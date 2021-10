Berlin - Kokain ist längst im Alltag der Berliner angekommen. Ermittler des Landeskriminalamts sprechen von einer regelrechten „Kokainschwemme“. Doch warum nehmen die Menschen die Droge und warum sind vor allem Berufe betroffen, die sich vordergründig um Seriosität bemühen? Wir haben einen Juristen gebeten, uns seine Sicht der Dinge zu schildern. Der Autor ist in einer Berliner Wirtschaftskanzlei tätig und der Redaktion bekannt, er möchte aus naheliegenden Gründen anonym bleiben. Michael C. ist nicht sein wirklicher Name. Die Ansichten des Autoren spiegeln nicht die Sichtweise der Redaktion wider.

Man sagt, Juristen rauchen und koksen, und wie an den meisten Klischees ist auch an diesem etwas dran. Keiner würde vermuten, dass die konservativen Perlenpaulas und jugendbewegten Klimafreunde an den juristischen Fakultäten in ihrem Leben je mit gefährlicheren Substanzen in Kontakt gekommen sind als mit dem Passivrauch der Arbeitslosen vor dem Späti, aber der Schein trügt. Juristen gehen nicht nur gelegentlich bei Rot über die Ampel, so schockierend das sein mag, sie werfen auch manchmal Altpapier in den Restmüll und konsumieren Kokain.

Kokain zu Weihnachten oder Ostern? Kein Problem

In der Hauptstadt hat man den Luxus, zu fast jeder Tages- und Nachtzeit noch in den abgelegensten Winkel der Stadt einfach ein Kokstaxi bestellen zu können, sei es am Ostersonntag, an einem Geburtstag oder einfach an einem Dienstag. „Hey, bist du gerade unterwegs? Bin gerade in der X-Straße“, schreibe ich per WhatsApp und bekomme dann in der Regel prompt eine Antwort: „Klar, bin so in einer halben Stunde da.“ Ich gehe nach draußen, von irgendwoher kommt ein Auto. Wenn sich der Fahrer ein paar Minuten verspätet, kriege ich eine entschuldigende Nachricht. In der Regel hat man es mit netten jungen Männern arabischer Herkunft zu tun, man unterhält sich kurz. Man sagt sich, dass die islamistische Hisbollah den Drogenmarkt in Berlin kontrolliert, aber besonders religiös wirken die Herren in der Regel nicht, und auch die Waffe, die ich im Handschuhfach vermute, kommt wohl eher selten zum Einsatz. Es ist eine ganz normale Transaktion und fühlt sich bereits seit meiner ersten Bestellung eigentlich kaum anders an, als am Muttertag einen Strauß Blumen zu kaufen. Das Normale daran macht es gerade so merkwürdig. Er fragt: „Na, alles gut, mein Lieber? Wie viel bekommst du?“ Ich sage: „Zwei, bitte“, also zwei Gramm, das macht dann 100 Euro. Wie viel in den zwei Kanülen wirklich drin ist, weiß ich nicht, ist mir aber auch egal – die Qualität ist okay, der Preis ebenso, andere zahlen eher 80 bis 100 Euro pro Gramm.

3 für 2: Die Werbung des Kokstaxis erinnert an einen normalen Supermarkt

Manchmal kriege ich auch Feiertagsangebote per WhatsApp: „Hey, Happy Halloween! Heute drei zum Preis von zwei. Liebe Grüße, XY“, oder so ähnlich, mit ein paar Emojis verziert. Meistens fahre ich mit dem Wagen eine Runde mit, um nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen, und werde an der nächsten Ecke abgesetzt: „Danke dir, bis denn!“ Ich steige aus, stecke meine Kopfhörer ins Ohr und höre Falco singen: „Dieser Fall ist klar, lieber Herr Kommissar, auch wenn sie anderer Meinung sind – den Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt heute jedes Kind.“

Wer einmal ein Teil dieser Parallelwelt ist, bleibt in ihr gefangen, weil der Rausch an jeder Ecke lockt. Sicher, man könnte Nein sagen, wenn der Kollege einem abends etwas anbietet, aber wozu? Man will nicht unhöflich sein, wo er doch extra etwas besorgt hat, es wäre ein bisschen so, wie den selbstgebackenen Apfelkuchen zu verschmähen, den eine Kollegin zur Arbeit mitgebracht hat. Und man hat ja auch Lust drauf. Wenn irgendwann der Konsum trotz des exorbitanten Gehalts ins Geld geht, macht man eben eine Pause und geht etwas seltener essen, sage ich mir, aber wenn man Drogen einmal in seinen Alltag integriert hat, dann wird es schwer, sie vollständig wegzulassen. In der Öffentlichkeit würde keiner mich darauf ansprechen, weil niemand wohl je auf die Idee käme, dass ich möglicherweise zu diesem verpönten Teil der Gesellschaft gehören könnte, niemand zumindest, der nicht selbst dazugehört. Freundlichen Juristen in Hemd und Sakko traut man vieles zu, aber sicher keine Regelverstöße, die Junkies, das sind immer die anderen. Drogen, da denkt der Normalbürger an Obdachlose oder an diesen Politiker von den Grünen und andere zwielichtige Gestalten, aber wie normal der illegale Rausch gerade für Leistungsträger im höheren Einkommenssegment ist, glaubt einem schlicht keiner, dessen Arbeitsalltag um 9 Uhr beginnt und um 5 Uhr endet. Wer die Arbeit tatsächlich bei der Arbeit lässt, kann den Rausch auf die Freizeit verlegen. Meine Arbeit endet nie so recht, weil man ein komplexes Problem nicht einfach neben dem Tacker auf dem Schreibtisch deponieren kann, der Kopf arbeitet weiter. Da ist gelegentliches Day-Drinking und a bissl Koks einfach ein Versuch, zwischendurch abzuschalten, ohne das Tempo rauszunehmen.

Stress im Job? Kokain wirkt verführerisch

Um in diesem Business zu funktionieren, muss man den Druck, die Intensität, das Extreme lieben, und da passt gerade Kokain hervorragend: Es ist leicht zu dosieren und fügt sich in den Alltag ein, ohne den ohnehin fragilen Schlafrhythmus vollends zu zerstören. Außerdem ist man ja nicht süchtig, solange man funktioniert, sage ich mir, und es gibt im eigenen Umfeld auch immer genügend Referenzpunkte, um sich zu beruhigen: So schlimm wie bei dem und dem ist es ja nicht, und umgekehrt gibt es genügend Leute, die mehr nehmen und trotzdem nicht abstürzen. So ist da etwa der gut bezahlte Associate, der wahrscheinlich hyperaktiv ist und deshalb das Koks einfach zum Arbeiten nimmt – bestimmte neurologische Abweichungen wie ADHS sind bei Drogenkonsumenten überrepräsentiert, Psychologen nennen so etwas wohl „Selbsttherapie“. Dann ist da der Partner, der mit seinen Mandanten gezwungenermaßen zumindest gelegentlich koksen muss, weil man sich in bestimmten Kreisen erst durch die Nonchalance, mit der man sich das nach Kerosin riechende kristallweiße Pulver durch einen Hunderteuroschein in die Nase zieht, als vertrauenswürdig erweist. Wer nicht mitmacht, ist ein Streber, und denen vertraut man nicht. Man kennt den Effekt: Jemand, der in einer feucht-fröhlichen Kneipenrunde ständig nur Rhabarberschorle trinkt, wird damit vielleicht eine Weile toleriert, aber so richtig persönlich wird das Gespräch eben erst, wenn der Depp weg ist. Wer will schon jemanden dabeihaben, der sich und andere am nächsten Tag an die zotigen Sprüche erinnert?

Sicher, man kann sich auch auf dem Gruppendruck ausruhen, und viele halten die Intensität des Studiums und der Arbeit aus, ohne dem Exzess zu verfallen, aber warum? Wofür mach man den Mist, wenn nicht dafür, sich wenigstens für viel Geld ein gutes High zu kaufen? Ich habe nicht vor, 200 Jahre alt zu werden, indem ich mich von Karottensaft ernähre und nach den „Tagesthemen“ schlafen gehe. Ich will hier wirklich niemanden davon überzeugen, dass mein Weg irgendwie vorbildlich ist. Aber so dramatisch, wie es dem einen oder anderen vorkommen mag, ist es eben auch nicht. Rauchen, Menschen umarmen und gelegentlich koksen ist der sicherste Weg, sich das Sanatorium vom Leib zu halten, in das die Welt sich „zu Zeiten von Corona“ gewandelt hat.

Die Drogenberatung wirkt wie ein Werbeblock der Rauschgift-Lobby

Als ich zwölf oder 13 war, nahm ich als Klassensprecher an einem Seminar für Suchtprävention teil, und die dort ausgeteilten Broschüren der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wirkten auf mich eher wie Werbung. Was abschreckend gemeint war, fand ich einfach wahnsinnig interessant: lange wach sein, intensivierte Wahrnehmung, Halluzinationen … Die negativen Seiten wirkten alle abstrakt und interessierten mich nicht. Dazu kommt, dass es auch bei den sogenannten „harten Drogen“ Unterschiede gibt: Es wird gesagt, Cannabis sei die „Einstiegsdroge“, und klar, so fing es bei mir auch an, aber die Hemmungen sind eigentlich erst mit Speed gefallen. Zwischen dem „weichen“ Gras und dem „harten“ Speed wird eine völlig arbiträre Grenze gezogen – wenn man aber Speed eher bei Heroin verortet als bei Gras, wirkt auf einmal Heroin ebenfalls weniger gefährlich, sobald man Speed ausprobiert. Als ich etwa mit 16 das erste Mal Speed zog, um cool zu sein, hatte ich das Gefühl, die bemühten, wohlmeinenden Sozialpädagogen in der Suchtprävention hätten mich allesamt angelogen – ich war ein bisschen wacher als nach einer starken Tasse Kaffee und fühlte mich am nächsten Tag ausgelaugt. Das war’s. Ab und an legte ich mir vor dem Matheunterricht eine kleine Line, um nicht einzuschlafen und meine Note noch weiter nach unten zu ziehen.

Mein Abitur habe ich trotz (oder gerade wegen) meines Konsums mit einem mittleren Einserschnitt bestanden und im Anschluss Jura studiert. Depressionen, mehr oder weniger heftige Drogenabstürze, einige Versuche mit Opiaten und zwischendurch eben Lernen, Klausuren, Staatsexamina. Es ist nicht so, dass ich bei dieser Gratwanderung nicht zwischendurch mehrfach abzustürzen drohte, aber irgendwie habe ich mich immer gefangen und mir nach außen wenig anmerken lassen. „Don’t mention the past“, erwähne die Vergangenheit nicht, lässt Bret Easton Ellis in seinem wohl bekanntesten Roman „American Psycho“ den Psychopathen Patrick Bateman sagen – vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ich habe nicht vor, demnächst wie er mit dem Morden anzufangen, keine Sorge. Aber bei allem Hass auf renitente Bengel, die für das Klima hungern, wie um den Satz zu parodieren, man solle den Teller aufessen, sonst gebe es schlechtes Wetter, sind diese Leute wohl genauso ein Produkt dieser merkwürdig unerwachsenen Gesellschaft, wie ich es bin. Greta Thunberg und ich haben nicht viel gemeinsam, ich lebe ungesünder, bin besser angezogen und habe kein Asperger, aber arrogante Arschlöcher sind wir beide.

Erfolg und Abgrund liegen nah beieinander, und während der eine dem Druck des Alltags vielleicht durch Meditation und Hochgärten auf dem Balkon entkommt, geht der andere eben beim Drink mit den Kollegen aufs Klo und zieht Kokain. Etwa ein Viertel der Deutschen hat schon mal illegale Drogen genommen, es ist also nicht unwahrscheinlich, dass auch Sie, verehrte Leserinnen und Leser, vielleicht selbst ab und zu auf dem Balkon kiffen oder zumindest eine nette Nachbarin haben, die in den Ferien mit ihrem Mann am Wannsee Ecstasy nimmt, den Dönerverkäufer, der in der Nachtschicht seine Energydrinks gelegentlich durch eine Line Speed ergänzt, oder eben einen Anwalt, der kokst, weil ihm das Leben sonst nicht schnell genug ist. Solange es alles rundläuft, geht das im Grunde auch niemanden etwas an. Ich will meinen Konsum nicht glorifizieren, und klar, Kokain ist viel ungesünder als Kaffee und Club Mate, aber mir war und ist das egal. Es mag Leute geben, die nach der ersten Line abhängig sind, der Regelfall ist es meiner Erfahrung nach nicht, am nächsten Tag habe ich eigentlich nie Lust auf mehr. Ich bin nicht für eine allgemeine Legalisierung von Drogen, aber ein bisschen mehr Gelassenheit stünde unserer Gesellschaft bei diesem Thema gut zu Gesicht – und dass Gras verboten ist, während GBL (ein Industriereiniger, der verdünnt auch als hochgefährliche Droge konsumiert wird) legal im Baumarkt gekauft werden kann, ist einfach Unsinn.

Mexikanische Drogenkartelle ermorden jedes Jahr Tausende Menschen

Ich weiß nicht, wie viel Geld ich in meinem noch nicht allzu langen Leben für Alkohol, Zigaretten und Kokain ausgegeben habe, aber es dürften etliche Tausend Euro sein (und wenn das Volk kein Geld für Koks hat, zieht es eben Speed). Die Kartelle in Mexiko freut es, deren Opfer weniger – im Jahre 2020 waren dort 34.515 Morde zu verzeichnen, sagt das Internet. Sicher steht nicht jeder dieser Morde im Zusammenhang mit Drogenhandel, aber dass die Kartelle zumindest für einen erheblichen Teil davon verantwortlich zeichnen, dürfte klar sein. Zum Vergleich: In Deutschland gab es 2020 nur 218 Morde. Aber das ist so abstrakt, dass es mir so egal ist wie mein zigarettenbedingt erhöhtes Krebsrisiko. Wenn ich schon irgendwann sterben muss, will ich wenigstens gut gelebt haben. Man sollte so leben, dass Karl Lauterbach ein Problem damit hätte. Wer jeden Tag so lebt, als ob es der letzte wäre, hat sich sein Leben schon als Intensivstation eingerichtet und wartet im Grunde nur auf den Tod. Sparsamkeit war mir immer schon fremd, und je mehr Geld ich verdiene, desto mehr gebe ich natürlich auch aus. Besser neureich als nie reich sein, denke ich mir, während ich diese Zeilen aufschreibe und mir mit Blick auf die Straßen von Berlin auf dem Schreibtisch eine Line Koks lege.



