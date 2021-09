Berlin - Er sei erledigt, depressiv, fertig, sagt der Freund am Telefon. Er brauche dringend eine Pause. Seit zweieinhalb Jahren habe er keinen Urlaub mehr gemacht. Mir geht es ähnlich, obwohl mein letzter Urlaub nur etwas mehr als zweieinhalb Wochen her ist. Wir telefonieren neuerdings öfter miteinander, wenigstens das. Eine Begegnung bekommen wir derzeit kräftemäßig nicht hin. Schon der Gedanke daran, abends, wenn die Kinder schlafen, noch mal kurz rauszugehen, um jemanden zu treffen, ermüdet mich. Seitdem ich vor kurzem die zweite Impfdosis bekam und erst an Nebenwirkungen litt und mich dann, ohnehin schon geschwächt, bei meiner Tochter mit einem Magen-Darm-Virus ansteckte, das sie von der Klassenfahrt mitgebracht hatte, bin ich einfach nur noch platt.

Ich gehe jeden Abend um 22 Uhr ins Bett, und das Aufstehen morgens fällt mir trotzdem schwer. Falls ich mich dazu überwinde, Wäsche zu waschen, pflücke ich die saubere Kleidung vom Wäscheständer und werfe sie einfach aufs Sofa, anstatt sie zusammenzulegen und in den Schränken zu verstauen. Im Kühlschrank ist nur das Nötigste, weil ich mich nicht dazu überwinden kann, hustend und schwitzend durch enge Supermarktgänge zu kriechen, und außerdem fürchte ich die Schlepperei.

Aber es gibt Rettung. Weil sich die Bringdienste, um Kunden zu gewinnen, gerade gegenseitig mit Rabatten überbieten, bestelle ich per App überteuerte Lebensmittel von seltsamen Marken, und so haben wir sogar mal wieder ungesunde Cornflakes oder Tiefkühlpizza im Haus. Diese Produkte kaufe ich auch normalerweise nicht, weil sie relativ großformatig sind und sonst nichts mehr in meinen Stoff-Einkaufsbeutel passen würde. Aber ich muss schleunigst wieder gesund werden. Bald sind alle Apps heruntergeladen, alle Rabatte aufgebraucht und die Cornflakes-Packung ist auch schon fast leer. Außerdem ist mein Handyspeicher voll.

Trinkgeld gegen das schlechte Gewissen?

Bald gehe ich wieder selber einkaufen. Zum Glück. Denn es gibt ja auch Leute (beispielsweise mein Freund am Telefon), die sagen, es sei unmoralisch, sich Lebensmittel bringen zu lassen. Die Arbeit der Bringdienst- Lieferanten sei schwer und schlecht bezahlt und sie hätten nur befristete Verträge. Obwohl das doch eigentlich gut ist, oder? Wer, um Himmels willen, will denn unbefristet bei einem Lebensmittel-Lieferservice angestellt sein? Und wie hoch wäre denn eine gerechte Bezahlung und wer soll die Bezahlung bezahlen?

So ein Lieferservice muss sich doch lohnen, und das tut er zurzeit sowieso nicht, habe ich gelesen, wegen der krassen Rabatte nämlich. Außerdem: Ich dachte, so einen Lieferanten-Job macht man mal drei, vier Monate, wenn man jung ist, und dann sieht man sich doch hoffentlich nach etwas Richtigem um. Um mein Gewissen zu beruhigen, gebe ich natürlich immer ordentlich Trinkgeld, das verrechnet sich ja mehr oder weniger mit den Rabatten. Aber ich wohne nun mal im fünften Stock ohne Fahrstuhl, und wenn ich mir Lebensmittel liefern lasse, dann doch deswegen, weil ich meine Einkäufe derzeit nicht selbst tragen kann.

Einer der Lieferdienste bot sogar kontaktlose Übergabe an, darum habe ich das Trinkgeld auf den Treppenabsatz gelegt, und es fühlte sich ein bisschen unmenschlich an, aber auch ein wenig wie am Nikolaustag, als die Tüten dann einfach so vor meiner Tür standen. Trotzdem wäre es besser gewesen, wenn ich mein Lieferdienstglück neulich am Telefon verschwiegen hätte. Zu verletzend fand ich es, als sich der Freund am anderen Ende der Leitung spontan mit dem prekären Lieferanten solidarisierte, aber nicht mit mir. „Wenn dir gerechte Arbeitsbedingungen so wichtig sind, dann geh DU doch für mich einkaufen und schlepp mir die Sachen hoch“, hätte ich ihm antworten sollen. Mist. Warum fällt mir das jetzt erst ein? Es ist doch immer dasselbe mit diesen Treppenwitzen.

