Berlin - „Ich rieche nach Dir“, gesendet um 18.11 Uhr, von A., kurz nachdem ich ins Auto der Mitfahrgelegenheit gestiegen bin. Von Göttingen zurück zu mir nach Berlin. Ich habe lange keine Nachricht mehr bekommen, die mich so aufgepeitscht hat. Am liebsten hätte ich dem Fahrer Thomas vor Freude auf den Rücken geklatscht, um ihn anzufeuern, dass er das Gas durchdrückt. Die Fahrbahn schien jetzt frei, die Hindernisse vergangener Wochen endgültig aus dem Weg geräumt.

Das Hindernis, das war bislang vor allem K., der Ex-Freund von A. Von ihm hatte sie sich erst wenige Wochen zuvor getrennt. Sechs Jahre Beziehung nun vorbei, die Verarbeitung aber, sie ging nun erst los und ragte auch in unsere Annäherungsphase hinein. Wenn wir öffentlich Händchen hielten, dann etwas schüchtern unter einem Café-Tisch. Oder dann, wenn sie angetrunken war. Sie hatte wohl Angst davor, dass es Freunde von K. sehen. Ich spürte, dass ich nun dabei war, eine verunsicherte Frau von mir überzeugen zu wollen. Ich spürte, wie sie mit sich rang. Auf dem gemeinsamen Weg nach Hause, ihre Wangen im Rhythmus vom Nachtbus zitternd, die Schläfe an der Scheibe, hatte ich das Gefühl, ja, es könnte sich lohnen.

Na gut, manchmal stritten wir sinnlos über Politik

Ich kenne A. schon mehrere Jahre. Kennengelernt haben wir uns in einer Shishabar, nach dem Theaterauftritt eines gemeinsamen Freundes. Wir waren dann häufiger mal zusammen feiern. Sie hatte etwas Impulsives, Unerschrockenes. Das imponierte mir. Wenn ein Typ sie dumm anmachen würde, dachte ich mir, würde sie ihn fertigmachen. Innerlich schmunzelte ich dabei. Von jetzt auf gleich konnte, wenn sie etwas aufregte, ihr stürmisches Temperament durchschlagen, um dann kurze Zeit später wieder einer zugewandten Sanftmut zu weichen. Als ich von ihrer Trennung erfuhr, habe ich sofort auf Angriffsmodus geschaltet und sie nach einem Date gefragt. Einen Tag vor meiner Operation in einem Istanbuler Krankenhaus. Weil sie Ja sagte, stellte ich mir beim Abendessen im türkischen Restaurant vor, wie es wäre, wenn der Kellner nicht nur mich, sondern uns beide bediente. Als Paar.

In Göttingen, bei ihr, war es genauso harmonisch wie schon bei unseren ersten Treffen in Berlin. Na gut, manchmal stritten wir uns sinnlos über Politik, Kopftuchverbot zum Beispiel und so weiter. Aber nach kurzen, hitzigen Debatten hatten wir uns wieder abgekühlt und machten das, was wir gerne zusammen machen: endlose Café-Runden drehen zum Beispiel, in denen uns ihre Freundin belämmerte, wie gut wir doch zusammenpassten. Dann Essen gehen mit einem befreundeten Pärchen. Abends zeigte sie mir Kinderbilder von sich aus dem Fotoalbum ihres Vaters. Ich hatte das Gefühl, dass sie mich in ihr Leben lassen wollte. Immer dann, wenn wir nicht darüber sprachen, dass sie es tat.

„Ich kann mich erst einmal nicht auf eine neue Beziehung einlassen“

Nun, zurück in Berlin, nehme ich mir vor, erst mal keine Metadiskussion darüber anzufangen, was das nun zwischen uns ist. Um nicht in Versuchung zu geraten, lese ich noch mal ihre Nachricht, gesendet um 18.11 Uhr. „Ich rieche nach Dir.“ Sie muss das Calvin-Klein-Parfum meinen, das ich seit Jahren für kleines Geld auftrage.

Einige Tage vergehen, und als die Erinnerungen verblassen, ihre Nachrichten seltener werden, ist meine Willenskraft gebrochen. Mein Vorsatz? Im Eimer. Nun will ich doch endlich wissen, was das mit uns werden könnte.

„Ich kann mich erst einmal nicht auf eine neue Beziehung einlassen“, stottert sie etwas verlegen ins Telefon. Hektisch suche ich im Kopf nach einer Antwort. Auf dieses Szenario hatte ich mich nicht vorbereitet, nach dem langen Wochenende in Göttingen hatte ich auf etwas anderes gehofft.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es durchaus

„So ist es natürlich auch für mich schwer, meine Gefühle zuzulassen“, ist das Einzige, was mir gerade einfällt. Ich sage das sehr vorsichtig, denn ich spüre: Es ist nur eine Ausrede, um meine Enttäuschung und Hilflosigkeit zu kontrollieren, sie ihr nicht zeigen zu müssen. Ich schlage vor, erst einmal auf Distanz zu gehen.

Atmen, Deutungshoheit gewinnen! Mit jedem weiteren Wortwechsel hätte ich mich sonst weiter ins abstrakte Nichts geritten. Meine Gefühlslage wird jetzt immer verworrener. War es nicht vor einigen Tagen noch so, dass sie mich nur schwer gehen lassen konnte? Dass sie mich bat, länger zu bleiben? Davon scheint jetzt, ich muss es leider sagen, nur noch wenig übrig zu sein. Die Hindernisse, sie sind wieder da. Mit dem Gespräch habe ich nicht nur ihr, sondern auch mir die Pistole auf die Brust gedrückt: Gehen oder bleiben?

Meine Sehnsucht nach ihr ist größer als das Bedürfnis nach Deutungshoheit. Also rufe ich A. ein paar Tage später wieder an, um zu sagen, dass der komplette Kontaktabbruch vielleicht doch ein schwerer Fehler war. Eingeknickt, schon wieder, ja. Ab jetzt stelle ich auf Schlingerkurs, die Sicherheitsgurte habe ich schon lange in die Ecke gefeuert. Aber vielleicht, denke ich mir, vielleicht funktionieren Annäherungen einfach so nicht, dass sich bereits am Anfang alle Modalitäten festzurren lassen?! Und sie hat mir zugestimmt und gesagt, dass sie sich eine Beziehung mit mir durchaus vorstellen kann. Also in Zukunft jedenfalls. Ein Hoffnungsschimmer, immerhin.

„So geht’s nicht weiter“

Ich habe früher oft selbst kleinste Zurückweisungen überinterpretiert und aus Selbstschutz kehrtgemacht. Das ist auch der Grund, warum ich hier so herumeiere. Liegt es an meiner Unsicherheit oder kämen hier auch andere ins Wanken? Das weiß ich dann oft nicht. Dieses hasenfüßige Tapsen in eine neue Beziehung, das will ich ja auf jeden Fall nicht mehr. Aber andererseits macht sie es einem auch nicht leicht. Ich bin entschlossen, unsicher, verletzt.

Mir wird fast schon schwindelig vom inneren Schaukeln zwischen Wut und Verständnis für ihre Situation. Es ist fast schon tragisch, wie sich die Anziehung zwischen A. und mir aus dem Gefühl des Undefinierten gespeist hat. Nur so hat sie es überhaupt geschafft, sich auf mich einzulassen: im Modus der Unsicherheit. Ich habe das doch gemerkt, deswegen wollte ich es ja eigentlich gar nicht ansprechen. Nun habe ich es aber getan. Es gibt kein Zurück in unbeschwerte Zeiten.

Irgendwann ist es vorbei. Wir beide sehen, verstehen, spüren es. Der Karren ist festgefahren. Heute verstehe ich das, jetzt, wenige Monate nach dem Aus. Ich hatte mich verbohrt in meine Angst, enttäuscht zu werden. Und sie in die Angst, zu enttäuschen. „So geht’s nicht weiter“, hatte sie mir im letzten Telefonat gesagt. Dieses Mal nicht mehr verlegen, sondern ziemlich harsch und stimmfest. Sie wirkte fast schon genervt, dass sie nun, neben ihrem Ex, noch eine weitere Baustelle hat. Auf die Hochzeit, zu der sie mich eigentlich begleiten wollte, kam sie nicht mehr mit. Ich weiß nur eins: Irgendwie war ich erleichtert.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.