Berlin - Für Janine Wagner begann es mit einem 40 Zentimeter hohen Baum namens Schefflera. Das war die erste Zimmerpflanze, die die 32-jährige Social-Media-Managerin sich gekauft hatte, als sie vor sechs Jahren in ihre 40-qm-Wohnung in Prenzlauer Berg einzog. Inzwischen ist die Schefflera knapp vier Meter groß – und Janines kleine Wohnung in derselben Zeit zu einem Dschungel mutiert mit ungefähr 120 Pflanzen. Die genaue Zahl weiß sie selbst nicht – sie habe längst aufgehört zu zählen.