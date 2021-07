Berlin - Die Schiebetür springt auf, von draußen strömt ein heißer Wind in den Warteraum. Eine Mutter im Blümchenkleid weht mit hinein. An ihrer Hand hält sie ihren Sohn, der eine Sonnenbrille zur Maske und den Kopf mit Baseballcap so tief trägt, dass man ahnt, wie sehr er sich schämt. Er muss um die 15 Jahre alt sein. Ein Teenager, der vor allem eines möchte: bloß weg hier, einfach im Boden verschwinden, denn er scheint zu wissen, was jetzt kommt.

„Hallo“, schreit seine Mutter mit zur Sorge berechtigter Stimme, dass die in Weiß gekleidete Frau im Anmeldefenster genervt den Blick hebt, bevor sie ihn wieder im Bildschirm versenkt. Die Mutter deutet den kurzen Blickkontakt als Einladung, den Fall ihres Sohnes zu schildern, den nun jeder hier im Warteraum hören kann, mitanhören muss: Schulausflug, „ich hatte ihm Sonnencreme eingepackt“, Brandblasen auf den Schultern, „wie oft muss ich das noch sagen“, nachts kamen die Schmerzen, „und dann braucht er doch wieder seine uncoole Mama“.

Der im Boden versinkende Junge wäre wohl inzwischen am Erdmittelpunkt angekommen, würde ihn die Mutter nicht immer noch an der Hand umklammern, als wäre er ein zu spontanen Dummheiten neigendes Kleinkind im Straßenverkehr. „Haben Sie die Versichertenkarte dabei?“, unterbricht die Frau im Anmeldfenster – diese Familienszene missfällt ihr sichtbar. In der Ecke des Warteraums gurgelt ein Wasserspender. Das ist das Zeichen, sich wieder um das eigene Leid zu kümmern. 17.000 Kinder werden hier jährlich versorgt.

Eine zufällig vom Schicksal arrangierte Gemeinschaft

Es ist ein Samstagmorgen kurz nach zehn, ich sitze im Warteraum der Klinik für Interdisziplinäre Notfallmedizin in Lichtenberg, Eingang Kinderrettungsstelle. Meine Tochter ist auf eine Biene getreten. Eine Nachbarin kramte in ihrer Erinnerung, sprach von einer Blutvergiftung, deshalb sind wir hier. Die Rettungsstelle hat seit einer Stunde geöffnet. Sie ist gut gefüllt.

Im Warteraum sitzen Väter und Töchter oder Mütter und Söhne in einer zufällig vom Schicksal arrangierten Gemeinschaft. Hände streicheln Köpfchen, Stimmen flüstern Worte ins Ohr, es fließen Tränen, es laufen Nasen. Alles Notfälle, die nicht bis Montag warten können, wenn die Kinderärzte wieder offen haben. Manchmal huscht die Angst vorbei.

„Denise?“, ruft plötzlich eine Stimme aus einem der Behandlungszimmer. Und alle Eltern, die ihr Kind nicht Denise genannt haben, verfluchen sich wohl innerlich dafür. Oder wähnen sich wenigstens aufgerückt in der Warteliste, von der sie nicht wissen, wie lange sie eigentlich ist und ob ein Verdacht auf Mittelohrentzündung Vorrang haben müsste vor einem Fieberschub, der auch nicht mehr als erhöhte Temperatur sein könnte. Wie soll Mitleid alle mitmeinen an einem Ort, an dem alles besser wäre ohne die anderen? Eine Stunde sitze ich nun hier. Deute Blicke. Höre Gesprächsfetzen.

„Wann sind wir endlich dran, Papa?“

„Hier gibt es gar keine Spielsachen.“

„Warum muss Mama draußen bleiben?“

Und dann kommt ein Vater zur Tür herein, in der Hand eine Plastiktüte, aus der die Ohren eines Kuschelhasen ragen: „Entschuldigung, meine Tochter wurde gestern Nacht eingeliefert, wo finde ich Station 3D?“

Warum kann man nicht einfach das Intro skippen wie bei Netflix?

Gegenüber hat sich ein Junge im Grundschulalter in den Schoß seines Vaters verkrochen, die Arme vor dem Bauch verschränkt. Der Junge schluchzt. Der Vater erdrückt ihn fast vor Zuneigung und starrt in das an der Wand eingelassene Aquarium, wo sich ein paar Antennenwelse an die Scheibe gesaugt haben und so teilnahmslos zurückstarren in den Warteraum, dass man gegen das Glas schlagen möchte vor Wut. Oder damit wieder etwas passiert, das die Zeit aus ihrem Sekundenschlaf reißt.

Wenn das hier nur der Vorraum zum Behandlungszimmer ist, warum kann man dann nicht einfach das Intro skippen wie bei Netflix?

„Hör bitte auf damit“, sagt eine Mutter, während sie mit einer Hand den Deckel eines in Obst- und Gemüsefächer unterteilten Plastikbehälters öffnet und mit der anderen ihr Smartphone bedient. Die Tochter, die zwei oder drei Jahre alt ist und von keinem offensichtlichen Schmerz gepeinigt wird, versucht trotzdem, den Zeigefinger in die Fischmäuler hinter der Scheibe zu bohren. „Hör jetzt bitte auf, das sind Fensterputzerfische, du erschreckst sie nur!“ Aus dem Obstfach fällt ein geschältes Apfelstück zu Boden.

Als die Tür erneut aufspringt, ist es kein Krankenhausclown mit roter Nase und lustig zu Tieren verknoteten Luftballons, der hier mal die Mundwinkel nach oben biegen könnte, sondern nur ein Fahrer, der eine Blutprobe abholen will.

Eine Horrorgeschichte, die mit einer Amputation endet

Ich betrachte noch einmal den rechten Fuß meiner Tochter, die jetzt seit knapp zwei Stunden geduldig neben mir sitzt, mal Nähe sucht, mal Abstand braucht, und immer noch mit der Neugier einer angehenden Ärztin die Krankengeschichten der anderen Kinder verfolgt, Diagnosen erstellt. Sie ist sechs, gerade mag sie Einhörner, in der Fantasiephase davor hat sie Diebstähle in der Nachbarschaft ermittelt, im August kommt sie in die Schule. „Schau mal, Papa“, sagt sie etwas lauter, als ich es tun würde, „das Mädchen da hat überall rote Punkte an den Beinen.“ Sie vermutet einen Eichenprozessionsspinner.

Ihr Fuß ist nicht dicker geworden seit dem Abend davor, aber die Schwellung ist noch da. Die Haut auf dem Spann wölbt sich wie früher die Gänsefederkissen meiner Großmutter. Dabei kam der fiese Stachelangriff doch von unten, genau zwischen Mittel- und Zeigezeh platziert. Bienen lieben Klee. Kinder laufen gern barfuß. Und als die alarmierte Nachbarin die Tränen meine Tochter sah, fiel ihr auch noch eine Horrorgeschichte ein, die mit einer Amputation endete. Das ist keine Blutvergiftung! Niemand wird meiner Tochter den Fuß abnehmen, das werde ich nicht zulassen.

„Tut nicht mehr weh, Papa“, sagt sie, als könnte sie aus der Summe meiner Stirnfalten den Grad meiner väterlichen Besorgnis ableiten.

Eichenprozessionsspinner ist das längste Wort in ihrem Wortschatz, seit sie sich im Frühjahr einmal, vielleicht von der Verbrecherjagd ermattet, in einem Laubhaufen geworfen hatte. Dort muss eine dieser haarigen Raupen überwintert haben. Ich hatte sie angelächelt und mir gewünscht, dass sie niemals erwachsen wird. Dass diese Worte nie verschwinden: „Rohsaft“ statt O-Saft oder „Zwillilinge“ oder „Klopatier“ oder „fotofieren“, was nie so falsch klang, dass ich ein Bedürfnis verspürt hätte, sie zu korrigieren.

Der erste Kuss, ein Stich, der Tod

Ich küsse sie auf ihr glattes Haar, das selbst ungewaschen nach mir unbekannten Tropenfrüchten riecht, und schlage vor, neues Wasser aus dem Spender zu holen. Ich mag dieses gurgelnde Geräusch, den Anblick der Luftbläschen, die es wie bei einem Wettrennen an die Oberfläche treibt, wo sie einfach zerplatzen. Wie Gedanken, die es nicht wert sind, zu Ende gedacht zu werden.

1992, als ich elf war, kam „My Girl“ ins Kino, mit Macaulay Culkin und Anna Chlumsky in den Hauptrollen, zwei elfjährige Kinder. Im Film heißen sie Vada und Thomas und leben in einem endlosen Vorstadtsommer der großen Gefühle: der erste Kuss, ein Stich, der Tod. Sie rennen noch vor einem Bienenschwarm davon, springen von einem Steg in den scheinbar rettenden See, man sieht Luftblasen an der Wasseroberfläche, in der nächsten Einstellung ist Thomas nicht mehr da. Er hatte eine allergische Reaktion. Daran muss ich jetzt denken.

„Papa, sind wir jetzt dran?“, fragt meine Tochter, als ihr Name aufgerufen wird.

Vor dem Behandlungszimmer sehe ich wieder den Jungen mit der Sonnenbrille zur Maske zum Basecap, er ist mit seinem Smartphone beschäftigt. Die Mutter schaut mir über den Rand ihrer Zeitschrift in die Augen, argwöhnisch, bilde ich mir ein, als hätte ich sie in der Warteliste übersprungen. Dann sind wir drin, fällt eine mit Einhornstickern beklebte Tür hinter uns zu. Meine Tochter zählt sie ganz laut, als müsste sie die Ärztin von ihrer Schulreife überzeugen.

Nach ein paar Minuten verlassen wir die Kindernotrettungsstelle. Die Schwellung ist auch eine Folge der Hitze, der Fuß soll gekühlt werden, er bleibt vorerst dran. Wir gehen vorbei an den fensterputzenden Welsen, dem gurgelnden Wasserspender, dem Jungen mit den Bauchschmerzen, der inzwischen eingeschlafen ist auf dem Schoß seines Vaters. Vor dem Eingang bemerke ich einen von diesen Buddybären, die seit zwanzig Jahren überall in der Stadt herumstehen. Auf dem rechten Hinterbein hat jemand „Wird schon wieder gut!“ geschrieben. Und: „Tapfer, tapfer.“ Auf dem Bärenhintern klebt ein Pflaster.

