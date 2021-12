Berlin - Zu wissen, dass man verloren hat, ist oft eine bittere Erfahrung. Gerade wenn sie von einer schallenden Ohrfeige des Bundesrechnungshofs begleitet wird. 6,5 Millionen Euro hat das Bundesinnenministerium für die Entwicklung des staatlichen E-Mail-Anbieters De-Mail ausgegeben. Der Grund für dessen Einführung: Bis heute weigern sich zahlreiche Behörden, über die privaten E-Mail-Adressen der Bürger zu kommunizieren. Die Einführung von De-Mail sollte dieses Problem lösen und den Bürgern die rechtssichere Kommunikation mit Behörden ermöglichen. Eigentlich eine gute Idee, so schien es, aber daraus wurde nichts. Denn kaum jemand nutzt den öffentlichen E-Mail-Service.

Der Bundesrechnungshof übte diese Woche deshalb massive Kritik am Bundesinnenministerium (BMI), das für das Projekt verantwortlich ist. Das Ministerium sei damit gescheitert, die De-Mail „als elektronisches Pendant zur Briefpost in der Bundesverwaltung zu etablieren“, beanstandete der Bundesrechnungshof in seinen am Dienstag veröffentlichten Bemerkungen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes für das Jahr 2021 trocken. Und das ist eine letzte Ohrfeige für die noch bis Dienstag amtierende geschäftsführende Regierung Merkel und besonders für den Bundesinnenminister Horst Seehofer.

Lediglich 250 Mails empfangen und 90 versendet

Wäre es nach den Plänen des Bundes gegangen, hätte sich die De-Mail als Standardkommunikationsmittel in der Behördenkommunikation etabliert. Eigentlich sollten bereits in den ersten vier Jahren nach der Einführung im Jahr 2015 die Behörden des Bundes über sechs Millionen DE-Mails verschicken. Eine Marke, die etwas unterboten wurde, wie der Bundesrechnungshof feststellte. In der letzten Stellungnahme von 2017 gab das BMI bekannt, dass innerhalb eines Jahres weniger als 250 De-Mails empfangen und weniger als 90 De-Mails versendet worden seien. Zwischen 2016 und 2019 sollten Portokosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro eingespart werden. Stattdessen waren es nur 3500 Euro. Aufgrund der niedrigen Nachfrage gab die Deutsche Telekom im Sommer diesen Jahres bekannt, den Dienst einzustellen. Ob der andere De-Mail-Anbieter 1&1 sich anschließt, ist noch nicht bekannt.

Für Kunden war die De-Mail schon allein wegen der Kosten unattraktiv. Bei der Telekom konnten die Kunden zwar bis zum 31. Januar 2015 kostenlos De-Mails versenden, aber danach waren lediglich drei De-Mails monatlich inklusive, jede weitere kostete 39 Cent. Der Postfachspeicher war mit 500 MByte darüber hinaus auch nicht gerade üppig bemessen. Bei 1&1 kostet die De-Mail monatlich 9,99 Euro, wobei digitale Einschreiben zusätzlich mit 79 Cent pro Stück vergütet werden müssen. Ein E-Mail-Versand mit Portogebühren konnte sich für das BMI also überraschenderweise nicht durchsetzen. Für die digitale Kommunikation mit Behörden muss deshalb nun nach einer neuen Lösung gesucht werden. Dass sich Behörden mit der eigenen Digitalisierung und mit technischen Innovationen schwertun, zeigt ein anderer kürzlich bekannt gewordener Fehlschlag: Die neue Führerschein-App des Bundesverkehrsministeriums wurde gleich nach dem Start wegen zahlreicher Fehler wieder aus den gängigen App-Stores entfernt.

