Berlin - Berlin ist eine seltsame Stadt. Es ist ein bisschen, als könnte sie sich nie ganz entscheiden, was sie eigentlich sein will. Internationale Metropole mit Zeitgeist-Turbo? Oder vielleicht doch eine mittelklassige, mittelgroße Stadt, in der alles nett, aber eben nur Mittelmaß ist? Mit der Debatte um die Ernennung von Petra Kahlfeldt zur Senatsbaudirektorin beweist die Stadt einmal mehr, dass man bereit ist, eine wichtige Möglichkeit zur Erneuerung und zum Stellen wichtiger Weichen in die Zukunft verstreichen zu lassen.

Dabei müsste die Debatte, die hier gerade geführt wird, nicht „Pro“ oder „Contra“ Kahlfeldt angelegt sein. Weil zu ihrer Eignung für dieses Amt eigentlich noch nicht viel zu sagen ist. Man kann nur Hochrechnungen anstellen anhand dessen, was sie als oft für Privatleute bauende Architektin und als Mitglied diverser öffentlicher Kommissionen, wie der, die den Wiederaufbau des Humboldt-Forums plante oder die neue „Altstadt“ in Frankfurt am Main, bereits realisiert hat. Viel dringender sollte man sich der inhaltlichen Frage widmen, wie diese Stadt in der nahen Zukunft aussehen soll. Man hat jetzt eine Chance, in Berlin visionär zu zeigen, wie eine soziale, nachhaltig geplante und offene Stadt aussehen kann.

Es kommt nicht auf das „Ob“ an, sondern auch auf das „Wie“

Hat man in den vergangenen beiden Jahren nicht gelernt, dass man gut daran tut, auf Experten zu vertrauen? Umso verwunderlicher ist es, dass Franziska Giffey und Raed Saleh den offenen Brief, den mehr als 600 Architekten am 13. Dezember unterschrieben, geflissentlich ignoriert haben. In dem Brief wurde ein transparentes Auswahlverfahren für die Position gefordert. Ein Verfahren, bei dem sich Experten, die sich seit Jahren mit den Themen partizipative Stadtplanung, klimaneutrales Bauen und sozialer Wohnungsbau auskennen, hätten einbringen können.

Dass diese geforderte Auswahlkommission auf Petra Kahlfeldt als Senatsbaudirektorin gekommen wäre, ist zu bezweifeln. Denn kaum jemand wird in der nahen Zukunft stärker darüber entscheiden, in was für einem Berlin man leben wird. Weil Architektur eben nicht nur das Aus-dem-Boden-Stampfen von 200.000 neuen Wohnungen ist. Architektur ist auch der gebaute Glaube an die Zukunft. Wenn jetzt vielfach laut wird, dass Kahlfeldt die Ärmel hochkrempeln und den Job machen wird, dann muss man entschieden entgegnen, dass es eben nicht nur darauf ankommt, diese neuen Wohnungen zu bauen – sondern dass es vor allem darauf ankommt, wie man sie baut. Ansonsten wird die Position des Senatsbaudirektors zu der einer Bürokratin eingedampft, die die Aufgabe hat, 200.000 Wohnungen irgendwie zu platzieren, anstatt eine echte Vision für die Stadt zu entwickeln. Die Frage danach, „wie“ gebaut wird, muss lauter sein als die nach dem „Wie viele“. Nämlich nachhaltig, sozial und vor allem: menschenfreundlich.

Wird Kahlfeldt Experimente wagen?

Die Stadt Berlin befindet sich derzeit an einem kritischen Punkt. Durch die Corona-Pandemie ist das soziale wie ökonomische Mega-Experiment des Homeoffice in Gang gekommen, das die Zentren unserer Städte vor eine Identitätsfrage stellt. Was soll eigentlich im Zentrum passieren, wenn dort nicht mehr gearbeitet und letztlich auch kaum mehr eingekauft wird? Wie werden diese Zentren genutzt und wie wollen die Menschen eigentlich heute dort leben?

Diese Fragen muss man radikaler und mutiger stellen, wenn man eine Zukunft für alle gestalten will. Dass Kahlfeldt diese Chance erkennt und nutzt, ist zu hoffen. Wie sie mit dem Potenzial zunächst ungewöhnlich anmutender Projekte umgeht, kann man wieder nur aus vergangenen Aussagen hochrechnen. Als es etwa darum ging, in Berlin in Domnähe ein Flussbad zu errichten, das Modellcharakter gehabt hätte, hat Kahlfeldt sich deutlich dagegen ausgesprochen. Das Projekt würde dem Ort um den Dom die Festlichkeit nehmen, hieß es in ihrer Begründung. Dabei wäre das Projekt eine der wenigen Möglichkeiten für Berlin gewesen, im besten Sinne Strahlkraft zu erlangen und ausnahmsweise mal mit anderen Schlagzeilen als dem ewiggestrigen Flughafen über die Landesgrenzen hinaus bekannt zu werden.

Andere Städte zeigen, wie es geht

Wie man eine Stadt nicht äußerlich, aber innerlich so umbauen kann, dass sie ein besseres Leben für ihre Bewohner generiert, hat beispielsweise Francesca Bria in Barcelona gezeigt. Von 2015 bis 2018 war sie in Rom Innovationsministerin, wirkte dabei aber eher wie eine Stadtplanerin. Durch Algorithmen und regelmäßige digitale Umfragen hat sie den Bürgerinnen und Bürgern Barcelonas die Hoheit über ihre Daten wiedergegeben und gezeigt, welche Macht in deren Verwertung steckt. Die Bürgerinnen und Bürger haben beispielsweise selbst darüber entschieden, wann die Müllabfuhr kommt oder welche Straße wann verkehrsberuhigt ist. Auch so kann Stadtplanung heute aussehen. Und auch solche Ansätze sollten in Berlin Gehör finden.

Deswegen ist es jetzt wichtig, sich nicht in eine Debatte über die Personalie Kahlfeldt zu verstricken, sondern die Punkte, die die Architektinnen und Architekten des offenen Briefes für ein transparenteres Besetzungsverfahren benannt haben, zu diskutieren. Es sind Fragen, deren Beantwortung darüber entscheiden wird, wie Berlin die Herausforderungen der Zukunft meistert. Ob man anerkennt, dass die wohl radikalste Veränderung innerstädtischen Lebens bevorsteht – oder ob man es bei bloßer Pflichterfüllung belässt.

Architektur und Stadtplanung

Es ist zu hoffen, dass Petra Kahlfeldt nicht davor zurückschreckt, sich genau diesen Fragen zu stellen und auch die komplexen Antworten, die sie verlangen, zuzulassen.

Ein offenes Besetzungsverfahren hätte sicherlich länger gedauert, es wäre mühsamer und anstrengender geworden. Doch keiner hat gesagt, es wäre einfach, eine Stadt in die Zukunft zu führen – oder, dass es schnelle Lösungen geben würde. Wenn Petra Kahlfeldt klug ist, dann wird sie sich beraten lassen. Von Experten, die mehr Erfahrung in Dingen wie sozialem Wohnungsbau und partizipativen Prozessen haben. Die sich offen zeigen für Lösungsansätze, die den anstehenden Veränderungen gerecht werden.

Berlin hat jetzt die Möglichkeit, diese strahlende Metropole zu werden, die man so gern hätte. Mit Platz für verschiedenste Lebensentwürfe und mit Projekten, die Vorbildcharakter über Deutschland hinaus entwickeln und die vielleicht am Ende auch mal sehr gut funktionieren – anstatt immer nur mittelgut.

