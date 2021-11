Quirin, 34: Meine Freundin möchte heiraten – mich. Ich habe noch nicht geantwortet. Wir sind seit zweieinhalb Jahren zusammen, ich glaube, sie inzwischen richtig gut zu kennen, und alles, was ich von ihr kenne, mag ich total gerne. Aber ist richtig gut denn auch gut genug? Gibt es nicht noch jede Menge, das ich nicht kenne? Wann weiß ich eigentlich genug über einen Menschen, um mit gutem Gewissen sagen zu können, dass ich den Rest meines Lebens mit ihm verbringen will?

Quirin, das ist eine richtig schwere Frage und ich werde sie Ihnen wahrscheinlich nicht vollends beantworten können. Denn das, was ich über meine Partnerin, meinen Partner unbedingt wissen möchte, könnte etwas ganz anderes sein als das, was Sie für sich als wichtig erachten.

Sie beschäftigt der Gedanke, dass Sie eventuell noch nicht ausreichend viel kennengelernt haben. Bedeutet denn eine Ehe tatsächlich für Sie, diese Dinge nicht mehr erleben, also bestimmte Erfahrungen nie neu machen zu können? Wenn es etwas gibt, was sie unbedingt tun oder erfahren möchten, und das Eingehen dieser Verbindung verhindert das, was würde dieser Umstand für Sie bedeuten und was für Ihre Ehe?

Man sollte einiges durchlebt haben

Mich hat auch etwas hellhörig gemacht, dass Sie sich fragen, ob richtig gut eigentlich gut genug ist. Für mich klingt da etwas an, was ich persönlich grundsätzlich schwierig finde. Als bekämen wir von allen Seiten suggeriert: Das, was wir haben, ist vielleicht gut, aber es geht immer noch besser. Meiner Meinung nach eine klassische Marketingstrategie aus der Wirtschaft. Sollte dieses Prinzip tatsächlich auch auf zwischenmenschliche Beziehungen angewendet werden?

Nun, was wäre für mich wichtig? Für mich wäre wichtig, in meiner Partnerin, meinem Partner jemanden zu finden, bei dem beziehungsweise der ich sein kann, wie ich bin. Mit allen Macken und Neurosen, die wir Menschen mit uns herumtragen. Bei der beziehungsweise dem ich mich frei und auch gehalten fühle. Diese Person sollte mir auf Augenhöhe begegnen und mich mit Respekt behandeln. Sie kann zu Fehlern stehen und sollte in der Lage sein, zu vergeben.

Mir ist wichtig, einiges schon gemeinsam durchlebt zu haben. Dadurch möchte ich erfahren, wie meine Partnerin oder mein Partner sich in Krisen verhält, in eigenen sowie in gemeinsamen. Das gibt mir etwas mehr die Sicherheit, dass wir auch zukünftig Herausforderungen gut gemeinsam bewältigen. Wenn Menschen beschließen, sich in eine Beziehung miteinander zu begeben, tun sie das häufig, weil sie viele Gemeinsamkeiten sehen. Auf längere Sicht betrachtet ist es mir wichtig, sich auch der Unterschiedlichkeit bewusst zu sein und zu wissen, dass ich und auch die andere Person diese aushalten und vielleicht sogar auch schätzen kann.

Das sind Aspekte, die mir wichtig wären. Was ist Ihnen wichtig?

