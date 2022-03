Bastian, 33: Ich bin seit fünf Jahren Single, aber ich schaue noch immer ab und zu durch das Instagram-Profil meiner letzten Ex-Freundin. Neulich habe ich dabei wieder geweint und konnte nicht aufhören. Ich bin mir noch immer so sicher, dass wir füreinander geschaffen waren. Das ist nicht nur ein Gefühl, ich „weiß“ das sogar. Ich habe neulich über Freunde erfahren, dass sie auch noch an mich denkt. Aber wir hatten uns geschworen, keinen Kontakt mehr aufzunehmen.

Hallo Bastian, wenn ich Ihre Nachricht lese, frage ich mich, was der Grund für dieses Kontaktverbot sein könnte. Es macht den Eindruck, als habe es sich um ein sehr schmerzhaftes Beziehungsende gehandelt, vermutlich für Sie beide. Was würde denn passieren, wenn Sie Ihrer Exfreundin schrieben? Immerhin denkt sie ja auch an Sie, vielleicht mit romantischen Gefühlen, vielleicht aber auch eher freundschaftlich.

Wenn es tatsächlich eine sehr schlecht Idee ist, Kontakt zu ihr aufzunehmen, dann werden Sie einen guten Grund dafür haben. Mir ist noch etwas anderes aufgefallen: Wenn ich höre, wie Menschen sagen, sie wissen, dass sie „füreinander geschaffen“ sind, dann werde ich immer ein bisschen stutzig. Was heißt das denn eigentlich genau? Für mich klingt es danach, als ob es keine Alternativen gäbe, nur diese eine Person im Leben, mit der es wirklich passt. Alle anderen Beziehungen wären dann nur Kompromisse. Das glaube ich einfach nicht.

Kann man wirklich „füreinander geschaffen“ sein?

Wir Menschen verändern uns, das ganze Leben lang, und dementsprechend verhält es sich auch mit den Personen, die uns begleiten. Freunden, die wir mit Anfang 20 für nicht ersetzbar hielten, haben wir vielleicht mit Ende 30 gar nicht mehr so viel zu erzählen. Das lässt sich häufig auch auf Partnerschaften übertragen. Natürlich gibt es Ausnahmen und bestimmt passiert das auch häufig, mit manchen Menschen entwickeln wir uns ähnlich, behalten oder entdecken gemeinsam neue Interessen, können über die Jahre mal mehr und mal weniger Verbundenheit zulassen und sie begleiten uns nahezu ein ganzes Leben lang. Aber heißt das dann, dass wir „füreinander geschaffen“ sind?

Gut möglich, dass Sie und Ihre Exfreundin wirklich hervorragend zueinander gepasst haben – vor fünf Jahren. Vielleicht verhält es sich heute anders. An dieser Stelle drängt sich bei mir wieder die Frage auf: Wieso kam es zu der Trennung, wenn alles so gut gewesen ist? Was ist heute anders als vor fünf Jahren, wieso würden die Gründe für das Ende der Beziehung heute keine Rolle mehr spielen? Was unterscheidet diese Frau denn tatsächlich von den anderen Personen in Ihrer Umgebung? Es macht ein wenig den Eindruck, als wäre es zu einer fixen Idee geworden, dass es nur mit ihr wirklich gut war. Wenn dem so ist, sind Sie eventuell nicht offen genug für neue Erfahrungen und Begegnungen. Vielleicht könnte es eine gut Idee sein, ein wenig mehr die Augen offen zu halten und danach zu schauen, wen es in Ihrer Umgebung gibt, mit wem Sie ähnliche Interessen und den gleichen Humor teilen. Wenn Sie die Gedanken an Ihre Exfreundin jedoch partout nicht loslassen können, kann es sinnvoll sein, darüber nachzudenken, sich professionelle Unterstützung zu suchen.

