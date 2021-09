Berlin - Am Sonntag ist es in Berlin zu erheblichen Unregelmäßigkeiten bei der Abgeordnetenhauswahl gekommen. Es fehlten Stimmzettel, teilweise kam es zu langen Schlangen. Die Redaktion der Berliner Zeitung am Wochenende will daher wissen: Ist es Zeit für ein eVoting-Modell, um so ein Chaos bei den nächsten Wahlen zu verhindern? Wir haben mit Erik Tuchtfeld gesprochen. Er ist IT-Experte, Vorstandsmitglied bei „D64 – Zentrum für digitalen Fortschritt“ und Research Fellow am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht.

Herr Tuchtfeld, am Sonntag haben wir in Berlin ein Wahlchaos erlebt. Denken Sie, dass es Zeit ist für eVoting? Hätten wir uns das Chaos ersparen können?

Ja und nein: Das Chaos hätte man sich ersparen müssen, Zeit für eVoting ist es aber nicht. Wählen muss so attraktiv und niederschwellig wie möglich sein. Schon das Schlangestehen, das über wenige Minuten hinausgeht, sollte dringendst vermieden werden. Über Jahre wurde diskutiert, wie die Wahlbeteiligung gesteigert werden kann. Wir haben nicht zuletzt auch über Wahlurnen an der Supermarktkasse gesprochen. Ich glaube auch, dass kreative Ansätze und aktive Wählermobilisierung genau das Richtige sind. In Berlin ist es aber an den einfachsten Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Wahl – ausreichend Wahlkabinen und Stimmzettel – gescheitert. Die müssen als Erstes sichergestellt werden, dann kann man über weitere Maßnahmen diskutieren. Falsch wäre es aber, wenn wir dabei elementare Wahlrechtsgrundsätze abschaffen. Das Bundesverfassungsgericht hat 2009 in seiner Entscheidung zu Wahlcomputern unterstrichen, wie wichtig der Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl ist. Das heißt, dass jede Bürgerin und jeder Bürger jeden Schritt der Wahl nachvollziehen und überprüfen können muss. Unabhängig von Sicherheitsbedenken, die bei digitalen Wahlen immer eine große Rolle spielen, könnte selbst das sicherste digitale System nicht gleichzeitig diese Überprüfbarkeit durch Laien garantieren. Stattdessen müsste man sich auf die Einschätzung von Dritten, Expertinnen und Experten, verlassen. Dieses Vertrauen durch (die Möglichkeit der) Kontrolle halte ich insbesondere in den Zeiten für wichtig, in denen einige gezielt versuchen, Misstrauen an der Integrität der Wahl zu schüren. Welche Ausmaße das annehmen kann, konnte man bei der Präsidentschaftswahl in den USA beobachten.

privat Zur Person Erik Tuchtfeld ist Vorstandsmitglied bei „D64 – Zentrum für digitalen Fortschritt“ und Research Fellow am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht.

Wie funktioniert eVoting überhaupt?

eVoting ist zunächst einmal ein Sammelbegriff für eine Vielzahl von Wahlsystemen, bei denen elektronische Unterstützung in irgendeiner Form eingesetzt wird. Im Wesentlichen kann man wohl zwischen drei Arten von System unterscheiden: Erstens Systeme, die das digitale Zählen analoger Stimmzettel ermöglichen, beispielsweise indem das Kreuz mit einem bestimmten Stift gesetzt wird oder man einen Ausdruck seiner Stimmabgabe vom Computer erhält und diesen danach in die Urne wirft. Hier bleibt es dabei, dass die Kontrolle des Ergebnisses über die analogen Stimmzettel möglich ist. Zweitens Systeme, bei denen keine analogen Stimmzettel mehr eingesetzt werden, aber auch die digitale Wahl nur über besondere Computer erfolgt, die man physisch in Wahllokalen aufsuchen muss. Und drittens Systeme, in denen man tatsächlich vom heimischen Sofa aus wählt. Bei den ersten Ansätzen wird ausschließlich das Zählverfahren erleichtert (teilweise wird auch argumentiert, dass ungültige Stimmabgaben seltener auftreten). Der Aufwand für die Wählerinnen und Wähler bleibt der gleiche: Man muss ein physisches Wahllokal aufsuchen, in der Schlange stehen und dann in einer Wahlkabine sein (digitales) Kreuz setzen. Im Vergleich zu „klassischen“ Wahlen sind diese Varianten außerdem recht teuer, weil zusätzliche Infrastruktur benötigt wird. Wenn man aber beispielsweise aufgrund eines Marathons sicherstellen möchte, dass auch von zu Hause gewählt werden kann, kommt nur das dritte Modell in Betracht. Auch für dieses gibt es verschiedene Umsetzungsvarianten: Denkbar ist, dass man lediglich eine Webseite besucht, sich mit seinem eAusweis und einer PIN identifiziert und dann dort seine Stimme abgeben kann (wobei technisch sichergestellt werden muss, dass es für den Wahlanbieter keine Möglichkeit gibt, die Person hinter einer Stimme zu identifizieren). Weil jedoch elektronische Ausweisfunktionen in vielen Ländern – auch Deutschland – nicht besonders verbreitet sind, ist eine andere Alternative, dass man postalisch mit den Briefwahlunterlagen einen Sicherheitscode zugestellt bekommt, den man für den Login auf der Abstimmungswebseite verwenden kann.

Was sagen Sie zu jenen Kritikern, die Sicherheitsbedenken bei eVoting haben?

Die Kritik teile ich. Es gilt der Grundsatz: Kein System ist unhackbar. So wurde beispielsweise 2015 der Bundestag umfassend und erfolgreich angegriffen. Die zentrale Wahl im wohl einflussreichsten Staat der Europäischen Union wäre ein äußerst attraktives Ziel für staatliche und nicht-staatliche Hacker auf der ganzen Welt. Anders als bei Versuchen der analogen Wahlfälschung könnte eine Manipulation der digitalen Wahl auch besonders gut skalieren: Hat man das System erst einmal übernommen, kann man im Rahmen von Plausibilitätsgrenzen das Ergebnis beliebig anpassen. Dazu kommt, dass es eines erfolgreichen Angriffs im Ergebnis gar nicht bedarf: Es reicht schon, einen solchen Angriff vorzutäuschen, damit das Vertrauen in das Wahlergebnis – und damit die Legitimation der gewählten Regierung – beschädigt wird.

Wäre eine Verwaltung wie unsere in Berlin überhaupt imstande, eVoting einzuführen? Wie ist der Stand der Technik in Deutschland, insbesondere in Berlin?

Ich halte es für ausgeschlossen, dass eine Verwaltung, die nicht ausreichend Stimmzettel zu einem Wahllokal befördern kann, ein derart komplexes IT-System einrichtet.

Gibt es Länder oder Kommunen in Europa oder der Welt, die eVoting durchführen?

eVoting im engeren Sinne, also geheime staatliche Wahlen oder Abstimmungen, die ausschließlich elektronisch und ohne analogen Kontrollstimmzettel auskommen, werden derzeit beispielsweise in Estland durchgeführt. Die Schweiz hatte einige Zeit ein elektronisches System im Einsatz, hat die Verwendung aber beenden müssen, nachdem erhebliche Sicherheitsmängel bekannt wurden. Aktuell wird dort wohl an einer neuen Umsetzung gearbeitet. In Estland wird die digitale Wahl mithilfe des elektronischen Personalausweises umgesetzt, der deutlich verbreiteter ist als in Deutschland. Dort nutzen inzwischen knapp 50 Prozent der Wählenden die Möglichkeit der elektronischen Stimmabgabe. Trotzdem ist die Wahlbeteiligung deutlich niedriger als in Deutschland. Bei der Parlamentswahl 2019 lag sie bei etwa 64 Prozent. In der Geschichte der Bundesrepublik waren es dagegen mit einer Ausnahme immer mindestens 75 Prozent.

Würden Sie sagen, dass die Skepsis vor digitalen Lösungen in Deutschland besonders groß ist?

Das ist eine sehr schwierige Frage, auf die ich keine klare Antwort geben kann. Zum einen gibt es mit Sicherheit eine gewisse Behäbigkeit und eine teilweise fehlende Kultur der Digitalität in der Verwaltung, die dazu führt, dass viele öffentliche IT-Lösungen nicht oder nicht gut funktionieren. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass „move fast and break things“, der Slogan des Silicon Valley, kein Modell für eine Gesellschaft sein kann. Die kritische Diskussion rund um die Corona-Warn-App etwa hat dazu geführt, dass dann eine vorbildliche App entwickelt wurde, die auf sehr hohe Akzeptanz in der Bevölkerung stieß und inzwischen bei mehr als einer halben Million Infektionen andere warnen konnte. Leider wurde die Entwicklung nach dem erfolgreichen Start zunächst mehr oder weniger für ein Dreivierteljahr eingestellt, was viel der Anerkennung wieder verspielt hat, bevor sie ab dem Frühjahr wieder aktiver vorangetrieben wurde. Insgesamt würde ich mir aber wünschen, dass digitale Lösungen deutlich offensiver verfolgt werden. Insbesondere sollte dabei Raum und Akzeptanz für Innovationen gesteigert werden. Zu oft heißt Digitalisierung noch, dass man analoge Prozesse digital nachbildet, ohne die Möglichkeiten zu nutzen, die dieser neue Raum bietet.

Ihre Prognose: Was denken Sie, wann wird eVoting in Deutschland eingeführt?

Das kommt darauf an, was man unter eVoting versteht: Bei staatlichen Wahlen bin ich mir sicher, dass nicht zuletzt das Bundesverfassungsgericht elektronischen Wahlen von zu Hause noch sehr, sehr lange einen Riegel vorschieben wird. Meines Erachtens zu Recht, weil die Nachteile die Vorteile bei solch bedeutenden Wahlen deutlich überwiegen. Anders kann es aber bei staatsnahen Wahlen aussehen. So haben in der Vergangenheit Parteien bereits bei offiziell unverbindlichen, faktisch aber äußerst wichtigen Mitgliederbefragungen geheim mithilfe elektronischer Systeme zum Beispiel über den Parteivorsitz abstimmen lassen. Gerade in der Corona-Zeit haben auch viele Vereine elektronische Wahlen durchgeführt. In diesen Bereichen können analoge Wahlen zu teuer und aufwendig sein, gleichzeitig ist die Attraktivität für Hacker eher gering. Damit trotzdem ein Mindeststandard – quelloffene Software, regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen, unabhängige Wahlanbieter – gewahrt bleibt, sollte die kommende Bundesregierung ein Förderprogramm auflegen, mit dem digitale Partizipationsmöglichkeiten, auch digitale Wahlen, im ehrenamtlichen, gemeinnützigen Bereich gefördert und professionell unterstützt werden.

