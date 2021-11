Berlin - Um es gleich vorweg zu sagen, ich bin spätestens seit der Corona-Pandemie im Grunde ein glücklicher Fußball-Abstinenzler. Und das nicht nur, weil der Genuss eines Fußballspiels am Fernseher ohne Zuschauer eine echte Folter der Langeweile ist. Meine Abneigung gegen den Sport hat andere Gründe. Früher war das mal anders. Meine erste Dauerkarte für die Südtribüne des Westfalenstadions (für mich heißt der Signal Iduna Park immer noch so) in Dortmund, der Heimstätte von Borussia Dortmund, bekam ich zu meinem 13. Geburtstag geschenkt und hatte sie fast zehn Jahre. Ich erinnere mich an drei wundervolle Jahre während des Studiums ins München, als Shinji Kagawa und Mario Götze den FC Bayern und die bayerische Bevölkerung an den Rand eines Nervenzusammenbruchs schossen. Bratwurst, Bier und schwarz-gelbe Tore: eine wunderschöne Zeit.

Inzwischen allerdings gibt mir Fußball nur noch wenig. Das Spiel ist durchprofessionalisiert, die Stars sind irgendwie alle gleich stumpfgeschliffen öde und austauschbar, ARD, Sky und ZDF sind im Grunde in ihrer Fußballberichterstattung gleichgeschaltete Parteiorgane. Und meine Abneigung hat vor allem mit der Arroganz und Maßlosigkeit der Herren Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Hans-Joachim Watzke und der Bräsigkeit des DFB zu tun, die auch schon vor der Krise fast jede Woche von der moralischen Integrität des Fußballs faselten.

Besonders bescheuert war dann das, was Wolfgang Schäuble während der Pandemie in einem F.A.Z-Interview zur Bedeutung des Fußballs sagte: „Der Profifußball hat offenkundig eine wichtige Funktion in unserer Gesellschaft.“ Karl-Heinz Rummenigge hat wahrscheinlich beim Lesen mit Gänsehaut folgende Worte vor sich hin genuschelt: „Grundgesetz, Würde des Menschen und so ...“

Sie sehen also, bei mir hat der Fußball eigentlich keine besonders gute Lobby. Aber trotzdem bin ich dafür, dass das Stadtderby zwischen Union Berlin und Hertha BSC an der Alten Försterei am Samstagabend unbedingt vor ausverkauften Rängen angepfiffen wird. Und das trotz der inzwischen wieder galoppierenden Corona-Zahlen in Berlin und in ganz Deutschland. Und nicht nur das, denn ich bin dafür, dass alle Bundesligapartien in gut gefüllten Kampfbahnen gespielt werden.

Es geht nicht um den Fußball, sondern ums Prinzip

Warum? Weil es sich bei einem Stadionbesuch mehrheitlich um eine Freizeitbeschäftigung im Freien handelt. Am Anfang der Pandemie wurde ja gesagt, dass draußen, vor allem bei kalten Temperaturen, eigentlich keine Gefahr droht. Und wie fast alles, was die Virologen am Anfang der Pandemie gesagt haben, hat sich auch an dieser Aussage wenig verändert. Mit Corona steckt man sich vor allem in kleinen, schlecht belüfteten Räumen an, in denen man lange Zeit mit anderen Menschen zusammen ist. Es gibt anschauliche Simulationen, an denen man sehen kann, wie sich die Aerosole als kleine bunte Plättchen über Minuten und Stunden verbreiten. Dazu passt: Im vergangenen Jahr hatten wir in unserem Team einen Corona-Fall. Ein Kollege war infiziert – und wo hat er den anderen Kollegen angesteckt? Nicht im Großraumbüro, sondern in einem kleinen Konferenzräumchen, wo die beiden zwei Stunden zusammensaßen und Burritos aßen.

Meiner Meinung nach waren viele der Verbote also völlig sinnlos. Warum durfte ich im Frühjahr 2020 nicht mit meinem Onkel Tischtennis im Tiergarten (haben wir trotz Verbot natürlich gemacht) spielen? Oder warum bitte, liebe Bundesregierung und Senatsverwaltung, war Außengastronomie so lange verboten? Das hat wirklich zu keinem Zeitpunkt Sinn ergeben. In New York konnte man übrigens schon früh wieder mit Wolldecke Burger auf der Terrasse essen. Warum nicht in Berlin? Deswegen fordere ich also (und da geht es mir als eifriger Restaurantgeher ums Prinzip): Lasst die Leute auf die Tribünen. Denn die einzige Regel, die zwischen Dortmund und Berlin in der Bundesliga schon seit 58 Jahren gilt, ist: Die einzigen im Freien wirklich stabilen Aerosole sind immer noch die tiefhängenden Bratwurst-Aerosole. Und wenn ich an den herrlichen Dunst von frischer Bratwurst im kleinen Reitstall direkt vor dem Westfalenstadion denke, bekomme ich doch wieder ein bisschen Lust auf Fußball im Stadion. Man braucht eben nicht viel mehr zum glücklich sein!

Kompromiss: Auf eine Sache können wir uns allerdings gerne einigen. Damit wir das Risiko, sich im Stadion anzustecken, noch ein gutes Stück vermindern, sollten wir in diesen Tagen einfach die VIP-Logen dichtmachen. Denn hier sitzen die Leute ja wieder drinnen eng zusammen. Das hat auch noch einen guten Nebeneffekt: Das Immunsystem der Verwöhnten wird auf kalten Sitzschalen gestärkt und auf den Latte Macchiato von der freundlichen Hostess kann man nun wirklich mal ein paar Monate verzichten.

