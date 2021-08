Berlin - Elena, 32: Ich bin vor drei Monaten in die Wohnung meines Freundes gezogen, sie ist groß genug für zwei. Er zahlt die Wohnung noch ab und findet es deshalb fair, dass ich die Hälfte des Abschlags an die Bank bezahle. Aber ist das fair? Irgendwie fühle ich mich unwohl dabei, aber will es auch nicht unnötig verkomplizieren. Was soll ich tun?

Liebe Elena,