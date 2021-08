Berlin - Neulich habe ich an einer Stadtführung teilgenommen und wieder etwas über Kapitalismus gelernt. Das war in Bamberg, wir waren etwa zehn Leute einer Hochzeitsgesellschaft. Zwei Stunden lang folgten wir unserer Touristenführerin durch die Altstadt, über Kopfsteinpflaster und Brücken, vorbei an Kirchen und Brauhäusern, mit Klapperschuhen und Bier to go. Die Führung war toll. Das sagten wir unserer Guide auch beim Abschied und strahlten sehr freundlich dabei. Mehr nicht. Als ich noch einmal zu meiner Handtasche griff, bildete ich mir ein, dass die Frau kurz erwartungsvoll hinblickte. Dann gingen wir alle auseinander. Niemand hat ihr Trinkgeld gegeben, auch ich nicht.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 7./8. August 2021 im Blatt:

Freiheit oder Furcht? Wie die Pandemie uns verunsichert, trennt und vereint



Lars Eidinger in Bad Gastein: Der Schauspieler will als Fotokünstler ernst genommen werden



Die Grünen wollen Berlin zum Bullerbü machen. Ist das gaga oder visionär?



Rechtsradikal oder geläutert: Der Kampfsportler Timo Feucht verteidigt sich



Emmy für Berlin? Ein Porträt der Kostümbildnerin von „Das Damengambit“



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe