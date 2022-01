Als der „König“ seinen 50. Geburtstag feierte, begann zufällig gerade die neue Saison. Zufällig hatte der Yokohama FC, wo der hochrangige Jubilar unter Vertrag stand, an jenem ersten Spieltag ein Heimspiel. Und völlig unerwartet, da er dies sonst eher nicht mehr schaffte, stand das Geburtstagskind auch noch in der Startformation. Das Leistungsprinzip, das im Profifußball gilt, war am 26. Februar 2017 offenbar mal kurz ausgesetzt worden.