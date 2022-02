Stefan, 33: Meine Freundin ist, glaube ich, abhängig von mir. Sie ruft jeden Tag an, kommt mindestens jeden zweiten Tag zu mir, sie hat mir neulich einfach so ein Gemälde geschenkt, nur weil ich gesagt habe, das gefällt mir. Ich weiß nicht, wie ich ansprechen soll, dass ich das Gefühl habe, dass es bei uns ein Ungleichgewicht gibt. Auf der anderen Seite sind wir nach außen ein super Paar, unser Sex und auch die gemeinsame Zeit sind an sich gut. Aber wenn ich sage, ich brauche Zeit für mich, wird sie wütend. Haben wir eine Zukunft?