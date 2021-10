Berlin - Neil Harbisson ließ sich 2004 eine Antenne in den Kopf einpflanzen, mit der er Farben hören kann. Nach einem langen Briefwechsel akzeptierte die britische Regierung, dass die Antenne Teil seines Körpers ist und für ein Passfoto nicht entfernt werden kann. Seit seiner Geburt sieht Harbisson keine Farben. Aber es ging ihm nie darum, ein gesundheitliches Problem zu lösen. Er möchte Menschen ermutigen, sich selbst zu verändern und nicht ihre Umwelt. „Wenn wir alle nachts sehen könnten, dann gäbe es weniger Lichtverschmutzung“, sagte Harbisson vergangene Woche auf dem Hackers Congress in Prag. „Je stärker wir uns transformieren, desto besser ist das für den Planeten.“

Neil, ein Implantat in ihrem Knie hilft Ihnen, den Nordpol wahrzunehmen. Wo ist denn gerade Norden?



Das Implantat funktioniert nicht so gut, wie wir dachten. Wir haben einfach nur einen Kompass eingepflanzt, nichts Technisches. Es war der poetische Versuch, einen schlafenden Sinn zu erwecken. Studien besagen, dass wir früher fähig waren, den Norden zu spüren, so wie Tauben oder viele Meerestiere es tun. Seit wir lange Hosen tragen, haben wir diesen Sinn nicht mehr. Am Anfang fühlte ich den Norden leicht, wie ein Kribbeln, aber dann hat es aufgehört, weil die Muskeln mit dem Kompass verwachsen sind. Meine Freunde Manel Muñoz und Moon Ribas haben ihre Kompasse entfernt, meiner ist noch im Knie. Bei Manel war es nicht leicht, ihn zu entfernen. Sie mussten den Muskel zertrennen.



Dann vielleicht zu einem Organ, das funktioniert. Mit Ihrer Antenne nehmen Sie Ultraviolett und Infrarot wahr. Wie ist das so?



Zunächst einmal gibt es Tausende von Infrarot-Tönen, das Spektrum ist viel größer als das visuelle. Die Töne haben keine Namen. Ich kann keine Farben benennen, die noch nie jemand gesehen hat. Ultraviolett ist nicht sehr schön. Die Töne sind sehr hoch und vibrieren stark, sodass sie störend sein können. Infrarot kann sehr tief sein, es ist meine Lieblingsfarbe.

Welche Gefühle löst Infrarot bei Ihnen aus?

Es gibt mir einen transzendentalen Zustand, besonders wenn ich mehr als einen Ton wahrnehme. Zwei Infrarot-Töne erzeugen einen Rhythmus. Wuuuwuuuwuuuwuuu. Ich mag das wirklich. Es klingt wie ein tief brummender Bootsmotor.

Also sitzen Sie manchmal einfach zu Hause und hören Infrarot?

Nein, dann würde ich einschlafen.

Wo findet man denn Infrarot?

In Fernbedienungen, automatischen Türen, am Händetrockner und am Bewegungsmelder. Ich lebe in Barcelona. Nachts, wenn die Geschäfte schließen, ist dort alles infrarot.

Will Clapson Neil Harbisson

Sie haben sich mal mit der Weltraumstation der NASA verbunden, um die Farben des Weltalls wahrzunehmen. Ist der Weltraum hässlich?

Der Weltraum ist sehr intensiv. Er ist nicht dunkel, sondern voller unsichtbarer ultravioletter Farben. Wir sind solche Frequenzen nicht gewöhnt. Ich habe ein Limit, ich kann den Weltraum nicht für lange Zeit wahrnehmen. Es waren mal zwei Stunden, jetzt sind es noch weniger. Dabei dachte ich, es würde länger werden, aber es ist zu intensiv.



Neuerdings tragen Sie ein Band um den Hals, das Ihnen helfen soll, die Erdrotation und damit die Zeit wahrzunehmen. Sie wollen diese Wahrnehmung später manipulieren, um Zeit langsamer oder schneller zu erfahren. Wie weit sind sie damit?

Statt ein Organ einzupflanzen, bin ich diesmal das Implantat, denn ich stecke im Organ. Ich bin in der Anfangsphase, ich gewöhne mich gerade daran, die Erdrotation wahrzunehmen. Ich trage das Band seit sechs Monaten. Während der Pandemie war ich in Taiwan. Da trug ich es um den Kopf. Aber um sechs Uhr morgens wachte ich eines Tages auf, weil es kaputtgegangen war und mich verbrannte. Ich musste einen neuen Prototyp herstellen lassen und den ganzen Prozess von vorne beginnen. Erst später werde ich mit der Wahrnehmung der Zeit experimentieren.



Wie kommen Sie auf solche Ideen?

Wenn man extrem gelangweilt ist, kommt man auf Ideen. Das passiert mir sehr schnell.



Es ist schon riskant, was Sie so treiben.



Wir Cyborgs wissen selbst nicht wirklich, wie groß die Risiken sind, aber viele Sportarten sind auch riskant und werden gesellschaftlich akzeptiert. In der Kunst gibt es riskante Ausdrucksformen, und dies ist eine von ihnen.

Für Sie ist das Kunst?

Ja, denn das Ziel ist ein künstlerisches: Es geht um Entdeckungen, um Experimente. Es geht nicht darum, Probleme zu lösen. Dann wäre es etwas anderes als Kunst.

Gleichzeitig geht es hier um Ihre Identität. Sie identifizieren sich nicht als Mensch.

Ich sehe mich als Trans-Spezies. Ich bin jetzt anderen Arten ähnlicher. Viele Arten besitzen Antennen. Viele können Infrarot und Ultraviolett wahrnehmen. Die meisten Sinne, die wir schaffen, existieren in der Natur bereits. Ich bin ein Cyborg, weil mein Organismus und meine Psyche sich mit Kybernetik vereint haben.



Wie kam es, dass sie zum Cyborg wurden?

Ich sollte experimentelle Kunst machen. Ich habe Musik gemacht und wurde an der Uni dazu ermutigt, Musik und Technik zu verbinden. Das wollte ich nicht tun, das war zu gewöhnlich. Ich schuf ein Gerät, mit dem man Farben hören kann, auf der Basis von Isaac Newtons Theorie von Farbe und Ton. Aber es war nicht bequem, das Gerät zu tragen und damit Musik zu machen. Nach und nach wurde es interessanter für mich, selbst zur elektronischen Musik zu werden, statt nur elektronische Musik zu schaffen.

Und was ist das Ziel dahinter?

Unser Ziel ist es, die Erde wahrzunehmen und uns mit der Natur zu verbinden. Uns geht es nicht um Technologie. Kein einziger der Cyborgs, mit denen ich gesprochen habe, interessiert sich für Technologie. Wir wollen uns mit der Natur verbinden, mit der Erde, mit dem Weltraum oder mit anderen Arten. Das geht momentan nur, indem wir Technologie benutzen. Das ist unser Weg, um Teile der Natur zu entdecken, die unsere Körper sonst nicht wahrnehmen können.



Das klingt romantisch. In Büchern und Filmen über Cyborgs geht es meist darum, Super-Menschen zu schaffen.

Die ursprüngliche Definition von Cyborg hat nichts mit Hollywood zu tun. Sie wurde 1960 von zwei Künstlern und Wissenschaftlern geschaffen, die sagten, dass wir uns selbst ändern müssen, um den Weltraum zu erfahren. Wir sollten nicht zum Mars reisen und Kapseln bauen, damit wir dort leben können. Statt den Mars zu verändern, sollten wir uns selbst verändern. In ihrer Definition haben sie die Erde aber nicht einbezogen. Ich und meine Freunde tun das.

Reisen Sie jetzt an alle möglichen Bergketten, um den Planeten mit ihren neuen Sinnen wahrzunehmen?

Ich kann einfach in den Supermarkt gehen und das ist die Erde. Ich muss nicht in den Wald oder ans Meer reisen, es ist eher andersrum. Die Natur kommt zu uns. Meine Bekannte Moon Ribas konnte durch ihren neuen Sinn mit ihren Füßen Erdbeben auf dem ganzen Planeten spüren. Sie musste nirgends hingehen. Das Erdbeben trat in ihren Körper ein. Durch das Internet konnte sie sich mit dem Seismografen des Mondes verbinden. Sie konnte Mondbeben wahrnehmen. Statt zum Mond zu reisen, ließ sie den Mond zu sich reisen.

Kathy Anne Lim Neil Harbisson

Gibt es denn etwas, was Sie wahrnehmen und was Sie immer noch umhaut, oder ist das alles längst normal?

Am Anfang, wenn man einen neuen Sinn hat, dann ist es eine Offenbarung. Danach wird es normal. Deshalb ist ein neuer Sinn normalerweise nicht genug. Als die normalen Farben sich wiederholten, habe ich Ultraviolett und Infrarot hinzugefügt. Und als auch das normal wurde, habe ich eine Internetverbindung hinzugefügt und mich mit der Raumstation der Nasa verbunden.

Klingt nach einer Abhängigkeit.



Es ist ein Lifestyle. Man bricht immer wieder die Grenzen der eigenen Wahrnehmung, weil man sich für die Natur, die Erde, den Weltraum interessiert. Falls es eine Obsession ist, dann ist es eine gute, weil man das Leben immer weiter interessant findet.



Momentan interessieren sich die Leute ja eher für Ihre Smartphones. Knallige Farben und vielleicht noch Töne.

Das ist ein Problem. Schulen konzentrieren sich auch von Anfang an nur auf einen Sinn. Kinder sind total auf das Sehen fokussiert, sie haben Lieblingsfarben, aber sie haben keine Lieblingsnoten oder -gerüche, sie haben nicht genug Namen für Geschmäcker. Wir sollten das ändern. Wir sollten einen Löffel Suppe essen und die Zutaten sofort erkennen können. Wir lernen nicht, unsere Sinne zu entwickeln.

Sie kennen fast jeden Cyborg beim Namen. Wird es jemals eine breitere Masse an Leuten geben, die zu Cyborgs werden?

Meine Meinung dazu ändert sich ständig. Im Jahr 2004 dachte ich, dass 2009 viele Leute neue Sinne haben werden, und das ist offensichtlich nicht passiert. 2009 dachte ich, dass es in den 2010er-Jahren passiert, und 2012, dass es 2015 so sein wird, und dann dachte ich: Spätestens in den 2020er-Jahren. Aber da sind wir jetzt ja.



Die Gesellschaft ist Ihnen zu langsam.



Es werden nie alle zu Cyborgs, weil nicht alle das wollen. Das ist das Schöne. Es wird Vielfalt geben. Wir werden alle dieselben Möglichkeiten haben. Aber ich sehe auch keine nahe Zukunft, in der viele Personen zu Cyborgs werden. Außer ein Promi wird zum Cyborg und die Fans ziehen mit oder ein großes Unternehmen entscheidet, Implantate zu verkaufen. Aber von sich aus machen das jetzt nur Künstler.



Werden Cyborgs je akzeptiert werden? In vielen Ländern der Welt haben Minderheiten es gerade sehr schwer.



Davor habe ich Angst. Das, was wir machen, kommt Transgendern am nächsten. Wir sind Trans-Spezies. In vielen Ländern kann ich mir das nicht mal in Jahrzehnten, sondern erst in Jahrhunderten vorstellen.



Wie lang dauerte es denn, um einen Arzt zu finden, der Ihnen die Antenne einpflanzte?

Für mich spielt weniger die Zeit eine Rolle als die Zahl von Ärzten, die ich kontaktieren musste. Ich habe die Operation sogar einem bioethischen Komitee vorgestellt. Ich wollte es richtig machen, auf legalem Wege. Aber die OP war nicht ethisch, weil ich ein neues Organ hinzufügen wollte und nicht ein zuvor existierendes. Antennen sind nun mal nicht menschlich.

Trotzdem akzeptierte die britische Regierung Sie als Cyborg. War das ein langer Kampf?

Ich hatte einen langen Briefwechsel. Aber der Kampf findet eher mit der Gesellschaft statt. Ich muss der Gesellschaft jeden Tag aufs Neue entgegentreten und sehen, wie sie auf die Antenne reagiert. Es gibt alle Extreme, von Mobbing bis zur Bewunderung. Das geht jeden Tag so, seit 2004. Es ist immer noch schwer für mich, obwohl ich schon so viele Jahre mit diesen Situationen umgehen muss.

Haben Sie versucht, die Antenne zu verstecken?

Ich benutze eine Kappe, wenn es nötig ist. Wenn ich eine Gruppe Betrunkener oder Jugendlicher sehe und ich mich dieser Situation nicht aussetzen will, dann ziehe ich sie auf. Wenn Leute denken, dass das alles nur ein Witz ist, fassen sie die Antenne auch an. Schlimm ist es für mich, wenn sie aggressiv werden. Die Antenne ist Teil meines Skeletts, man kann sie nicht einfach herausreißen.



Hector Adalid Neil Harbisson

Sind die Reaktionen seit 2004 positiver geworden oder negativer?

Es hat sich nicht viel geändert. Es ändert sich nur, was die Leute denken. 2004 dachten sie, es sei eine Lampe. 2005 dachten sie, es sei ein Mikrofon, 2008 dachten sie, es sei ein Freisprechtelefon, 2009 dachten sie an eine Go-Pro-Kamera, 2012 dachten sie, ich hätte etwas mit Google Street View zu tun. Kinder dachten 2015, es sei ein Selfie-Stick, der an meinem Kopf befestigt ist. Es kommt darauf an, was im Bewusstsein der Gesellschaft gerade eine Rolle spielt. In Italien verbinden alte Männer die Antenne mit einer Cappuccino-Maschine.



Ihr guter Freund Pol Lombarte hat ein NFT erworben, mit dem er Ihnen Farben ins Gehirn schicken kann. Sie haben im Gegenzug ein NFT erworben, mit dem Sie seinen Herzschlag verändern können.

Ja, wenn wir einen Streit haben, kann der sehr schlimm enden. Es kann zu einem Krieg der Cyborgs kommen. Er kann mir nachts lästige Farben schicken und mich damit wecken. Und ich kann seinen Herzschlag verkaufen. Wenn ich seinen Herzschlag an einen unbekannten Besitzer verkaufe, wer weiß, was dann passiert.

Benutzen Sie die NFTs?

Momentan experimentieren wir nur damit.

Warum haben Sie sich entschieden, einem anderen auf diese Weise Zugang zu Ihrem Kopf zu ermöglichen?

Weil es sicherer ist. Durch das NFT ist es schwieriger, die Verbindung zu meinem Körper zu hacken. Die einzige Gefahr besteht in einem neuen Besitzer. Aber ich werde wissen, wer diese Person ist. Wenn ein NFT verkauft wird, können Sie die Transaktion verfolgen. Ich werde wissen, wer das NFT besitzt und für wie viel Geld diese Person es gekauft hat.

Sie werden nur die Adresse dieser Person kennen.

Wenn sich diese Person unangemessen verhält, könnte man sie verfolgen, denke ich.

Sie wurden schon einmal gehackt. Wie lief das damals ab?

Ich habe mich mit dem Wlan des Fernsehsenders Al Jazeera in Washington verbunden. Dann bekam ich plötzlich Farben geschickt. Es musste jemand sein, der im Gebäude saß und wusste, wie das geht.

Wie war das für Sie?

Es hat ein Geheimnis geschaffen. Ich habe bis heute keine Ahnung, wer meine Wahrnehmung gestört hat. Das nervt mich nicht. Ich habe diese unerwartete Interaktion genossen.

Was hat Ihnen diese Person geschickt?

Es war eine Farbkombination, ein Akkord. Ich glaube, es war ein Gesicht, wahrscheinlich das Gesicht des Hackers.



Könnten Sie diese Person auf der Straße erkennen?

Nein, viele Gesichter klingen ähnlich. Ich glaube, es war ein Mann, aber das ist nur eine Intuition.

Haben Pol und Sie vor, Ihre NFTs zu verkaufen?

Im Moment nicht. Wir haben natürlich Angebote bekommen. Das letzte, das ich gesehen habe, waren 800 Euro.

Aber so billig sind Sie nicht.

Es wäre beleidigend, wenn ich Pols Herzschlag zu einem niedrigen Preis verkaufen würde. Es ist auch eine philosophische Frage: Für wie viel werde ich seinen Herzschlag verkaufen? Für wie viel verkauft er den Zugang zu meinem Kopf?

Sie haben viel Zeit, um darüber nachzudenken. Ein NFT bleibt für immer.

Es wird die NFTs auch dann noch geben, wenn Pol und ich tot sind. Die Blockchain ist unzerstörbar. Sie müssten alle Computer der Welt zerstören, um die Verbindung zu unseren Körpern zu zerstören. Wenn ich sterbe, können die Leute weiterhin Farben an meinen Kopf senden. Wir denken darüber nach, uns Gräber mit Strom zu besorgen, damit wir noch aufgeladen werden können und meine Antenne lebt, wenn ich tot bin. In Barcelona gibt es einige Friedhöfe mit Sonnenschein. Wir könnten das mit Solarplatten machen.



