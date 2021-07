Die Paartherapeutin

:

„Ich will heiraten und schreibe plötzlich mit meiner Exfreundin – was tun?“

Sie fragen, unsere Frau für die Liebe antwortet. Dieses Mal die Frage an die Paartherapeutin: Was ist, wenn man vor der Hochzeit seine Exfreundin treffen will?

