Berlin - Im Berlin der 1920er-Jahre tritt eine junge Frau aus armen Verhältnissen eine Stelle als Verkäuferin im Kaufhaus des Westens an. Sie ist pragmatisch verlobt, verliebt sich aber in Fritzi Jandorf, die Tochter des Kaufhausgründers. Fritzi will das KaDeWe, zusammen mit ihrem Bruder Harry, der gerade traumatisiert aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt ist, moderner machen, doch die Inflation und der erstarkende Nationalsozialismus machen den jungen Berlinern das Hoffen und Träumen zunehmend schwer.

Frau von Heinz, Sie sind in Berlin geboren und haben auch später im Leben viel Zeit in der Stadt verbracht. Wie war vor dem Projekt Ihr Verhältnis zum KaDeWe?

Für mich privat hatte das KaDeWe vorher noch keine große Bedeutung und ich wäre selbst auch nicht auf die Idee gekommen, darin einen Serienstoff zu sehen. Den hat die Produktionsfirma an mich herangetragen. Erst mit der Beschäftigung, die dann folgte, begriff ich, wie spannend die Geschichte dieses Hauses ist und wie viele Themen sie berührt, mit denen ich mich schon lange auseinandersetze.

Welche Themen sind das?

Mich beschäftigen die Nachwirkungen des Holocaust auf die nachfolgenden Generationen in meinen Filmen. In „Hannas Reise“ zum Beispiel oder auch in „Und morgen die ganze Welt“, der fragt, warum junge Menschen heute in die Antifa gehen. Mich betrifft das Thema auch ganz persönlich, weil ich einen jüdischen Großvater hatte, dem viel Unrecht widerfahren ist. Das KaDeWe gehörte nacheinander zwei jüdischen Unternehmerfamilien, bevor es durch die Nazis „arisiert“ wurde. Diese Enteignung ist bis heute nicht vollständig aufgearbeitet worden.

Außerdem habe ich immer ein Interesse daran, komplexe Frauenfiguren ins Zentrum meiner Erzählungen zu stellen, weil es davon einfach immer noch zu wenige gibt. International tut sich da sehr viel, es gibt immer mehr großartige Serien-Vorbilder, in Deutschland geht es in dieser Hinsicht aber noch langsam voran. Im KaDeWe haben viele Frauen gearbeitet zu einer Zeit, während der Weimarer Republik, als der weibliche Bevölkerungsanteil in Berlin zeitweise bei circa 70 Prozent lag. Das fand ich spannend.

Zur Person Julia von Heinz, 1976 in Berlin geboren, ist Regisseurin und Drehbuchautorin. Sie hat Dokumentarfilme über adelige Singlefrauen und ihren Mentor Rosa von Praunheim gedreht; in ihren Spielfilmen beschäftigt sich die Enkelin eines jüdischen Großvaters immer wieder mit den Folgen des Holocaust auf spätere Generationen. Die Antifa-Geschichte „Und morgen die ganze Welt“ feierte 2020 ihre Premiere in Venedig und ging als deutscher Beitrag ins Oscar-Rennen. „Eldorado KaDeWe“ ist Julia von Heinz’ erste Serienproduktion.

Manche Figuren in der Geschichte sind historisch, wie der KaDeWe-Gründer Adolf Jandorf und sein Sohn Harry Jandorf, andere, wie dessen Schwester Fritzi und die Verkäuferin Hedi, sind hinzuerfunden. War es schwierig, die Balance zu halten zwischen historischen Fakten und fiktiver Dramatisierung? Spürt man einen besonderen Druck, entweder dem einen oder anderen nicht gerecht werden zu können?

Ich wollte mich von diesem Druck ganz freimachen. Es ging mir nicht darum, historische Ereignisse möglichst exakt nachzubilden. Wichtig war es, bei den realen Personen bei der Wahrheit zu bleiben. Wie ist es Georg Karg, einer unserer vier Hauptfiguren, gelungen, sich das Handelsunternehmen Herman Tietz OHG (Anm. d. Red: später Hertie) anzueignen, zu dem das KaDeWe ab 1927 gehörte. Dieser Handlungsstrang musste historisch verbürgt sein, denn es hat Nachwirkungen bis in die Gegenwart. Die Enteignung ist bis heute nicht wirklich aufgearbeitet, das Milliardenvermögen, das Georg Karg aus dem Tietz-Imperium gewonnen hat, liegt in der Hertie-Stiftung und ist nicht etwa rückübereignet worden. Die Entschädigung ist gering ausgefallen. Aktuell wird dazu eine neue Studie angefertigt, die genaueren Aufschluss darüber geben soll, wo das Geld eigentlich herkam. Es war mir extrem wichtig, diesbezüglich auch in der Serie nichts unter den Teppich zu kehren.

Haupteingang des KaDeWe 1930 Das KaDeWe in der Weimarer Republik „Was Lage ist, bestimme ich“, erwiderte der jüdische Kaufmann Adolf Jandorf auf Kritik an seinen Plänen, ein riesiges Luxus-Kaufhaus in einem Wohnviertel in der Anfang des 20. Jahrhunderts noch ruhigen Tauentzienstraße am U-Bahnhof Wittenbergplatz zu eröffnen. Seine Risikobereitschaft sollte sich auszahlen. 1907 wurde das KaDeWe eröffnet und spielte eine zentrale Rolle für die Entwicklung des Berliner Westens zum neuen Geschäfts- und Vergnügungsviertel. Tagsüber erwarb die Oberschicht hier, nach dem Vorbild amerikanischer Warenhäuser, in verschiedenen Abteilungen Kleidung, Kosmetik, Bücher und Feinkost, abends gab es ein paar Schritte weiter bald inmitten von Restaurants und Nachtclubs Koks und Sex zu kaufen. Nach bewegten Jahren inklusive Hyperinflation, antisemitischen Anfeindungen und harter Konkurrenzkämpfe verkaufte Jandorf das KaDeWe 1926 an die Konkurrenz, das jüdische Familienunternehmen Tietz, das so auf einen Schlag zum größten Kaufhaus-Konzern Europas wurde. Jandorfs Geschäftsführer Georg Karg wechselte mit und förderte massive Investitionen in Technik und Angebot, im sechsten Stock entstand die berühmte Feinschmeckeretage. Mit dem Erstarken der Nationalsozialisten nahmen die öffentlichen Hetzkampagnen zu, das „jüdische Warenhaus“ wurde zum antisemitischen Stereotyp. 1933 drängten Banken und Gesellschafter die Tietz-Familie aus dem Unternehmen und eigneten sich deren Anteile weit unter Wert an. Aus der Firma Hermann Tietz wurde Hertie, im Sommer 1933 mussten 500 jüdische Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Der neue Werbespruch des KaDeWe hieß von nun an „Kauft Deutsche Wertarbeit“.

Wie kamen die anderen Figuren dazu?

Wenn man eine Kaufhaus-Geschichte erzählt, liegt die Cinderella-Story immer ein bisschen auf der Hand. Damit wollten wir auch spielen, denn das macht ja auch Spaß, aber nicht in der bekannten Form: Bei uns verliebt sich die junge Verkäuferin nun eben nicht in den Kaufhaus-Erben, sondern in die Erbin. Es war generell schon lange mein Wunsch, mal eine große lesbische Geschichte in die Primetime zu bringen, denn das gab es in Deutschland bisher noch nicht und es ist an der Zeit. Das hat uns zu Hedi und Fritzi geführt.

Warum hinkt Deutschland da hinterher, sowohl in Bezug auf die komplexen Frauenfiguren als auch auf die großen homosexuellen Liebesgeschichten im Mainstream?

Also wenn ich ganz groß antworten soll, glaube ich, dass der Grund nach wie vor das Patriarchat ist. Unsere Gesellschaft funktioniert, vor allem aus westdeutscher Perspektive gesprochen, indem Männer arbeiten, gestalten, Handlungsspielraum haben und Frauen umsonst die unsichtbare Reproduktionsarbeit leisten. Und alles, was nicht diesem heteronormativen System folgt, stellt es infrage. Egal, ob sich zwei Männer zusammentun oder zwei Frauen oder ob man die Geschlechterrollen mal komplett umdreht. All das stellt den Status quo infrage und damit vermeintlich das Funktionieren unserer Gesellschaft. Sehr viele Menschen wollen daran nicht rütteln. Und deshalb gibt es auch nach wie vor übermäßig viele Erzählungen von dem machenden und aktiven Mann und der Frau, die von ihm auserwählt wird und dann sein Handeln flankiert. Das wird uns immer und immer wieder als „das Richtige“, das „Normale“ gezeigt.

Spielen da auch die öffentlich-rechtlichen Produktionsstrukturen eine Rolle?

Meine Erfahrung war, dass die öffentlich-rechtlichen Sender ein Ort sind, wo man derzeit gut hingehen kann, wenn man modern erzählen will. Dort spürt man ja auch, dass das junge Publikum wegbricht. Es ist klar, dass dieses zurückgewonnen werden muss, wenn die Sender in zehn Jahren noch weiter bestehen wollen. Und das Ergebnis ist aktuell eine große Offenheit, die ich auf jeden Fall bei dieser Produktion zu spüren bekommen habe.

Arbeiten Sie mit einer Zielgruppe im Kopf?

Ich gehe in erster Linie von mir selbst aus: Was beschäftigt mich, welche Serien finde ich gut und warum? Diese Serie war aber etwas Besonderes, denn ich habe sie auch für meine Tochter gemacht, sie war eigentlich meine Zielgruppe. Meine Tochter ist queer, meine Tochter ist 17 und meine Tochter guckt eigentlich überhaupt kein deutsches Fernsehen, weil sie da gar nichts findet. Ich wollte etwas machen, was sie herausfordert und was ihr gefällt.

Letztes Jahr haben Sie den sehr persönlichen Dokumentarfilm „Isolation“ gedreht, in dem Sie dokumentieren, wie Sie nach dem Tod Ihres Vaters herausgefunden haben, dass er homosexuell war und das sein ganzes Leben lang verheimlicht hat. Inwiefern hat diese Erfahrung Ihren Blick auf „Eldorado KaDeWe“ beeinflusst?

Ich war damals bereits als Autorin und Regisseurin für „Eldorado KaDewe“ an Bord, aber dieses Erlebnis hat meinen Wunsch noch mal sehr verstärkt, diese Geschichte für die Primetime zu erzählen. Auch weil ich das Gefühl hatte, dass mein Vater in gewisser Weise doch einen Großteil seines Lebens versäumt hat. Ich habe mir dann vorgestellt, wie es wohl für ihn gewesen wäre, in den 50er- oder 60er-Jahren, eine schwule Liebesgeschichte völlig selbstverständlich im Kreise der Familie am Weihnachtsabend anschauen zu dürfen. Es hätte ihm wohl sehr geholfen.

Es gab in den 1920er-Jahren in Berlin eine sehr rege lesbische Szene, man schätzt bis zu 400 lesbische Clubs. Wieso ist diese Tatsache kaum überliefert?

Ich denke, man muss immer fragen, wer etwas davon hat, dass solche Fakten weitergetragen und Geschichten darüber erzählt werden. Ich habe etwas davon und meine Tochter hat etwas davon. Viele Menschen, und dann sind wir wieder bei meiner Antwort zum Patriarchat, haben allerdings kein Interesse daran, diese historischen Begebenheiten an die große Glocke zu hängen. Es geht dabei ja nicht nur um den Aspekt der Homosexualität, sondern auch darum, dass es sich um eine Bewegung von unabhängigen Frauen handelte, die sich nicht nach den Männern ausrichten wollten. Ich denke, es müssen erst Frauen mit Budgets und Möglichkeiten ausgestattet werden, damit diese Geschichten genauso groß erzählt werden wie andere historische Ereignisse.

imago Damenwahl: Zwei Frauen tanzen im Transvestitenlokal Eldorado 1926 in der Berliner Motzstraße.

Was, glauben Sie, wird den gemeinen ARD-Zuschauer an der Serie mehr schocken: die drastischen Kriegsverletzungen und die Gewalt oder die lesbischen Sexszenen?

Ich bin nicht angetreten, um zu schockieren. Ich suche einfach Wahrhaftigkeit in meinen Figuren. Das gilt für die tiefen menschlichen Abgründe, aber genauso auch für wunderschönen Sex, den wir erleben. Und das möchte ich nicht abmildern oder kleiner machen, als es im echten Leben ist, eher im Gegenteil. Film muss oft auch bigger than life sein, verstärken und vergrößern, damit wir uns darin wiederfinden.

Das Gefühl des „Schocks“ ist natürlich auch sehr individuell, aber im öffentlich-rechtlichen Fernsehen doch auf eine besondere Art kultiviert. Schlimmste Verbrechen in den unzähligen Krimi-Formaten sind völlig normalisierte dramaturgische Mittel. Wenn es um Sexualität geht, sieht die Sache aber doch noch etwas anders aus, besonders beim älteren Publikum.

Ich werbe um dieses Publikum. Deshalb ist es mir auch so wichtig, Interviews zu geben und auch der älteren Zielgruppe so deutlich wie möglich zu sagen, dass ich hier eine emotionale Erzählung habe, die auch für sie bestimmt ist! Und ich bin wirklich überzeugt, dass meine 80-jährige Schwiegermutter diese Serie genauso gerne anschauen wird wie meine Tochter. Und ich hoffe wirklich sehr, dass niemand wegschaltet, wenn es intensiv wird, denn das will ich ja gerade zeigen.

Gab es diese Diskussionen auch im Vorhinein mit den Sender-Verantwortlichen? Denn dass man sich verjüngen will, ist ja schon lange die Devise, aber dann werden trotzdem wieder Kompromisse gemacht, die zu halbgaren Ergebnissen führen. Weil man am Ende doch irgendwie alle erreichen oder zumindest niemanden verschrecken will.

Bei dieser Serie war das kein Thema, und das ist bei einer so großen Produktion auch extrem wichtig. An einer Sexszene drehe ich einen halben Tag, das kostet gut 40.000 Euro. Da wäre es wirklich schlecht, wenn man die später einfach nicht reinschneiden würde. Gerade Sexszenen plane ich immer sehr genau vor, schon im Drehbuch, da bleibt nichts angedeutet und vage. Wenn Hedi Fritzi leckt, dann steht im Drehbuch „Hedi leckt Fritzi.“ Das ist wichtig und da soll es keine Missverständnisse geben.

Das Thema Diversität ist in der Kulturbranche gerade omnipräsent und wird teilweise extrem emotional diskutiert. In den Produktionsrichtlinien von Amazon-Formaten heißt es mittlerweile, dass möglichst die Identität der Schauspieler mit der ihrer Rolle übereinstimmen soll. Wie stehen Sie dazu?

Ich finde, das geht insgesamt in die richtige Richtung. Daran muss man sich ja nicht sklavisch halten, und das will auch Amazon nicht tun, letztendlich geht es um die Qualität des Produktes. Ich bin aber überzeugt, dass die Darstellung präziser wird, wenn es zwischen Schauspieler und Rolle einen großen Widerhall gibt. Das ist meine Erfahrung.

Allerdings gibt es ja auch Schauspieler, die wollen, dass Privates privat bleibt, und dazu kann auch die sexuelle Identität gehören. Wie geht man dann damit um?

Das ist völlig legitim, mir würde niemals einfallen, das etwa abzufragen. Aber es ist schon so, dass ein Projekt wie dieses einfach viele queere Menschen anzieht, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Und das hat es für uns sicher erleichtert, etwas zu erschaffen, was sich wirklich real anfühlt. Ein Team bestehend aus 50-jährigen weißen Männern hätte diese Geschichte so nicht erzählt, das muss man einfach feststellen.

Wie ist es mit der Diversität im historischen Kontext? Was halten Sie zum Beispiel von einem Ansatz wie dem der Netflix-Serie „Bridgerton“, die in der Londoner High Society des 19. Jahrhunderts spielt, aber mit vielen nicht-weißen Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt ist?

Ich halte das generell für einen legitimen Ansatz, der es vielen hervorragenden Schauspielern ermöglicht, Rollen zu spielen, die unter anderen Voraussetzungen nicht für sie infrage gekommen wären. Dieses Konzept der color blindness haben wir in unserer Serie allerdings nicht angewandt, auch wenn vielleicht der Eindruck entsteht, weil die meisten anderen Produktionen über die Weimarer Republik weißgewaschen und vermännlicht waren. Fakt ist aber, dass zu dieser Zeit viele schwarze Menschen aus den Kolonien in Berlin gelebt haben, und das wollte ich abbilden. Genau wie den großen Frauenanteil in der Bevölkerung.

Es gibt in der Serie ein Stilmittel, das gewollt irritiert: Die Figuren bewegen sich in ihren historischen Kostümen regelmäßig durchs heutige Berlin, fahren etwa mit der U-Bahn oder spazieren über den Kudamm, so wie er heute aussieht. Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Es hat mich nicht interessiert, historische Settings möglichst präzise nachzubauen. Den Teil des Budgets, der dafür draufgegangen wäre, wollte ich lieber in Drehzeit investieren. Berlin war in den 1920ern eine tosende, lärmende Großstadt voller Verkehr, der atmosphärische Sprung ins Heute ist also gar nicht so groß. Dazu kommt, dass mir beim Schreiben auch immer wieder aufgefallen ist, wie viele der Themen, die damals wichtig waren und die wir hier erzählen, bis heute nicht vom Tisch sind. Auch dieser Gedanke soll durch die visuelle Brücke beim Schauen präsent bleiben.

Hat die Arbeit an der Serie ihren Blick auf Berlin verändert?

Mir ist noch einmal klar geworden, wie viel wir damals verloren haben. Das künstlerische, intellektuelle jüdische Leben, aber auch das Unternehmertum und die offenere Sexualkultur. Sich vor Augen zu führen, wie viele progressive Strömungen in diesem Land zerstört wurden und bis heute so nicht mehr wiederkehrten, ist niederschmetternd.

Die Serie ist Else Lasker-Schüler gewidmet. Wieso?

Ich habe ihre Werke tatsächlich erst in der Recherche für dieses Projekt wirklich entdeckt, was ich im Nachhinein für einen großen Verlust halte. Ich habe hier einen Literaturkanon, den ich mit 14 geschenkt gekriegt habe, eine Reclam-Box, da ist kein einziges Gedicht von ihr drin, von dieser großen deutschen Dichterin. Sie war auch in keinem meiner Schulbücher erwähnt. Als ich dann auf meiner Suche nach weiblichen Künstlerinnen aus den 1920er-Jahren auf sie gestoßen bin, habe ich mich im Nachhinein betrogen gefühlt. Deshalb wollte ich ihren Namen jetzt einfach ganz groß nach vorne stellen, damit andere ihre Werke vielleicht früher im Leben entdecken können.

Die Serie kommt zuerst in die ARD-Mediathek, am 27. Dezember werden dann alle sechs Folgen im Ersten hintereinander ausgestrahlt. Wie finden Sie das?

Großartig. Ich finde, dass in unserer Gesellschaft aktuell eine starke Fragmentierung stattfindet, und diese Strategie, ein mediales Lagerfeuer anzuzünden, vor dem sich hoffentlich ganz viele Menschen versammeln werden, gefällt mir sehr gut. Es wäre schön, wenn das einen verbindenden Effekt haben könnte.

Sechs Stunden sind aber natürlich ein ganz schöner Hammer.

Das stimmt. Aber ich denke, in diese Richtung gehen die Sehgewohnheiten, zumindest passiert es mir und meinem Mann immer mal wieder, dass wir uns um drei Uhr nachts noch vor dem Fernseher finden, weil wir nicht losgekommen sind von einer spannenden Serie. Das muss natürlich nicht die Regel sein, dafür gibt es ja dann auch die Mediathek. Aber ich glaube, für diese Geschichten ist diese intensive Seherfahrung genau das Richtige.

Eldorado KaDeWe: sechs Folgen in der ARD Mediathek seit 20.12., am Mo, 27.12., komplett um 20.15 Uhr, Doku „Mythos KaDeWe“ am So, 26.12., 19.30 Uhr in der ARD

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.