Berlin - Runter in den Kaninchenbau, in einen dunklen, schmalen Tunnel. Heute folgen wir keinem weißen Hasen, sondern gelbem Licht, das uns durch die Gemäuer eines stillgelegten Fabrikgebäudes leitet. Hier treffen wir auf flackerndes Licht und Nebel, finden tanzende Figuren, starre Skulpturen. Es erscheinen Videoprojektionen auf Mauern, durch die wabernde Bässe rollen und von sirenenhaften Gesängen verzaubert werden.

Nein, die Rede ist nicht von einer wieder im Tresor-Club stattfindenden Tanzlustbarkeit. Stattdessen kehrt das seit 2013 jährlich stattfindende Festival „Berlin Atonal“ nach einem Jahr Zwangspause mit einem neuen Format zurück: „Metabolic Rift“ – das ist eine choreografierte Ausstellungstour, die die Gäste durch die Räume des ehemaligen Heizkraftwerks führt, das noch bis 1997 den Ostteil der Stadt mit Wärme versorgte. Jetzt findet in dem gigantischen Komplex auf 10.000 Quadratmetern eine Schau statt, die über 20 Auftragsarbeiten zeigt – Skulptur, Klangkunst, Malerei oder Video; dem Prinzip einer Geisterbahn folgend.

Durch den Eingang gehen wir Stufen hinunter, die uns zu einem schmalen Gang bringen, der uns zum Mainfloor des Clubs führt. Waren hier früher peitschende Technobeats zu hören, sind es dieses Mal hypnotische Chorgesänge, die mich in ihren Bann ziehen. Seit März 2020 wurde hier nicht mehr gefeiert. Der leere Dancefloor wird nun von einer Soundinstallation von Pan Daijing heimgesucht. Zunächst ist es nur eine Stimme, die dann von weiteren überlagert wird. Es wird immer lauter, der Chor wird zunehmend verfremdet und oszilliert schließlich in ein sphärisches Dröhnen.

Frankie Casillo

Diffuse Erinnerungen an vergangene Nächte

In dem dunklen Raum stehen alte Röhrenfernseher, auf denen Videos nah gefilmter Körperteile flimmern. Dazu schmilzt auf einem Podest ein unter einer Lampe platzierter Eisblock. Die Bar gegenüber ist von Nebelschwaden umhüllt. Schummrige Lichteffekte rufen diffuse Erinnerungen vergangener Nächte hervor. Plötzlich klingt die Musik aus. Im nächsten Raum blinkt ein gelbes Licht auf, dem wir folgen. Durch den Technikraum hinterm DJ Pult bewegen wir uns durch Kellerräume, die noch nie der Öffentlichkeit zugänglich waren.



Nachdem uns eine von Tino Sehgal choreografierte Performance über den Aufstieg durch ein Treppenhaus bis in den sechsten Stock geleitet hat, finden wir uns auf dem von Tageslicht durchfluteten Dachboden des Gebäudes wieder. In dieser Halle stehen wir vor einer riesigen Lautsprecherwand: Das legendäre, nach jamaikanischem Vorbild konstruierte Killasan Soundsystem. Früher etwa bei Wax Treatment-Partys im Einsatz, erklingt durch die Boxenbarrikade jetzt eine Soundarbeit, die der Produzent Jamal Moss eigens dafür komponiert hat. Über sanfte Dub-Reminiszenzen klingen da Hi-Hat-Perkussionen durch und eine liebliche Melodie, die verträumt dazu einlädt, sich in ihr zu verlieren. So auch das gigantische Gespenst, das davor zur Musik tanzt. Die von Cyprien Gaillard entworfene Geisterfigur aus Nylonstoff wird von Industrieluft-Ventilatoren aufgeblasen und nimmt mit gut 20 Metern ähnliche Dimensionen an wie der aus den Ghostbusters bekannte Marshmallow-Mann. Kraftvoll und doch überaus elegant bewegt die Gestalt sich zur Musik.

Wir finden uns schließlich in der altbekannten Turbinenhalle des Kraftwerks wieder. Großflächige Leinwände hängen von den hohen Decken des kathedralen Raumes. Darauf werden beispielsweise Videos projiziert, die das New Yorker HipHop-Duo Armand Hammer mit The Alchemist in Aktion zeigen. In düster-melancholischem Ton rappen sie sich die Kehle aus dem Leib, gefilmt und editiert vom Videokünstler Joseph Mault. Später entdecken wir eine Installation vier zerstörter Autos von Marcel Weber (MFO). Dazwischen werden die toten Vehikel wie von Geisterhand zum Leben erweckt. Aus ihnen dröhnt der eindringlich-sphärische Gesang von Lyra Pramuk. Licht und Nebel strahlen dazu aus den rostigen Karossen. Es erinnert an vergangene Parkplatz-Raves.

Frankie Casillo

Der Schaltraum wird zum Forschungsfeld

Der ehemalige Schaltraum des Kraftwerks wird auch zum Forschungsfeld der Künstlerin Sung Tieu. Hier konnte damals mit einem Knopfdruck ganzen Häuserblöcken der Strom abgeschaltet werden. Gemeinsam mit dem Musikproduzenten Ville Haimala recherchiert sie die klangliche Beschaffenheit des sogenannten Havanna-Syndroms, das unerklärliche körperliche Beschwerden nach einem Besuch der US-Botschaft in Havanna, Kuba, seit Ende 2016 bezeichnet – Effekte einer Art Mikrowellen-Waffe, wie vermutet wird. Mit bedrohlichen Klängen und Lichtern infiltrieren die beiden nun die Schaltzentrale. Dabei gehen sie von der Geschichte des Raumes aus – zuvor wurden Interviews geführt mit ehemaligen in der Schaltzentrale Beschäftigten – und verzerren sie ins Spekulative.

„Alle Ideen gehen vom Raum aus“, sagt Co-Kurator Laurens von Oswald. „Das Schöne am Kraftwerk ist, dass am Anfang nichts steht, Kein vordefinierter Eingang, kein Sitzplatz, keine Anlage und kein Licht. Schon beim Festival durften wir von null anfangen und immer mit dem Raum arbeiten. So beginnen auch die Gespräche mit den Künstlern.“

Von den Räumlichkeiten hat Berlin Atonal immer gelebt. Konzerte in dem gigantischen Kraftwerk zu erleben war immer eine überwältigende Erfahrung. Viele Künstlerinnen und Künstler haben schon damals ihre Auftritte speziell auf diesen Ort ausgerichtet. „Metabolic Rift“ denkt den Raumbezug nun konsequent weiter. Raum, Zeit und Kunst verweben sich darin zu einem transzendenten Spektakel, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Auch Fans von Live-Musik sollen dieses Jahr nicht zu kurz kommen. Während der Ausstellung findet eine Konzertreihe statt, im Rahmen derer Musikerinnen und Musiker wie Tim Hecker, Actress, Caterina Barbieri mit Benedik Giske, Klein und Shackleton auftreten werden.

Die Ausstellung kann Dienstags, Mittwochs und Freitag bis Sonntag noch bis zum 30. Oktober besucht werden. Das Festival findet bis zum 30. Oktober statt. Das Programm finden Sie online. Zeitkarten gibt es ebenfalls online.



