Wien - Es weht keine Fahne im Wind, dafür ein weißer Rock. Die dazugehörige Frau hat die Kapuze weit ins Gesicht gezogen. Neben ihr steht ein Einkaufswagerl, von dem Sonnenblumen herunterlachen. Einige Menschen versammeln sich auf dem Herbert-von-Karajan-Platz im ersten Wiener Gemeindebezirk, um ihren Protest zu zeigen. Neben ihnen leuchtet es aus den Fenstern der Oper. Wiener Damen in Feinstrumpf und klackernden Schuhen haken sich bei Männern in Anzug und langen Mänteln ein, während sie an der Gruppe vorbeigehen. Stimmen schallen über den Platz. Niemand belehrt hier jemanden, nur gesprochen wird untereinander. Die erste Grabkerze wird angezündet. Das rote Plastik leuchtet, bis sie wieder ausgeht. Der Wind bläst zu stark. „Wir leisten alle Widerstand gegen die Staatsgewalt, darum geht es ja hier!“, sagt eine Frau. Und ein Mann: „Es traut sich doch kana mehr was.“

Österreich hat Anfang Februar die Impfpflicht eingeführt, das macht diese Menschen wütend. Maske trägt hier niemand, obwohl sie müssten. Zwei Polizisten stehen mit Abstand vor der Gruppe und beobachten. Seit Monaten schon protestieren Menschen in ganz Österreich gegen die Corona-Politik der Regierung. Manchmal sind es Zehntausende. Manchmal auch nur 40 – wie an diesem eiskalten Tag. 17 Prozent der Menschen unterstützen aktuell die Corona-Proteste.

Die Impfpflicht gilt für alle ab 18 Jahren. Österreich geht diesen Schritt bislang als erstes EU-Land. Bis Mitte März läuft das neue Gesetz in einer Art Probephase. Das Ministerium nennt diese Eingangsphase „Phase 1“. Was ein wenig nach Computerspiel klingt, soll den Menschen ermöglichen, ihre Impfung nachzuholen. Ab Mitte März soll das aber kontrolliert werden, etwa im Rahmen von Kontrollen im Straßenverkehr. Die Polizei ließ bereits im Vornherein ausrichten, dass sie keinen Bock drauf habe, erneut „der Buhmann“ zu sein. Die Stimmung in der Bevölkerung sei schlecht und das färbe auf die Polizei ab. Für solche Kontrollen sei ohnehin die Gesundheitsbehörde zuständig.

Wer die Impfung verweigert, riskiert bis zu 3600 Euro Strafe

Nach aktuellem Stand verstoßen knapp 1,3 Millionen erwachsene Österreicher gegen die Impfpflicht. Laut Gesetz müssen alle, die nicht geimpft sind, ab 16. März mit einer Anzeige rechnen. Der Strafrahmen reicht von 600 bis 3600 Euro. Ausnahmen gibt es nur für Schwangere und all jene, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, sowie sechs Monate lang für Genesene. Beschlossen wurde das Gesetz von den Landeshauptleuten nach einer Krisensitzung am Achensee im November, während in den Wochen zuvor intensiv die Chats rund um Sebastian Kurz und die ÖVP diskutiert wurden. „Die ÖVP hatte Österreich drei Kanzler binnen drei Monaten zugemutet, da sollte zumindest beim Thema Impfpflicht Stärke und Kontinuität symbolisiert werden“, schreibt die Journalistin Barbara Tóth in der Wochenzeitung Falter. Doch für die Omikron-Welle kommt die Impfpflicht ohnehin zu spät, und das System, in dem die Daten gespeichert werden, ist auch erst ab April bereit. So vermuteten viele im Land, dass die Pflicht doch nicht komme. Die Regierung jedoch zieht ihr Vorhaben durch. Nach dem Motto: Hart durchgreifen, aber keine Ahnung wie.

So wirklich überzeugt von der Impfpflicht scheint im Land keine der beiden Seiten zu sein. Wie das Gesetz konkret umgesetzt werden soll, weiß auch niemand. Dabei wird versucht, es allen irgendwie recht zu machen, und am Ende passt es niemandem. Das nennt sich eine typisch österreichische Lösung: Alles ein bisschen, aber nichts richtig, und hat man es einmal ausgesprochen, kann man halt nicht mehr zurück.

Die vielen Fragezeichen und Lücken, etwa wie die Impfpflicht kontrolliert werden soll, wer das übernehmen muss, wie die Justiz die vielen neuen Verfahren abwickeln soll und warum parallel viele Lockerungen stattfinden, all das spielt den Impfgegnern in die Hände. Sie verkünden bereits, dass sie ihre Strafen nicht bezahlen und es solange darauf ankommen lassen würden, bis der Staat die Impfpflicht wieder fallen lässt.

Als die Kundgebung am Wiener Ring sich in Bewegung setzt, drehen sich die Gespräche um 2G, Masken und Allergien. Es gibt keine Musik, keine Österreich-Fahnen, keine Plakate wie bei den großen Demos. Die Teilnehmer wollen trotzdem zeigen, dass sie gar nicht einverstanden sind mit dem „Corona-Wahnsinn“, wie es eine Frau nennt. Die Demos füllen ein Vakuum auf, welches die Regierung nicht früh genug erkannt hat. Seither ziehen Menschen an der Seite von Rechten, Nazis, Identitären durch die Straßen unter dem Motto von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten.

Mit diesen Menschen beschäftigt sich Julia Ebner hauptberuflich. Für ihre Bücher „Wut“ und „Radikalisierungsmaschinen“ hatte sie sich mehrere Monate undercover unter Rechtsradikale begeben. Sie arbeitet an ihrem Doktorat zum Thema Online-Extremismus an der Oxford University und kennt die österreichische Rechte. Sie erklärt, wie geschickt jene diese Begriffe kapern und Menschen auffangen würden. Die Szene verwende Begriffe, um offen und demokratisch zu klingen, auch wenn sie eigentlich eine menschenfeindliche Agenda verfolgt. Dabei gehe es gar nicht primär um Corona, sondern um Konsequenzen der Pandemie wie Angst, Perspektivlosigkeit, Einsamkeit und wirtschaftliche Unsicherheit, sagt Ebner am Telefon. Österreich habe in den vergangenen zwei Jahren eine ganze Reihe politischer Skandale, intransparente Kommunikation und teilweise willkürlicher Corona-Politik erlebt, erklärt sie. Das habe zu einem dramatischen Vertrauensverlust in die Politik und infolgedessen auch in die Medien- und Wissenschaftswelt geführt. „Die Debatte rund um die Impfpflicht ist so polarisierend und emotional aufgeladen, dass tiefe Keile in der Bevölkerung entstehen und manche Menschen ihren Glauben an politische Lösungen komplett aufgeben.“ Und sich woanders neu organisieren.

Eine neue Partei für alle, die sich ängstlich und einsam fühlen

In Österreich hat sich eine impfkritische Partei gegründet, sie nennt sich Menschen–Freiheit–Grundrechte, kurz MFG. Während ein Gemeinderat der Partei bereits an Corona gestorben ist, sieht deren Instagram-Account aus wie der einer Menschenrechtsorganisation und sie belegte just bei einer Gemeinderatswahl in Niederösterreich den dritten Platz. Auch die rechte Freiheitliche Partei (FPÖ) fand nach anfänglichem Hin und Her in der Pandemie ein dankbares Thema. Denn nach dem Ibiza-Skandal, der Auflösung der Koalition, zahlreichen Korruptionsvorwürfen und einem Chefwechsel dümpelte die Partei planlos in der Opposition herum.

FPÖ-Chef Herbert Kickl hielt im Herbst gar eine Pressekonferenz ab, um zu verkünden, dass er nicht geimpft sei. Weiters drohte er damit, alle zu verklagen, die das Gegenteil behaupten würden. Laut Recherchen der Kronen Zeitung sind einige FPÖ-Spitzenpolitiker längst geimpft, auch wenn es offiziell bisher nur einer zugibt. Der mittlerweile genesene Kickl kämpft laut gegen das „Corona-Regime“, die „Covidioten“ und den „Impfzwang“ und findet bei gar nicht so wenigen Menschen Anklang damit. Manche gehen dann auf die Straße.

„Die Rechte hat die Pandemie rhetorisch und taktisch für ihre Mobilisierung genutzt und es leider geschafft, an neue Zielgruppen heranzukommen“, sagt Buchautorin Ebner. Menschen seien zugänglicher für radikale Ideen und Visionen, wenn sie selbst von Unsicherheit und Identitätskrisen geplagt werden. Die Rechte biete nicht nur einfache Antworten auf komplizierte Fragen, sondern auch eine Beschäftigungsmöglichkeit in Zeiten der Einsamkeit und Langeweile. „Allein diese Dimension ist als Motivator nicht zu unterschätzen“, sagt Ebner.

Österreich versucht sich neben der Impfpflicht auch an anderen Strategien. Eine ist die Impflotterie. Durch den Pieks sollen die Menschen die Chance auf Gutscheine im Wert von 500 Euro bekommen, jeder zehnte Impfling ist ein Gewinner, insgesamt war eine Milliarde Euro eingeplant. In Oberösterreich warb man bereits mit dem Slogan „G’impft gewinnt“ für die Impfung. Auch der ORF lockte die Menschen mit einem Auto, einer Markenküche oder einem Einfamilienhaus. Die eben geplante bundesweite Lotterie steht schon wieder vor dem Aus. Der ORF will nun doch nicht ihre Abwicklung über seine Kanäle übernehmen. Die Bundesregierung erklärte: Man prüfe eine Verschiebung um mehrere Monate.

Zwischen Impflotterie und Verzweiflung

Benjamin Opratko ist Politikwissenschaftler an der Universität Wien. Er arbeitet schwerpunktmäßig zu Demokratie, Rassismus und Rechtspopulismus in Österreich und Europa. Dass überhaupt eine gesetzliche Impfpflicht eingeführt wurde, belegt seiner Meinung nach vor allem, dass die Regierung in Österreich darin gescheitert sei, das nötige Vertrauen für die wichtigste Maßnahme zur Bekämpfung der Pandemie in der Bevölkerung herzustellen: „Die Impfpflicht ist ein Akt der Verzweiflung.“ Er sieht aber trotzdem die Chance, dass sich Menschen dadurch zur Impfung entscheiden könnten, ohne ihr Gesicht zu verlieren. Gleichzeitig stärke eine Impfpflicht die Protestbewegung. Die Zahlen der Demoteilnehmer sind nach Ankündigung der Impfpflicht in Österreich zumindest kurzfristig enorm gestiegen.

Opratko spricht dabei immer wieder von einer „Kultur der Ablehnung“. Diese habe es schon vor der Pandemie gegeben. „Viele Menschen, insbesondere jene, die harte, körperliche Arbeit verrichten und wenig Geld verdienen, machen die Erfahrung, dass ihre Lebensrealitäten in der Politik gar nicht vorkommen.“ Das bedeute nicht, dass schlechte Arbeitsbedingungen irgendjemanden zum Corona-Leugner machen würden, aber die Grundstimmung des Misstrauens habe sich unter diesen Bedingungen verbreitet. „Wer das Gefühl hat, sowieso keinen Einfluss auf die Welt zu haben und Politik nur noch als Spektakel wahrnimmt, tendiert dazu zu sagen: Lasst mich in Ruhe, euch glaube ich gar nichts mehr!“

Dazu komme die Verstärkung durch Online-Medien und Messengerdienste wie Telegram, mit der Folge, dass die Kultur der Ablehnung durch die Pandemie an einem neuen Höhepunkt steht. Diese Menschen wieder zu erreichen, scheint schwierig, mittlerweile fast unmöglich. „Die Politik müsste zeigen, dass sie in der Lage ist, die Arbeits- und Lebensbedingungen dieser Menschen tatsächlich zu verbessern und dass es sich für diese Menschen lohnt, sich auch selbst demokratisch einzubringen“, sagt der Forscher.

Bei der Kundgebung in Wien ist die Gruppe am glitzernden Rathaus vorbeigezogen und vor dem Bundeskanzleramt angekommen. Die Gespräche drehen sich um zionistische Juden. Eine Frau erklärt, dass sich „die wirklich Gläubigen“ nicht impfen lassen würden. Der Mann neben ihr fragt, wie sie das meine. Ihre Antwort: Die Orthodoxen würden sich nicht impfen lassen, weil sie wirklich gläubig seien, die Zionisten hingegen propagierten die Impfung. Antisemitismus auf offener Straße.

Haben Sie eine Meinung zu diesem Text? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.