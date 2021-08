Berlin - Tanja, 32: Ich und mein Freund, wir sind seit zwei Jahren zusammen. Das Problem ist, dass ich ihn ganz gerne mag, aber ich kann seinen Freundeskreis nicht ausstehen. Ich versuche immer zu vermeiden, seine Freunde zu treffen. Kann so eine Beziehung auf Dauer funktionieren?

Liebe Tanja, das klingt schon arg für euch. Es ist sicher erst einmal eine Frage, wie viel Zeit dein Freund mit seinem Freundeskreis wirklich verbringen will und ob du genug eigene Freunde hast. So wie du es schreibst, klingt es so, als ob alle seine Freunde für dich inakzeptabel sind. Das ist schon ein sehr seltener Fall; meist ist doch der eine oder andere dabei, mit dem man ganz gut auskommen kann. Natürlich könnt ihr versuchen, das Ganze „technisch“ zu lösen, indem du seinen Freundeskreis großflächig meidest. Das ist sicher eine Zeit lang möglich, solange man keine Kinder und jeder genug eigenen Auslauf hat.