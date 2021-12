Berlin - Man könnte es für die Front einer Galerie halten. Ein großes Schaufenster, darin eine Installation aus Baumstämmen, Gras und Steinen. Auch der zurückhaltend an der Scheibe angebrachte Name des Ladens klingt rätselhaft: Hagius. Auf den ersten Blick vermutet man hier alles, nur kein Fitnessstudio. Die trugen bislang Namen wie McFit, Mrs. Sporty oder, wenn es etwas ausgesuchter sein sollte, Holmes Place. Doch immer öfter besetzen Sportstudios eine Nische, zu denen der Begriff Muckibude so wenig passt wie die Vorstellung, dass sich hier jemand verbissen am Umfang seiner Oberarme abarbeitet.