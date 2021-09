Berlin - Diese Aussage sitzt: „Es ist Wahlkampfzeit. Aber bitte ohne Charisma!“, titelt die New York Times in ihrer Ausgabe vom 2. September 2021. In der Unterzeile heißt es weiter: „Das Rennen um die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel ist (...) so eng wie schon seit Jahren nicht mehr. Und trotzdem: Die beiden Spitzenkandidaten sind alles andere als spannend. So mögen es die Deutschen.“

Die Berlin-Korrespondentin der New York Times, Katrin Bennhold, nimmt auch im weiteren Verlauf des Textes kein Blatt vor den Mund. Sie schreibt, dass der führende Spitzenkandidat der SPD so langweilig und träge sei, dass man ihn in Deutschland mit einer Maschine vergleiche („der Scholz-o-mat bzw. die Scholz-Maschine“). Statt das Gefühl des Wandels zu verströmen und eine „Yes, we can!“-Mentalität unter Beweis zu stellen, stehe er allein für „Stabilität“. Er mache keine Fehler, weil er eben wenig sage. Der beliebteste Politiker fürs Kanzleramt sei hingegen gar nicht aufgestellt – womit die Autorin höchstwahrscheinlich den Grünenpolitiker Robert Habeck meint.

„Wir brauchen Visionen“

In den Augen der amerikanischen Autorin steht der Wahlkampf archetypisch für das heutige Merkel-Deutschland, das sich für Emotionen, Charisma und Innovationsgeist nicht erwärmen lasse. Die ähnlich hohe, also ausgeglichene Beliebtheit der Spitzenkandidaten im Wahlvolk führt Bennhold auf genau diesen Umstand zurück: dass Merkel einen Politikstil geprägt habe, der sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner aller politischen Standpunkte reduzieren lasse. Die beiden Spitzenkandidaten von der SPD und CDU, Olaf Scholz und Armin Laschet, bezeichnet die Autorin als mehr oder weniger austauschbar, als zwei Anzugträger über 60, die in Deutschland im Grunde keine Veränderung wollten. Sie stünden für den Merkel’schen Geist, während die Person des Wandels, die 40-jährige Annalena Baerbock, aktuell das Nachsehen habe. Scholz wiederum, dem die Autorin momentan die größten Chancen zuspricht, sei so etwas wie „Merkel die Zweite“, ein Kandidat, der die Aura der Bundeskanzlerin von Stabilität und Sicherheit verkörpere.

In dem Text wird der ehemalige US-Botschafter John Kornblum zitiert. Sein Scholz-Urteil klingt ebenso vernichtend. Er sagt: „Scholz versucht, Merkels Klon zu sein. Der Typ, der am beliebtesten ist, ist zugleich der langweiligste Mensch im Wahlkampf, ja vielleicht der langweiligste Mensch im ganzen Land. Im Vergleich zu seiner Performance wirkt es spannender, Wasser beim Kochen zuzuschauen.“



Der Text erklärt aber auch, warum die Deutschen angeblich kein Charisma in der Politik mögen: Sie hätten schlicht schlechte Erfahrungen mit charismatischen Politikern gemacht. Klar, der Text spielt auf die Wahl Adolf Hitlers und seiner Nazi-Schergen an. Andrea Römmele von der Hertie School in Berlin sagt in dem Text: „Ein Trump-Charakter würde hier niemals Kanzler werden.“ Das sei die positive Seite am Desinteresse für charismatische Personen. Die negative Seite bedeute – wie es der Satiriker Jan Böhmermann einst gesagt habe –, dass sich niemand in der deutschen Berufspolitik traue, politische Visionen zu formulieren. „Dabei brauchen wir Visionen“, wird Jan Böhmermann zitiert.

