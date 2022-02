Berlin - Seit Tagen blockieren Klimaaktivisten der Gruppe „Aufstand der letzten Generation“ in Berlin Zufahrten zu Autobahnen. Sie setzen sich auf die Straße, manchmal kleben sie ihre Hände auf den Asphalt. Sie tun das, um für eine nachhaltige Landwirtschaft und gegen die Verschwendung von Lebensmitteln zu protestieren. Unsere Autorin hält diese Form des Protests für nicht angemessen. Ihre Meinung lesen Sie hier.

In Deutschland werden viel zu viele Lebensmittel verschwendet. Das glaube ich den Aktivisten vom „Aufstand der letzten Generation“ sofort. Wie sie bin auch ich dafür, dass das aufhört. Wenn Tiere gehalten werden, um später zu Wurst zu werden oder um Milch zu liefern, dann sollen die Wurst und die Milch restlos verbraucht werden. Alles andere ist ein Irrsinn, unter anderem wegen der Folgen für das Weltklima. Auch Äcker mit Getreide zu bestellen und später das Brot in den Müll zu werfen. Die Bundesregierung sollte alles dafür tun, um die Verschwendung von Lebensmitteln zu beenden, auch da bin ich völlig auf der Seite der Aktivisten.

Wer ist das eigentlich nicht?

Ich verstehe die Wut und auch den Drang, etwas zu tun, zu demonstrieren. Sich an die Straße zu kleben, wenn es sein muss. Vielleicht vor Supermärkten, die abends Lebensmittel wegwerfen und die Müllcontainer abschließen, damit man die Sachen, die oft noch gut sind, nicht wieder herausholen kann. Oder vor einem Ministerium, dem Kanzleramt, dem Bundestag? Dort, wo entschieden wird? Vielleicht bin ich altmodisch, aber ich fand politischen Protest immer besonders eindrücklich, wenn er schnell zu begreifen war. Wer gegen Walfang protestieren will, kapert Walfangschiffe. Wer ein Problem mit Putins Politik hat, demonstriert vor der russischen Botschaft.

Den Protest gegen Lebensmittelverschwendung auf Berliner Straßen, an den Zufahrten zu Autobahnen, morgens im Berufsverkehr, verstehe ich überhaupt nicht. Die Bundesrepublik soll stillstehen, bis ein Gesetz zur Rettung der Lebensmittel beschlossen ist, sagen die Aktivisten. Also stehen Leute, die zur Arbeit wollen, zur Arbeit müssen, anders als die „letzte Generation“ im Stau. Weil irgendwo eine Klimaaktivistin klebt. Polizisten lösen die Hände der Aktivistin vorsichtig vom Asphalt. Dann geht es weiter.

Die Leute in den Autos kommen zu spät zur Arbeit, zu spät zu Terminen, ihr Tag verlängert sich, wird komplizierter, ihr Alltag noch ein bisschen anstrengender. Wahrscheinlich wollen die Aktivisten auch, dass die Leute nachdenken, während sie warten: über die Lebensmittel in ihrem Kühlschrank oder die Klimakrise oder die Frage, warum sie, verdammt noch mal, nicht mit dem Rad fahren.

Ich habe selbst kein Auto, glaube aber, dass die meisten Leute sich nicht mit ihren Wagen durch den Berliner Berufsverkehr quälen, obwohl es mit Rad oder Bahn doch so viel einfacher wäre. Das ist es oft eben nicht, und jeder von uns hat ein Leben zu bewältigen, auch in der Klimakrise. Kinder müssen abgeholt, ältere Verwandte versorgt werden, neben einem 40-Stunden-Job und der Pendelei zur Arbeit. Da nimmt man die stetig steigenden Spritpreise in Kauf, das schlechte Gewissen wegen der Klimafolgen, und fährt mit dem Auto, um vielleicht eine Stunde am Tag zu sparen.

Man kann so vielen Menschen wie möglich jeden Tag das Leben so schwer wie möglich machen. Ihnen die gesparten Stunden klauen – was zählt der Wunsch nach etwas Freizeit, wenn die Erde brennt? Sie noch mürber machen, als das der Berliner Alltag schafft, indem man Straßen blockiert. Aber das ist nicht radikal, sondern überheblich – und unfassbar rücksichtslos. Sinnlos ist es sowieso. Wie jeder Berliner weiß, wird der Staat nichts ändern, schon gar kein Gesetz, nur um Staus in der Stadt zu verhindern.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.