Berlin - Saskia, 26: Ich bin mit zwei Männern gleichzeitig zusammen, und das ist auch für beide okay. Ich sehe beide regelmäßig, den einen eher für Theater und Kino mit übernachten, den anderen nur für Sex. Sie kennen einander flüchtig, aber sie möchten nicht zu dritt zusammen sein. Jetzt ist bei dem Theater-Freund ein Zimmer in der WG frei und ich überlege, dort einzuziehen. Sind wir dann in kürzester Zeit einfach ein ganz normales Paar und streiten uns nur noch?

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 6./7. November 2021 im Blatt:

Berlin-Bashing aus der Ferne? Geht gar nicht! Fünf Liebesbriefe an eine wunderbare Stadt, die nur Berliner hassen dürfen



„Ich bin Palästinenserin: Deal with it!“ – Nemi El-Hassans kontroverse Stellungnahme zum WDR-Rauswurf



Pornos, Gewalt, Potenzprobleme: Katja Lewina hat mit Männern über Sex geredet – und wir mit ihr



Wo gibt es die besten Breakfast-Bagels in Berlin? Wir verraten es Ihnen



32 Jahre nach dem Mauerfall: Sind Ossis und Wessis wirklich vereint? Die Debatte geht weiter



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Liebe Saskia, ich finde deine Frage interessant und herausfordernd. Ich bin in den späten 70er- beziehungsweise 80er-Jahren sozialisiert worden. Berlin geteilt mit Mauer, Hausbesetzer, viel Musik, eine freie Insel. Bei uns hieß das noch „sich nicht festlegen können“, fremdgehen oder Affären haben. Versuche, andere Lebensformen auszuprobieren, kollidierten oft mit alten Prägungen.

Ein Mann wurde aus einem besetzten Haus geworfen, weil er „dem Chef die Frau ausgespannt“ hatte. Alte Bilder und Strukturen mit stumpfen Alpha-Männchen und abhängigen Frauchen bestimmten am Ende leider doch immer wieder das Verhalten. Du schreibst selbstbewusst: „Ich bin mit zwei Männern gleichzeitig zusammen.“ Du nimmst dir mehr als ein Stück Kuchen vom reich gedeckten Liebestisch. Offensichtlich bekommst du das bisher auch gut ausbalanciert. Jetzt „droht“ die Möglichkeit, mit dem Theater-Freund zusammenzuleben, und damit die Sorge, ein ganz normales Paar zu werden, das sich nur noch streitet.

Bedeutung und Bindung können uns ein Zuhause geben

Meine Fragen sind: Woher kommt deine Idee, dass sich ganz normale Paare immer streiten? Worüber würdet ihr euch immer streiten? Was lockt dich, dort einzuziehen? Und: Würdest du auch in die WG zu deinem nur Sex-Freund ziehen? Oft geht es bei solchen Fragen um die Angst, seine Freiheit zu verlieren. Man müsste sich erklären, das Verhältnis zwischen Besitzenwollen und Verlustangst immer wieder neu aushandeln.

Zusammenzuleben würde eine Unwucht in deinem Beziehungsgefüge schaffen. Der Theater-Mann wäre präsenter, du aber auch für ihn. Eure Unterschiede, die ihr in den Zeiten, in denen ihr euch nicht seht, leben könnt, kreisten dann umeinander. Könntest du dich noch in Ruhe mit dem anderen zum Sex treffen? Oder provokanter: Könnte er dich zum Sex besuchen? Bedeutung und Bindung können uns ein Zuhause geben, rauben uns dabei aber gleichzeitig die Freiheit. Wie tief und deutlich willst du dich in deiner jetzigen Lebensphase auf einen Mann richten? Etwas provokant gesagt: Ich verstehe immer noch nicht, warum sich in deiner Welt ganz normale Paare immer streiten müssen.

Haben Sie eine Liebesfrage? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.