Berlin - Sabine, 33: Lieber Herr Lenné! Ich bin mit meinem Freund seit drei Jahren zusammen. Gleichzeitig träume ich immer mal wieder von meinem Ex-Freund, die Beziehung mit ihm war sehr leidenschaftlich. Sollte mich das beunruhigen oder sind Träume von früheren Partnern normal?

Liebe Sabine, ich glaube, unsere Seelen und damit auch unsere Art, sich an etwas zu erinnern oder zu träumen, sind sehr hintergründig. Unsere Träume sind oft nur Verarbeitung unseres Tagesgeschehens, aber manchmal auch ein Festhalten, ein Widerspiegeln, Verarbeiten und Ausbalancieren unserer Vergangenheit. Manchmal spielen wir dafür bekannte Szenen immer wieder durch, und manchmal geht es dabei um bestimmte wichtige Gefühlskonstellationen bei eher nebensächlichen Inhalten. Somit sind Ihre Träume von Ihrem Ex-Partner auf jeden Fall auch eine gesunde innere Begegnung mit Ihrer eigenen Biografie. Ihr Ex-Partner war lange Teil Ihres Lebens und gehört zu Ihrer Geschichte. Es wäre merkwürdig, wenn er nicht ab und zu in Ihrer Innenwelt vorbeischwimmen würde.

Sie schreiben, die Beziehung mit dem Ex war sehr leidenschaftlich. Vielleicht erscheinen Ihnen Ihre Träume dadurch wie ein virtuelles Fremdgehen mit Ihrem Ex. Begleitet von den dazugehörigen unangenehmen Gefühlen von Scham und Heimlichkeit. Meine Fragen sind: Fehlt Ihnen diese Leidenschaft in Ihrer jetzigen Beziehung? Und was haben Sie für diese Leidenschaft bisher unternommen? Vielleicht sind die Träume eine Aufforderung, sich mit Ihrem jetzigen Partner aktiver auf die Suche nach dieser Leidenschaft zu machen. Würden Sie sich trauen, ihn dazu herauszufordern? Und würde er dabei mitmachen? Haben Sie Angst, dass Ihr Wunsch nach Leidenschaft Ihre Beziehung unnötig belasten würde?

Meine anderen Fragen sind: Warum haben Sie sich seinerzeit, trotz der Leidenschaft, getrennt? Was fehlte Ihnen in der Liebe mit diesem Menschen? Und finden Sie dies, das damals Fehlende, mit Ihrem jetzigen Freund? Ihre Träume und die dazugehörigen Gefühle sind ein wirklich intimer Teil Ihrer Innenwelt. In der Leidenschaft sind wir pur und unverstellt. Dort können wir gemeinsam in einen wunderschönen Rausch gelangen, aber wir können auch massiv beschämt werden. So ist es mit allen nahen und intimen Offenbarungen: Wir können weich mit unseren Zweifeln fallen, oder der Boden tut sich unter uns auf. Ich schlage Ihnen ein kleines Gedankenspiel vor: Wenn Sie mit Ihrem jetzigen Freund über diese Träume und Ihre unangenehmen Gefühle dazu sprechen könnten, was würde er dazu sagen?

Haben Sie eine Frage an den Paartherapeuten? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.