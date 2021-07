Berlin - „Wenn wir schon nicht gewinnen, dann treten wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt“, erklärte einst der Gladbacher Vorstopper Rolf Rüssmann vor einem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. Ähnlich fatalistisch schätzen viele Privatanleger die Hauptversammlungen börsennotierter Aktiengesellschaften ein: Aktionäre können ein bisschen Krawall schlagen, den Vorstand mit Fragen piesacken und (wenn nicht gerade Pandemie ist) am Buffett Naturaldividende abräumen – aber am Ende wird eh beschlossen, was die Verwaltung schon vorher mit den wichtigsten Anteilseignern ausgekungelt hat.

Doch dieser Eindruck täuscht, wie nicht zuletzt die Berliner Hauptversammlungen im ersten Halbjahr 2020 zeigen. Denn selbst dort, wo es operativ gut läuft, wird nicht mehr alles durchgewunken. So votierten beim Kochboxen-Versender HelloFresh 54 Prozent des vertretenen Kapitals gegen das Vergütungssystem für den Vorstand – obwohl das erst 2011 gegründete Unternehmen inzwischen sogar schon Gewinne schreibt und der Aktienkurs sich in den vergangenen zwei Jahren verzehnfacht hat. Aber bis zu 14 Mio. Euro im Jahr für Vorstandschef Dominik Richter waren dann wohl zu viel des Guten.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo.



Beim Online-Möbelhaus Home 24 – ebenfalls ein Stay-at-home-Profiteur – muss es derweil schon im Vorfeld so geharnischte Proteste gegen die vorgeschlagenen Kapitalmaßnahmen gegeben haben, dass diese erst gar nicht zur Abstimmung gestellt wurden. Dasselbe bei Rocket Internet, wo die freien Aktionäre überdies per Gegenantrag die gesetzliche Mindestdividende durchdrücken konnten. Nach dem skandalösen Börsenrückzug vom vergangenen Herbst ein klares Signal an Vorstandschef und Haupteigner Oliver Samwer, den Streubesitz wenn schon nicht wertzuschätzen, dann doch wenigstens ernstzunehmen.

Nicht wirklich ernst genommen fühlten sich die Aktionäre dagegen bei Berlins jüngstem DAX-Konzern. Dessen Gründer und CEO Niklas Östberg war nämlich beim Aktionärstreffen nur per vorab aufgezeichneter Videobotschaft „anwesend“. Zu gerne hätte man in Erfahrung gebracht, wieso. Doch seit Hauptversammlungen pandemiebedingt nur virtuell stattfinden, müssen Aktionärsfragen regelmäßig bis spätestens einen Tag vorher online eingereicht werden – wenn man noch gar nicht wissen kann, wer was sagen oder eben nicht sagen wird.

Der Gesetzgeber hat zwar ausdrücklich die Möglichkeit zu Live-Nachfragen per Mail, Ton oder Bild vorgesehen. Aber abgesehen von ein paar Ausnahmen (darunter das mit 31 Jahren ohne Dividendenkürzung ohnehin sehr aktionärsfreundliche Fernheizwerk Neukölln) weinen Vorstände und Aufsichtsräte bloß Krokodilstränen über den „leider eingeschränkten Dialog mit den Aktionären“ – während Konzern-Lobbyisten die Politik hinter den Kulissen bedrängen, die Corona-Ausnahme zur Regel zu machen. Aber zur viel beschworenen Aktienkultur gehört eben auch, dass das Management allen (!) Eigentümern wenigstens einmal im Jahr Rede und Antwort steht. Denn genau das sind Aktionäre: Eigentümer.

Christian W. Röhl ist Publizist und Investor. Unter @CWRoehl ist er auch auf Twitter aktiv.

