetzung des Brandenburger Tors wieder nur ein erfolgloser Versuch war, die anderen aufzurütteln und wieder nicht mehr als ein symbolischer Akt des Widerstands. Weil sie also ihrer radikalen Meinung nach alles versucht hatten, um auf einen globalen Notstand hinzuweisen, mit legalen und illegalen Mitteln. Und weil, so sehen sie das jedenfalls, ihnen dann nichts anderes mehr übrig blieb, als den einen Schritt weiterzugehen, noch radikaler zu handeln. Damit sie gehört und vor allem gesehen werden in ihrer Verzweiflung, der Wut, dieser Angst. Der Scheißangst, die letzte Generation zu sein, die noch etwas ändern kann.

Deswegen sind sieben Klimaaktivisten am vergangenen Montag in den Hungerstreik getreten. Im Spreebogenpark, mitten in Berlin, im Zentrum der politischen Macht und in der Nähe jener Politiker, denen sie vorwerfen, unehrlich zu sein, Fakten zu verkennen und sie letztlich im Stich zu lassen. Dass der Klimawandel tötet, ist bewiesen. Fluten, Dürren, Brände. Doch sie sprechen von einem Massenmord, begangen an der Jugend weltweit, und an ihrer eigenen Zukunft, an die sie immer weniger glauben. Die Zeit der flehenden Worte, der Weckrufe, der Hilfeschreie, so denken sie, ist vorbei. Fridays for Future, Extinction Rebellion – passiert ist zu wenig und die Zeit wird nicht mehr. Nur noch drei, vielleicht vier Jahre bleiben laut einem aktuellen Bericht des Weltklimarats, um das Ziel einer Erderhitzung von zwei Grad Celsius nicht zu verfehlen. Sonst kippt etwas, das sich nicht mehr zurückkippen lässt, wird es unumkehrbare Folgen haben für das Klima.