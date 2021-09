Berlin - Jens Söring ist zurück. Wieder einmal. Nach 33 Jahren Knast wurde der in Virginia verurteilte Doppelmörder im Dezember 2019 überraschenderweise auf Bewährung freigelassen und nach Deutschland abgeschoben. Seitdem bereitet er eine mediale Kampagne vor. Er sagte seinen Unterstützern, dass er die Begnadigung, die ihm der Gouverneur von Virginia verweigerte, wenigstens von den deutschen Medien erteilt bekommen wolle. In einem Text der Legal Tribune Online vom 18. Dezember 2019 heißt es: „Söring selbst beteuert bis heute seine Unschuld. Mehrfach hatte er erfolglos seine Entlassung beantragt. Vor wenigen Wochen entschied dann das zuständige US-Gremium, ihn auf Bewährung freizulassen und abzuschieben. In Deutschland ist Söring ein freier Mann. In die USA darf er nie wieder einreisen.“

Die deutschen Medien waren anfänglich mehr als bereit, ihm bei seiner nachträglichen Begnadigung zu helfen. Im Dezember 2019 hagelte es Interview-Anfragen. Söring heuerte Medienanwälte und PR-Berater an, um seine Unschuldskampagne umzusetzen, unterzeichnete Buchverträge und sogar einen Vertrag mit Netflix für eine Serie, die 2022 ausgestrahlt werden soll. Lange schien es so, als würden wir das Gesicht von Söring das ganze Jahr lang auf Bildschirmen und in Kiosk-Auslagen sehen.