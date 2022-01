Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?

Melania Trump. Die verhökert jetzt nämlich ihre alten Hüte, die sie während ihrer Zeit als Präsidentinnengattin trug – auf ihrer Webseite bietet sie jetzt einen weißen Hut zur Versteigerung an, den sie bei einem Staatsbesuch trug, und das Startgebot liegt bei knapp einer Viertelmillion Dollar. Eigentlich stiften Ex-First-Ladys ihre abgelegten offiziösen Garderoben ja an Museen, aber Melania will offensichtlich lieber selbst Kasse damit machen, das finde ich ziemlich ordinär und schäbig. Zum Hut bekommt man noch ein Aquarellporträt von ihr, und zwar oldschoolmäßig auf Papier und als NFT, als digitales Kunstwerk. Akzeptabel wäre diese Aktion für mich nur, wenn Melania damit Geld anhamstern würde, um endlich die Scheidung von Trump durchziehen zu können. Das einzige Kleidungsstück aus ihren Jahren im Weißen Haus, das mich interessieren würde, wäre ja ihr Anorak mit der „I really don’t care, do u?“-Rückenaufschrift. Ich würde ihn allerdings nicht, wie sie, tragen, wenn ich ein Kinderflüchtlingsheim besuche, sondern ihn als Rüstung für einen möglichen Shitstorm in meinen Schrank hängen.

Auch Kanye West verhielt sich vergangene Woche nicht direkt stilvoll: Er disste in seinem neuen Lied Kim Kardashians aktuellen Freund Pete Davidson.

Ja, und zwar nur so semi-kunstvoll. In „Eazy“ heißt es: „God saved me from that crash/Just so I can beat Pete Davidson’s ass“. Mit dem „crash“ ist sein Autounfall aus dem Jahr 2002 gemeint, als er bei einer nächtlichen Autofahrt durch Los Angeles am Steuer seines Lexus eingeschlafen und in ein anderes Auto gekracht war. Das hätte durchaus tödlich für ihn ausgehen können, und die Vorstellung, dass der Allmächtige in diesem Moment in seinen Akte kramte und meinte, „Ach nee, den brauche ich ja noch, damit er sich in zwanzig Jahren aus Eifersucht zum Tölpel machen kann“, ist schon ziemlich amüsant. Findet anscheinend auch Davidson, der sich nach eigener Aussage ziemlich darüber beömmelt hat.

Michael Wendler und Laura Müller legen noch eine Peinlichkeitsschippe drauf: Der deutsche „Playboy“ droht ihnen mit einer Klage. Zurecht?

Ich finde: unbedingt! Das unerfreuliche Paar hatte sich ja Ende des vergangenen Jahres einen OnlyFans-Account angelegt, um zahlende Interessenten mit Pikanterien aus ihrem Leben zu versorgen. Erst vergrämten sie die Gaffwilligen, weil Laura dort einfach nur bräsig ihren Adventskalender auspackte, jetzt zeigte sie zwar nacktes Fleisch, etwa ihren sandpanierten Hintern – recycelte dafür aber einfach Fotos aus ihrem Shoot für den Playboy. Das findet das Magazin verständlicherweise nur so semigut und will die beiden wegen des verletzten Urheberrechts verklagen. Ich verstehe nicht ganz, wo das Problem der Wendlers liegt: Soll er doch mit seiner Ritschratschkamera ein paar neue und damit exklusive Blankziehfotos von ihr machen. Dass das Ergebnis nicht sehr professionell wirken könnte, hat die beiden bis jetzt ja auch nicht gestört.

Bei Ihren britischen Royals wird es weiter immer brenzliger für Prinz Andrew. Nun hat er alle seine offiziellen Profile in sozialen Netzwerken gelöscht oder auf privat gestellt, und Stadtrat der nordenglischen Stadt York, der Namensgeberin seines Titels Herzog von York, würde Andrew gerne die traditionelle Bezeichnung entziehen lassen.

Ich hoffe wirklich, dass sein Fall bald abschließend und mit der nötigen Härte geklärt sein wird. Und lenke mich derweil mit den neuesten Fotos von Prinz William und Herzogin Catherine ab, die vergangene Woche am Rande eines offiziellen Termins mit einem Therapiehundwelpen namens Alfie schmusten. Eskapismus ist vielleicht keine Lösung, aber angenehm.

Was macht eigentlich Helene Fischer?

Wie immer weiß man nichts Verbindliches, aber dafür springt Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz zumindest schon mal auf den letztens an dieser Stelle prognostizierten Nala-Trend auf: Seinem Bruder Bill verriet er im gemeinsamen Podcast, auch er habe schon länger mit diesem Namen geliebäugelt, sollte er einmal Vater werden.

Die Fragen stellte Christian Seidl.

Anja Rützel ist freie Autorin und schreibt vor allem über Fernsehen und Tiere. Für die Berliner Zeitung beobachtet sie die wunderliche Welt der Promis.

