Berlin - Der Ort, an dem Natur zur Kultur wird, ist ganz klar die Küche. Was und wie wir essen, unterliegt daher auch Moden: In den 50er-Jahren waren es der Käse-Igel, Buttercreme und Mayo-Fliegenpilz, mit denen die patente Hausfrau in Zeiten des Wirtschaftswunders ihre Partygäste begeisterte. In den 90er-Jahren waren es die Hinterhof-Pop-Ups, später das Ethno-Essen aus dem Food-Truck. Und heute lieben wir – nun ja, was eigentlich? Von allem ein bisschen: von Hand gezogene chinesische Nudeln, Ramen und Regionales gleichermaßen. Vegane Burger-Patties ebenso wie das Dry-Aged-Beef aus der gekühlten Reifekammer.