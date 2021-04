Berlin - Im Leben von Mark Rehmer gab es diesen Moment, in dem er dachte, dass alles gleich vorbei sein könnte. Er steckte in einem 40 Kilogramm schweren Bombenschutzanzug und kniete vor einem Paket. Er wartete auf die Detonation, die Druckwelle, die ihm die Hände abreißen würde. Mindestens. Rehmer ist Bombenentschärfer. Links trägt er einen silbernen Siegelring, darauf eingraviert: eine explodierende Granate. Erkennungszeichen einer geheimnisumwitterten Truppe.

Die Poststelle eines Fernsehsenders hatte das Paket entgegengenommen, den Mitarbeitern kam es verdächtig vor. Am Bildschirm der Röntgenanlage konnten sie den Inhalt nicht erkennen. Sie riefen die Polizei. Es kam Rehmer. Auch er konnte nicht ausschließen, dass der Inhalt gefährlich war. Er zog sich den Bombenschutzanzug an, nahm das Paket, packte es in eine stählerne Kugel auf einem Autoanhänger und ließ es auf eine abgesperrte Brachfläche fahren. Erst mit einem Röntgengerät, das mehr anzeigte als das in der Poststelle, sah er den Inhalt. Eine Adapterkassette, in die man kleine VHS-Kassetten einschieben konnte. Ein Sprengsatz? War es jetzt so weit?