Berlin/Uckermark - Neulich kam der Nachbar zu uns ans Gartentor. Er fragte ganz aufgeregt, ob ich ihm wohl einen Ableger geben könne von der großen Pflanze, die ich auf dem Dorfplatz vor ein paar Monaten gesetzt habe. Natürlich sagte ich zu und freute mich, dass er die spätblühende Staude so schätzt. Ganz anders als ein Gärtner, den ich kenne: Der sagt ganz pragmatisch, er pflanze nur noch für den Sommer, weil er im Herbst sowieso kaum in seinem Garten sei. Und obwohl ich praktische Erwägungen durchaus schätze, finde ich dies ein bisschen extrem.

Nichts ist für mich schöner, als jetzt im Herbst Pflanzen zu kaufen, die gerade blühen; mit ihnen Lücken zu füllen oder neue Anlagen zu erstellen. Wer den ganzen Sommer über fleißig war, wird nun mit fast unkrautfreien Flächen belohnt. Und die Stauden sind jetzt so groß, dass sie den maximalen Platz beanspruchen – den Wildwuchs können sie so gut unterdrücken. Diese Freude aber wird nicht lange halten. Schon schleichen sich von den Seiten her die Gräser des Rasens heran, um sich in den Beeten breitzumachen. Schließlich sind viele von ihnen „cool season grasses“, also solche, die besonders gerne dann wachsen, wenn andere Pflanzen sich zur Ruhe begeben.

Imago Auch von den Krokussen gibt’s Spätblüher.

Aber auch Lücken haben sich in den Beeten aufgetan, da nicht alle Pflanzen den Sommer gut überstanden oder da sie sich einfach eingezogen haben. Erstere muss man ersetzen (durch die gleiche oder eine neue Art), Letztere muss man vorsichtig behandeln, weil die Pflanze im Wurzelbereich ja noch existiert. Bestes Beispiel dafür ist das Virginische Blauglöckchen (Mertensia virginica). Ideal ist es, es herum andere Stauden zu setzen, die den Platz in der zweiten Sommerhälfte für sich beanspruchen, im Frühling aber spät austreiben: den Schlangenknöterich (Bistorta officinalis) zum Beispiel oder manche Astern (Aster). Über meinen Blauglöckchen hängen momentan die horizontalen Quertriebe der Waagerechten Herbst-Aster (Aster laterifolius var. horizontalis).

Die Blüten der Weidenblättrigen Sonnenblume sind eine späte Überraschung

Spätblühende Stauden gibt es einige, und mit „spät“ meine ich ab Oktober. Manchmal haben Gärtnerin oder Gärtner Pech und nicht lange etwas von dem Vergnügen, zum Beispiel bei frühem Frost oder nach einem verregneten Sommer, wenn die Pflanzen noch später als gewöhnlich blühen. Die oben erwähnte spätblühende Staude, die meinem Nachbarn so gut gefallen hat, ist die Weidenblättrige Sonnenblume (Helianthus salicifolius). Ihre Blüten sind eine späte Überraschung, da ich sie eigentlich nur wegen der langen, tropisch-anmutenden hängenden Blätter und des malerischen Wuchses pflanze. Aber wenn man gar nicht mehr damit rechnet, öffnen sich ihre kleinen gelben Blüten in zwei- bis dreieinhalb Metern Höhe.

Zu den sogenannten Blattschmuckpflanzen gehört auch die Sibirische Herbst-Aster oder Kleine Tataren-Aster (Aster tataricus). Sie hat einen straff aufrechten Wuchs mit festen Blättern und gibt somit Struktur im Garten. Setzt man sie neben wehende Gräser, ergibt sich ein wundervoller Kontrast. Außerdem gibt es die Auslese „Jindai“, die kleiner bleibt als die reine Art, also ungefähr zwischen 100 und 150 Zentimeter (bei mir hat sie es allerdings noch nie auf mehr als 80 Zentimeter gebracht; wahrscheinlich ist mein Boden zu schwer). Sie blüht in einem hellen Lavendelblau ab Ende Oktober und bis zum Frost.

Imago Guter Geselle für Pflanzen, die im Herbst Platz brauchen: der Schlangenknöterich.

Andere Stauden mit festen Blättern, die im Herbst blühen, sind verschiedene Sorten der Bergenien (Bergenia). Streng genommen handelt es sich hierbei um eine Nachblüte, weil die Bergenien im Frühsommer schon einmal geblüht haben. Da die Herbstblüte einiger Sorten aber so üppig ausfällt, weiß ich gar nicht, ob der Ausdruck „Nachblüte“ angebracht ist. Bei der Bergenia-Hybride „Herbstblüte“ (Bergenia cordifolia „Herbstblüte“) ist der Name jedenfalls Programm, aber auch andere Sorten wie „Morgenröte“ (Bergenia cordifolia „Morgenröte“) blühen zuverlässig ein zweites Mal.

Besonders intensiv wirken die Blüten der Herbst-Alpenveilchen

Dass Weiß im Herbst eine seltene Farbe ist, habe ich an dieser Stelle schon mehrfach erwähnt. Kombiniert mit einer Margeritenblüte ist sie noch mal ungewöhnlicher. Die Herbstmargerite (Leucanthemella serotina „Herbstblüte“) aber bietet genau das. Mit ähnlichen Blüten ist auch die Grönlandmargerite „Roseum“ (Arctanthemum arcticum „Roseum“) ausgestattet, die blass-rosafarbene Schwester der weißen Sorte. In der gleichen Farbe (wenn auch etwas kräftiger) blüht zudem die Herbst-Chrysantheme (Chrysanthemum Zawadskii-Hybride „Clara Curtis“).

Bleiben wir bei Rosa: Da muss ich noch die herrlichen Herbst-Alpenveilchen (Cyclamen hederifolium) erwähnen, die in jedem Jahr als unerwartete Überraschung auftauchen – an solchen Stellen nämlich, an denen man schon längst vergessen hat, sie gepflanzt zu haben. Herbst-Alpenveilchen gibt es zwar auch in Weiß, aber ich liebe besonders die rosafarbene Version. Die Blätter dieser mediterranen Form erscheinen erst nach der Blüte, deshalb wirken die Blüten besonders intensiv (wenn man das von einer höchstens 15 Zentimeter hohen Pflanze überhaupt sagen kann).

Imago Herbstzeitlose sind so schön wie giftig.

Die Knollen der Herbst-Alpenveilchen sollten schräg in die Erde gesetzt werden, sodass kein Wasser auf ihnen stehen bleibt. Nach einigen Jahren können die kleinen runden Dinger Durchmesser von immerhin bis zu 20 Zentimetern erreichen. Übrigens sitzen die Wurzeln bei ihnen auf der Oberseite der Knolle und kommen erst mit dem Blattaustrieb – vorher befinden sie sich in der Sommerruhe und die Blüten werden nur aus den Knollen heraus „gespeist“.

Im Wuchs klein und im Erscheinen unerwartet sind ebenfalls die Herbstzeitlosen (Colchicum autumnale). Sie gehören zu den giftigsten Pflanzen im Garten, deshalb sollte man besser nicht an ihnen knabbern. Aber auf diese Idee kommen wohl ohnehin nicht viele Leute, zumindest habe ich in einem gerade erschienenen Bericht gelesen, dass eigentlich nie Menschen (auch keine Kinder) an Vergiftungen durch Zierpflanzen sterben. Anders sieht es schon bei Pilzen aus. Die Herbstzeitlosen jedenfalls werden oft mit den herbstblühenden Krokussen (Crocus kotschyanus) verwechselt.

Der Klassiker der Herbststauden schlechthin (und wahrscheinlich genauso giftig wie die Herbstzeitlosen) ist der Eisenhut (Aconitum). Die Sorte Herbst-Eisenhut „Arendsii“ (Aconitum carmichaelii „Arendsii“) bringt zuverlässig ein reines Blau in den sich gelb und rot verfärbenden Herbstgarten. Viel später blüht dann kaum noch was; der Winter kommt mit seiner strengen Hand und macht die Pracht des Sommers zunichte. Aber bis es so weit ist, verbringe ich (anders als mein oben erwähnter Kollege) jede freie Minute im Garten und erfreue mich an allem, was noch blüht. Und das ist eben gar nicht so wenig!

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.