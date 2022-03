Dass Teenager sich unrettbar in ihr Begehren verstricken, ist so ungewöhnlich nicht. Aber in Kaska Brylas Roman „Die Eistaucher“ wurzelt im scheinbar so unschuldigen Begehren eine Schuld biblischen Ausmaßes. Dabei beginnt alles so harmlos. Skaterin Iga ist eine begabte Schülerin, aber sie ist auch eine Schulschwänzerin, und fliegt deswegen immer wieder von der Schule. An ihrer neuen Privatschule lernt sie die Mitschüler Ras und Jess kennen.