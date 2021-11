Berlin - „Islamkritik“ ist ein in der Bundesrepublik entgegen häufiger Bekundungen sehr beliebtes Genre: Es wird viel geraunt, mit grellen Schreckbildern hantiert, meist nur oberflächlich analysiert und auf diese Weise ein diskursives Klima geschaffen, das jeden Widerspruch als „Verrat an der Aufklärung“, als Kniefall vor den vermeintlichen Apologet:innen eines „islamischen Faschismus“, wie Hamed Abdel-Samad zu sagen pfegt, denunziert.

So wurde kürzlich etwa ein von der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker als „Bekenntnis zur grundgesetzlich geschützten Religionsfreiheit“ initiiertes, auf zwei Jahre befristetes Modellprojekt, das Moschee-Gemeinden analog zum christlichen Glockengeläut den öffentlichen Ruf zum Gebet ermöglichen soll, von vielen Seiten als Akt der „Unterwerfung“ interpretiert. Die rechte bis rechtsradikale Variante dieser „Kritik“ ist bekannt. In vielen – auch öffentlich-rechtlichen – Fernsehtalkshows ist sie von den meist gleichen Gesichtern immer wieder artikuliert worden. Mit der AfD hat sie sogar eine parlamentarische Vertretung gefunden.

Ihre vermeintlich linke Spielart wird abseits szeneinterner Diskussionen dagegen oftmals kaum wahrgenommen. Allerdings lassen sich insbesondere im Umfeld der sogenannten „antideutschen Linken“ derzeit beachtliche publizistische Anstrengungen ausmachen, die über die letzten Jahre ihren Weg aus Nischenpublikationen – wie etwa der als „ideologiekritisch“ firmierenden Zeitschrift Bahamas oder der gelegentlich auf linken WG-Tischen ausliegenden Wochenzeitung Jungle World – in die Redaktionen überregionaler Tageszeitungen gefunden haben.

„Antideutsche“ Positionen wandern in den Mainstream

Hüben wie drüben schreibt man sich in diesen Publikationen eine „Islamkritik“ auf die Fahne, die vorgeblich nicht mit offen rassistischen Motiven argumentiere, sondern lediglich die Errungenschaften des vermeintlich zivilisierten Westens gegen eine angeblich drohende „Barbarei des Islam“ verteidige. Trotzdem finden sich auch hier Topoi, die sonst bevorzugt von rechter bis rechtsradikaler Seite angebracht werden.

Während etwa Heinz Buschkowsky, der ehemalige SPD-Bezirksbürgermeister von Neukölln, in den frühen 2000er-Jahren mit markigen Worten das „Scheitern von Multikulti“ verkündete, wird heute auf linker Seite behutsam von „Problembezirken“ gesprochen, in denen „Ehr- und Sittenkodizes“ jenseits der weißdeutschen Mehrheitsgesellschaft gelten sollen. Ferner gehe die Hauptgefahr für queere Menschen und andere Minderheiten inzwischen nicht mehr von gesamtgesellschaftlicher Repression oder von Rechten aus, sondern von migrantisch-islamischen Communitys.

Als geradezu allmächtige Komplizin dieser die deutsche Gesellschaft durchsetzenden Verschwörung gilt die im „antideutschen“ Milieu als „postmodern“ gebrandmarkte Queer Theory – eine zu Beginn der 1990er Jahre in den USA entwickelte Kulturtheorie, die den Zusammenhang von biologischem Geschlecht, sozialem Geschlecht sowie sexuellem Begehren kritisch hinterfragt. Antideutschen Denkmustern nach arbeiteten Theoretiker:innen jener Theorie aus „blinder Liebe zum Anderen“ einem Kulturrelativismus zu, der „islamisch motivierte“ Gewalt gezielt verschweige. Kurzum: Eine unheilige Allianz aus religiösen Fanatiker:innen und philosophischen Irrlichtern beherrsche den Diskurs und betreibe die Demontage des „aufgeklärten Universalismus“.

Linke scheuen angeblich die Auseinandersetzung mit dem Islam

Entscheidend für die öffentlichkeitswirksame Eskalation dieser Debatte war die erstmalige Publikation des von Patsy l’Amour laLove 2017 im Berliner Querverlag herausgegebenen, mittlerweile in mehreren Auflagen vorliegenden und geradezu sprichwörtlich gewordenen Sammelbands „Beißreflexe“.

Unter heute noch aktueller wirkenden Überschriften wie „Betroffenheit“ oder „Privilegiencheck“ soll diese Zusammenstellung an die Möglichkeit eines Begriffs von Queerness erinnern, „der nicht Strafe und Buße als emanzipatorischen Aktivismus missversteht, sondern Emanzipation und das Beharren auf dem Anderssein meint“. Die Herausgeberin behauptet, diese Intervention sei insbesondere als Reaktion auf den Umstand zu verstehen, dass unter „Liberalen und Linken [...] der politische Islam als Problem häufig verleugnet“ werde. Politiker:innen würden sich demnach bereitwillig Verhüllungsgeboten „unterwerfen“ und eine „ernstzunehmende Auseinandersetzung mit dem Islam“ scheuen.

Während bereits hier nicht klar wird, was oder wer sich hinter der Chiffre des „politischen Islam“ verbirgt, verstärken die unter der Überschrift „Queering Islam“ versammelten Beiträge letztlich das diffuse Bedürfnis, eine tiefere Wahlverwandtschaft zwischen „dem Islam“ und Queer Theory herauszuarbeiten.

Der Islam und Queer Theory werden zu Feindbildern

Beispielsweise wiederholt der hauptsächlich zu erziehungswissenschaftlichen Fragen arbeitende Sozialpädagoge Jann Schweitzer unter fast vollständigem Verzicht auf Quellen und mit der nur sehr entfernt als ernsthafter Entschuldungsgeste zu verstehenden Formel, Muslime nicht „kategorisch in Haft“ nehmen zu wollen, das Bild eines homophoben Islam, der aus queeren Kreisen angeblich „keinerlei Kritik“ zu erwarten habe.

Noch offenherziger äußert sich der Publizist und Psychoanalytiker Tjark Kunstreich bezüglich des Attentats auf einen queeren Nachtclub in Orlando im Jahr 2016: Im Geiste Michel Houellebecqs sieht er im Nachgang des Attentats eine stille „Unterwerfung“ im Gange, die dem Autor zufolge „kein Wort über Todesstrafen, über Ehrenmorde und über Verfolgungen“ verliere. Für Kunstreich ist diese Entwicklung eine „direkte Folge des Denkens in Communitys und Identitäten, die untereinander aushandeln, was richtig und was falsch ist“. Ein Denken, das einen „universellen Maßstab“ zur Beurteilung von Gewalt vermissen lasse. Islam und Queer Theory – oft wird der Bogen gar bis zum Feindbild des postmodernen Denkens geschlagen – teilen im Rahmen dieser Vorstellung eine Orientierung auf die Bedürfnisse von Kollektiven, die Individuen ihre individuelle Freiheit nicht zugestehen wollen und stattdessen im Geiste der „Diversity“ auf die Verfestigung identitärer Merkmale pochen.

Das Ressentiment findet sich auch in Texten von Judith Sevinç Basad

Am deutlichsten bedient dieses in „Beißreflexe“ aufbrechende Ressentiment ein Beitrag der früher für die NZZ und inzwischen als Bild-Redakteurin tätigen Autorin Judith Sevinç Basad, der im 2018 erschienenen Nachfolgeband „Freiheit ist keine Metapher“ publiziert wurde.

Nicht nur ist hier – wieder mal unter großzügigem Verzicht auf Quellen – davon die Rede, dass der Islam „in großen Teilen für ein misogynes Frauenbild“ stehe. Basad unterstellt auch international anerkannten Geschlechterforscher:innen lakonisch, sie würden durch ihre postkoloniale Kontextualisierung islamisch begründeten Terrors ihre „Sympathie mit Selbstmordattentätern und Terroristen“ bekunden – sowie das selbstredend als westlich verstandene „staatlich-kulturelle System, das Freiheit, Diversität und einen demokratischen Rechtsstaat ermöglicht“, angreifen.

Auch wenn diese Beiträge unterschiedliche Fragen behandeln und jeweils einen anderen Ton anschlagen, eint sie ihre Vorliebe für argumentative Strohmänner. Im Stile vulgärer Religionskritik wird ein erregender Fall an den nächsten gereiht und ein uniformes Bild „des Islam“ entworfen, das den unvoreingenommenen Leser:innen jede Möglichkeit des Widerspruchs verleiden soll.

Die Pluralität der Religion wird missachtet

Dass „der Islam“ wie das Christentum viele Spielarten kennt, dass sich die alltägliche religiöse Praxis von Muslim:innen wie auch im Christentum häufig gehörig vom je geltenden Dogma unterscheidet, dass wie im Christentum im Islam ein Nebeneinander verschiedener Ordnungen möglich sein könnte – all das wird auf diese Weise grundsätzlich ausgeschlossen. „Der Islam“ muss sich dieser Lesart zufolge in seiner bedrohlichsten Gestalt unvermeidlich in das jeweilige Individuum einschreiben, es von der „aufgeklärten Gesellschaft“ abspalten und zur Feindschaft gegen diese aufstacheln.

Auf diese Weise feiert eine altbekannte Kulturkampfrhetorik fröhliche Urständ, die schon Ende des 19. Jahrhunderts den Katholiken attestierte, nicht zu Deutschland zu gehören und eine seltsame Loyalität zu „jenseits der Alpen“, zum als fremd und machtgierig inszenierten Papst in Rom zu pflegen. Nun ließe sich einwenden, derartige Interventionen nutzten nur dem ansonsten marginalisierten Milieu der „Antideutschen“, das die inzwischen auch gesamtgesellschaftlich als Bedrohung wahrgenommenen Einflüsse wie „Islam“ und „Postmoderne“ zur Steigerung des eigenen Marktwerts nutzen will. Doch mit der seit Jahren zunehmenden Intensität dieser Diskurse liegt doch eine andere, weltanschaulich tiefergehende Vermutung nahe.

„Der Islam“ wird hier zu einer Art leerem Zeichen, das einerseits auf nichts mehr verweist, andererseits aber die Abspaltung der eigenen Verantwortung und des eigenen Unbehagens an der Moderne ermöglicht. Es muss nicht mehr über Jahrhunderte andauernde Unterdrückung, über Rassismus, Kolonialismus, Sexismus, Homophobie oder Transphobie und die eigene Verstrickung in jene Schuldzusammenhänge gesprochen werden – „der Islam“ steht dafür ein.

Der „Islam“ wird zum Sündenbock gemacht

Er wird zum universalen Schuldiger, der die Sünden des Westens hinwegnimmt. Auf diese Weise werden die „weißen Aufklärungsmänner“ – wie es der Philosoph Robert Kurz in seiner Schrift „Die antideutsche Ideologie“ einst treffend auf den Punkt brachte – wieder mit sich selbst identisch: Das durch die Ankunft oder gar das Heimischwerden des Anderen gekränkte Subjekt kann so wieder zu sich finden.

An dieser Stelle ist schließlich kaum verwunderlich, dass die „antideutsche Linke“ gerade die Queer Theory und ihre Vertreter:innen als zentrale Verbündete „des Islam“ ausgemacht hat. Kaum eine Strömung hat in den letzten Jahrzehnten die jede Souveränität infrage stellende Verletzlichkeit des Einzelnen derart ins Zentrum ihrer Überlegungen gerückt: So spricht Judith Butler in der als Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001 entstandenen Essaysammlung „Precarious Life“ (2004) etwa von der Möglichkeit eines neuen, auf Verletzlichkeit fußenden Humanismus.

Gegenseitige Wahrnehmung und Anerkennung von Verletzlichkeit schafft die Voraussetzung einer Gemeinschaft, die zuvorderst vom Anderen ihren Ausgang nimmt – und nicht von dessen unbedingter Identifizierung mit einem Kollektiv. Damit redet Butler wiederum keiner Wahrnehmung und Anerkennung des jeweiligen „wie wir sind, wie wir schon sind, wie wir immer waren, wie wir vor der Begegnung waren“ das Wort. Vielmehr verweist für die Denker:in das Streben nach Wahrnehmung und Anerkennung im Angesicht des Anderen immer schon auf das Begehren nach einer Veränderung, die sich erst durch gegenseitige Wahrnehmung und Anerkennung ereignen kann.

Nur ein Durchbrechen des „Kreislaufs der Rache“ kann Gewalt beenden

In der Queer Theory scheint so ein Universalismus jenseits rücksichtsloser Durchsetzung vermeintlich „westlicher Werte“ auf: eine Verbundenheit, die in der Orientierung auf den Anderen ständig neu geschaffen wird. Diese Perspektive ist nicht blind gegenüber tatsächlich gegen queere Menschen ausgeübter Gewalt – im Gegenteil. Sie verweigert nur ihre Abspaltung und versucht, diese Gewalt vornehmlich in uns selbst zu entdecken.

Nicht „der Islam“, nicht die Muslim:innen, sondern unsere alltäglichen Beziehungen bergen Gewalt in sich. Nicht die Verlängerung der Gewalt durch neue Herrschaft über uns und andere, nur das Durchbrechen dieses „Kreislaufs der Rache“ und – wie Judith Butler schreibt – das Offenlegen unserer Verletzlichkeit kann die Gewalt zu ihrem Ende führen.

Queere Menschen sollten sich gegen die verführenden Thesen des „antideutschen Diskurses“ verwahren. Nicht nur, um eine faktische Abspaltung der eigenen Verantwortung zu verhindern und um ein anderes Subjektverständnis zu befördern. Sondern auch, um nicht allen Bekenntnissen zur „Zivilisation“ und ihrer befriedenden Kraft zum Trotz in den Chor rechter bis rechtsradikaler Stimmen einzustimmen, die Gewalt lediglich eskalieren lassen wollen.

