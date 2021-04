Der schwule Mann: Mir fehlen die bisexuellen Männer als Kämpfer für die Akzeptanz

Berlin - Wie viele schwule Männer hatte auch ich eine bisexuelle Phase, die sich darauf beschränkte, dass ich mir ein halbes Jahr lang einredete, ich wäre in Claudia aus der Parallelklasse verliebt. Eigentlich wusste ich aber, dass ich schwul bin, und so war meine bisexuelle Phase nur ein Abstecher auf der „Road to Gay Town“, wie ich später erfuhr. Ich wusste, dass ich schwul bin, seit ich neun Jahre alt war, und habe mich nie wirklich mit Bisexualität beschäftigt, bis ich mein Coming-out hatte.