Berlin - Im Zuge der Pandemie haben sich viele Menschen auf die einfachen Dinge im Leben zurückbesonnen. Oft höre ich nun aus meinem Freundeskreis das sämige Loblied auf das eigene Heim. Ach, wie schön’s doch sei, man bleibe einfach zuhause, wo ein Spieleabend das heimelige Glück perfekt macht. Das ist mein absoluter Alptraum, so tief in die Hygge-Hölle werde ich niemals hinabsteigen. Ständig wird nun irgendwo was eingekocht und aufgebraut, Limonaden werden angerührt und Kefirkulturen gehegt. Auf mich wirkt das wie ein Rückfall in die Fünfziger. Überhaupt ist in vielen mir bekannten Haushalten so eine Form der Überdimensionierung eingetreten. Waschmaschinen mit 15 Programmen für 4000 Euro, Home-Entertainment-Anlagen im Wert einer Mittelklasselimousine sind keine Seltenheit mehr.

Öfter mal final den Stecker ziehen

Neulich besuchte ich ein befreundetes Pärchen, das mir voller Stolz seinen neuen Kühlschrank präsentierte, wie man eine neues Familienmitglied vorstellen würde: „Das ist er“, zwitscherten beide und deuteten auf einen grausilbrigen Turm, der mich um Kopfeslänge überragte und mit dem Wort „Kühlschrank“ nur unzulänglich beschrieben ist. Eher ein Kühlreaktor. „Lasst ihr euch darin einfrieren, wenn ihr tot seid“, witzelte ich ohne Erfolg.

Daheim blickte ich meinen uralten Kühlschrank, der verlässlich seit zwei Jahrzehnten vor sich hin brummt und kühlt und entschied mich, dass es Zeit sei für einen neuen. Grundsätzlich gilt zwar auch hier die Regel „Never Change A Winning Team“, aber bei Geräten, die mit Hygiene einhergehen, sollte man öfter mal final den Stecker ziehen. Nur so ein Kühlmonstrum wollte ich auf keinen Fall. Nach dem dritten Glas Wein hatte ich den Trennungsschmerz verwunden und surfte auf den Seiten der bekannten Elektrodiscounter. Was soll ich sagen? An waffenfähiges Plutonium kommt man schneller als an einen ordentlichen Kühlschrank. Entweder waren die Geräte zu tief, zu hoch, zu hässlich oder zu teuer für meinen Einpersonenhaushalt, in dem nicht gerade auf Sterneniveau gekocht wird.

Viele der Modelle waren riesig und kosteten mehrere Tausend Euro und ich fragte mich, wofür man solche Kühlschränke braucht. Um ein ganzes Rind einzufrieren? Werden diese Kühlschränke vielleicht für Prepper hergestellt? Also für Menschen, die sich vollkommen realitätsentkoppelt auf die große Katastrophe vorbereiten und ihren Kühlschrank als eine Art kalten Krieger verstehen mit dessen Hilfe sie dann zwei Wochen länger als der Rest der Menschheit durchhalten?

Ich fand Kühlgefrierkombinationen, die via App mittteilen, dass die Milch bald alle sein wird, falls man selbst womöglich nicht helle genug ist um das bemerken. Und es gab natürlich auch Modelle mit Kaltwasserspendern, Eiswürfelmaschinen, Multi-Airflow-Systeme mit Umluftkühlung und French Door Kühlgefrierkombinationen mit der Bezeichnung GMX844MCKV in der Preislage eines zweiwöchigen Familienurlaubs.

Am Ende landete ich bei dem Gerät einer deutschen Marke für rund 400 Euro mit drei Fächern und einem Drei-Sterne-Gefrierfach, das für meine Zwecke vollkommen ausreichend ist. Achten Sie beim Kauf unbedingt drauf, dass der Türanschlag auf der richtigen Seite ist oder im Vertrag ein Wechsel der Seite vorgesehen ist. In der kommenden Woche schreibe ich dann, wie man den Kühlschrank richtig zum Einsatz bringt zum Wohle ihrer Lebensmittel. Ich brauche ihn übrigens meistens für zwei Dinge: Weißwein und Käse.

