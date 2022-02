Berlin - An der Teilestraße, die südlich des alten Flughafens Tempelhof parallel zum Teltowkanal verläuft, reiht sich ein Industriebetrieb an den nächsten. Bahlsen backt hier, an manchen Tagen riecht man die Kekse bis nach Kreuzberg. Im Sirplus Warehouse werden abgelaufene Lebensmittel verkauft, die Novapax widmet sich der Veredelung von Plastik, und bei Infarm entwickelt man Konzepte für den Gemüseanbau in Innenräumen. In dieser Nachbarschaft kaufte das Unternehmen Artprojekt ein Grundstück, auf dem ab April ein wegweisendes Projekt entstehen soll: der Food Campus Berlin.